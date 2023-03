Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 21. března 2023

Zprávy z ÚO Opava (5), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Vloupání do opavské prodejny koberců a bytového textilu

V přesně neustanovené době mezi patnáctou hodinou odpolední 17. března a osmou hodinou ranní 19. března letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Náměstí Republiky v Opavě přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že se po rozbití skleněné výplně vstupních dveří vloupal do zdejší prodejny koberců a bytového textilu, kterou prohledal a odcizil tři polštáře, různé druhy francouzských a italských přehozů, dvě soupravy aku vrtaček s vrtáky značek Makita a Bosch v plastových kufřících, čímž poškozené místní právnické společnosti vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 62 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí a pracovního nářadí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Vloupání do příručního skladu u prodejny smíšeného zboží v obci Skřipov

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí intenzivně prověřují případ přečinu krádeže, který se stal v přesně nezjištěné době mezi 13. a 16. březnem tohoto roku v obci Skřipov. V té době se doposud neznámá osoba po předchozím odstranění visacího zámku dveří vloupala do příručního skladu u zdejší prodejny smíšeného zboží, odkud odcizila šest kusů desetikilových a tři kusy dvoukilových propanbutanových láhví včetně náplní, čímž poškozeným právnickým osobám a organizacím vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 19 tisíc korun. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hradecké policejní číslo 974 737 731.

Krádež pneumatik z osobního automobilu v obci Mokré Lazce

Na konci minulého týdne policisté z Obvodního oddělení v Kravařích přijali oznámení 26letého muže z Opavy, že mu neznámý pachatel odcizil z jeho osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia všechny čtyři pneumatiky. Skutek se stal poblíž soukromé společnosti na ulici Generála Vlacha v obci Mokré Lazce, přičemž po odcizení čtyř kol zůstal automobil ležet svým podvozkem na asfaltovém povrchu veřejného parkoviště a poškozenému muži tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 30 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní nadále prověřují kravařští policisté a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených pneumatik, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na policejní číslo 974 737 721 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Objasnění krádeže výherních losů z hlučínské sázkové kanceláře

V těchto dnech policisté z hlučínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 39letému místnímu muži, neboť tento na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností měl v polovině měsíce února letošního roku odcizit z prodejního pultu ve zdejší prodejně se sázkovou kanceláří na ulici Hornické v Hlučíně 177 kusů volně vystavených stíracích losů v celkové hodnotě 27 tisíc korun. Toto protiprávní jednání a chování majetkového charakteru nyní objasnili policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských kriminalistů.

Dopravní nehoda dvou osobních automobilů na severním obchvatu města Opavy

Pět minut po deváté hodině ranní 20. března 2023 řídila 32letá žena z Opavska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia po silnici čísla I/11 (severní obchvat statutárního města Opavy) ve směru od kruhového objezdu poblíž Nákupního centra Kaufland na ulici Hlučínské v Opavě-Kateřinkách ke Stříbrnému jezeru na ulici U Dráhy v Opavě, přičemž se po výjezdu z pravotočivé zatáčky na rovném přímém úseku plně nevěnovala řízení (podívala se vedle sebe na sedadlo spolujezdce, kde v tak zvaném dětském přepravním vajíčku seděl její téměř půlroční syn), přejela tak do levého jízdního pruhu a zde se střetla s protijedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky VW Golf, které řídil 33letý muž z Krnova. V průběhu vzniku nehodového děje se oba řidiči snažili střetu zabránit strhnutím řízení a úhybným manévrem, což se jim však už nepodařilo a po nárazu byl Volkswagen odhozen do přilehlých kovových svodidel. Všichni tři výše uvedení účastníci dopravní nehody byli se svými zraněními lehčích charakterů následně převezeni k lékařskému vyšetření a ošetření do Slezské nemocnice v Opavě, ke zranění žádných jiných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů automobilů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 320 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě.

BRUNTÁLSKO:

Nález nevybuchlé munice pocházející z období 2. světové války na Bruntálsku

Třicet minut po jedenácté hodině dopolední 20. března letošního roku na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 oznámil 50letý muž z Bruntálska, že před chvíli při orbě a úpravách terénu na palnosti v katastru obce Nová Ves u Bohušova nalezl nějaký kovový předmět, který vypadá jako munice. Místo nálezu ihned zajistili místně příslušní policisté z Obvodního oddělení ve Městě Albrechticích, a to až do příjezdu policejního pyrotechnika z Expozitury ve Frýdku-Místku. Tento přivolaný specialista nalezenou věc označil jako nevybuchlý dělostřelecký granát ráže 75 milimetrů pocházející z období 2. světové války, na místě jej bezpečně zneškodnil a následně jej převezl k totální likvidaci.

V těchto dnech policejní pyrotechnici z Expozitury ve Frýdku-Místku byli v několika případech přizváni nejen do okresu Bruntál, ale také do okresů Opava a Nový Jičín, a to k bezpečnému zneškodnění a k likvidaci nalezených nebezpečných výbušných předmětů, které ještě pocházejí z období 2. světové války.

Preventivní rady v případě nálezu munice a výbušných předmětů:

V současné době velmi přívětivé jarní počasí zajisté nabádá širokou veřejnost chodit do přírody, navštěvovat lesy, louky, pole a umožňuje práci na zahradách, zahrádkách, pozemcích a provádět také různé stavební a výkopové práce, terénní úpravy a orební činnost.

I několik let po období 1. ale hlavně 2. světové války se nacházejí předměty, které mají co do činění s vybuchlou nebo i s nevybuchlou municí. Toto se děje ve všech okresech České republiky, nálezy jsou však velmi časté hlavně na území Opavska, pak na teritoriu Bruntálska a v katastrech okresu Nový Jičín, kam bývá policejní pyrotechnik přivolán i 4x, 5x během týdne.

Převážně v jarních či v podzimních měsících, a to při různých pracích na polích, na zahradách ale také při stavebních a výkopových pracích, při terénních úpravách, při úklidu sklepů, kůlen a půdních prostorů starých rodinných domů nacházejí lidé kovové předměty, které pocházejí z válečné doby. Nezřídka se však i v létě při procházce lesem, při sběru hřibů a lesních plodů nacházejí granáty, letecké miny, bomby a pěchotní munice.

Specifickou skupinou obyvatel, která tyto věci nachází, jsou osoby, jenž za použití různých detektorů kovů vyloženě hledají válečné předměty, přičemž nalézají nejen kosterní ostatky z období 2. světové války, ale i drobné kovové mince, knoflíky, identifikační známky vojáků apod.

Policisté Policie České republiky upozorňují širokou veřejnost, aby v případě nálezu jakéhokoliv podezřelého předmětu, který vypadá jako munice, s tímto nikdo v žádném případě nemanipuloval, nezkoumal jej a nepřenášel. V žádném případě nesmí nikdo s tímto předmětem neodborně nakládat, brát jej do rukou, kopat do něj a přenášet z místa na místo. Odnášet si takový předmět domů nebo jej donést až na policejní služebnu je rovněž velmi nezodpovědné. Při tomto jednání se lidé vystavují nebezpečí zranění případně i úmrtí a také bezprostředního ohrožení svého okolí.

Tento nález by měl být okamžitě nahlášen na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 s přesným určením místa výskytu této neznámé věci. Velmi vhodné je podivný předmět z dálky, bez jakéhokoliv dalšího doteku, třeba i nafotit mobilním telefonem a po předchozí telefonické domluvě jej formou sociální sítě, mmskou či mailem poslat dotyčnému policistovi.

V co nejkratší době se poté do prostoru nálezu dostaví místně příslušná policejní hlídka, která provede další nezbytná opatření.

Na místo je následně přivolán specialista, v rámci Moravskoslezského kraje je to policejní pyrotechnik z Expozitury ve Frýdku-Místku, který daný předmět prozkoumá, zjistí, o co se jedná, zda jde o nevybuchlou případně ještě o aktivní a činnou munici a rozhodne, zda tento předmět bude zneškodněn na místě například řízeným odstřelem nebo bude odvezen k dalšímu odbornému znehodnocení. V případě, že se rozhodne o tom, že bude munice zničena na místě, tak se nezřídka stane, že v bezprostředním perimetru ohrožení dochází k cílené evakuaci obyvatelstva.

V případě nálezu kosterních ostatků je přizván nejen policejní kriminalistický technik, ale také znalec z Archeologického ústavu a starosta dané obce, na jehož území se nález vyskytl.

Policisté občany rovněž upozorňují na tu skutečnost, že v případě nálezu munice nesmí být tato zajišťována či uschovávána ze strany nálezců, poněvadž se mohou tyto osoby následně vystavit trestnímu stíhání na úseku nedovoleného ozbrojování.

NOVOJIČÍNSKO:

Vloupání do prodejny potravin na ulici Javorové v Kopřivnici

Mezi třináctou hodinou odpolední 19. března a pátou hodinou ranní 20. března tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Javorové v Kopřivnici přečin krádeže tím, že se po vypáčení vstupních dveří vloupal do zdejší prodejny potravin, přičemž tuto provozovnu prohledal a následně odcizil několik desítek kusů různých značek a druhů krabiček cigaret a dalších tabákových výrobků, různé druhy a množství cukrovinek, oplatků, bonbónů a čokolád a také finanční prostředky na hotovosti v papírových bankovkách i v drobných mincích, čímž poškozené fyzické i právnické osobě z Novojičínska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 16 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kopřivnici a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného zboží a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kopřivnické policejní číslo 974 735 731 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Krádež stavebních součástí – vibračních desek na staveništi silnice u obce Skotnice

V přesně neustanovené době mezi patnáctou hodinou odpolední 17. března a šestou hodinou ranní 20. března 2023 doposud neznámý pachatel spáchal na katastru obce Skotnice přečin krádeže tím, že se v prostoru staveniště silničního obchvatu obce Mošnova vloupal do zde instalovaného kovového stavebního kontejneru, odkud odcizil uloženou pracovní vibrační desku značky Wacker Neuson DPU žlutošedé barvy. Obdobné stavební nářadí, tedy vibrační desku značky Wacker Neuson DPU žlutošedé barvy odcizil i z poblíž odstaveného pracovního stroje (rýpadlo-nakládač) tovární značky Komatsu, čímž poškozeným společnostem a právnickým osobám a organizacím vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 300 tisíc korun. Toto protiprávní jednání a chování majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Příboře a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby či osob pachatelů, jakož i k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na příborské policejní číslo 974 735 751.

Opava 21. března 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

