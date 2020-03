Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 20. března 2020

Zprávy z Opavska (3), z Bruntálska (3) a z Novojičínska (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Odcizení osobního automobilu z parkoviště v Opavě-Kateřinkách

Mezi osmnáctou hodinou odpolední 13. března a šestou hodinou ranní 14. března letošního roku doposud neznámý pachatel odcizil ze sídlištního parkoviště na ulici Antonína Sovy v Opavě-Kateřinkách osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia, karosérie sedan, černé metalické barvy, registrační značky 5T9 5971, čímž poškozenému 62letému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 200 tisíc korun. Tento přečin krádeže neboli přečin neoprávněného užívání cizí věci nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu automobilu, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Úmyslné poškození osobního automobilu v Hlučíně

Pár minut po dvaadvacáté hodině večerní 13. března tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Severní v Hlučíně přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně poškodil zde zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky BMW 530 D. Vhozením plechového odpadkového koše tak došlo k rozbití skleněné výplně čelního skla, laku přední kapoty, obou stěračů a spojleru nárazníku, čímž poškozenému 33letému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 40 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodu jejího počínání, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

Objasnění případu vloupání do rodinného domu v obci Třebom

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Kravařích ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu porušování domovní svobody a z přečinu krádeže 33letému muži z Opavska, neboť tento v dopoledních hodinách 15. března 2020 neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů v obci Třebom, následně se po vytlačení okna vloupal do obytných prostor domu, ze kterých odcizil skleněný demižón s červeným vínem. Poškozené majitelce obydlí tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši jednoho a půl tisíce korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u podezřelého 33letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán trestním příkazem Okresního soudu v Opavě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce deseti měsíců. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany kravařských policistů a opavských kriminalistů.

BRUNTÁLSKO:

Odcizení osobního automobilu z pozemku rodinného domu v obci Bílčice

Přibližně třicet minut po jedenácté hodině dopolední 14. března letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Bílčice - Májůvka přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže či přečin neoprávněného užívání cizí věci tím, že neoprávněně vstoupil na zahradu jednoho z rodinných domů, nasedl do nezajištěného osobního motorového vozidla tovární značky VW Polo Classic zelené barvy, registrační značky 8T5 2894, klíči v zapalování vůz nastartoval a odejel neznámo kam. V automobilu se kromě povinné výbavy nacházely doklady k vozu, lovecký nůž, dýka, myslivecké oblečení, dalekohled, nářadí, sada gola klíčů a dětský podsedák, čímž poškozenému 64letému muži z Krnova vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 62 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Bruntále a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného osobního automobilu nebo odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské policejní číslo 974 731 651.

Dopravní nehodovost na Bruntálsku

Třicet minut po patnácté hodině odpolední 18. března 2020 řídil 67letý muž z Bruntálu osobní motorové vozidlo tovární značky Peugeot 406 po ulici Zeyerové v Bruntále, přičemž při odbočování vlevo na parkoviště u zdejšího supermarketu přehlédl protijedoucí osobní motorové vozidlo tovární značky Mazda CX-5, které řídila 41letá žena z Bruntálska. Vzhledem k tomu, že prvně uvedený řidič nedal přednost v jízdě přijíždějícímu automobilu, došlo v prostoru křižovatky ke střetu, které se obešlo bez zranění osob, s celkovou hmotnou škodou na majetku ve výši 170 tisíc korun. Orientační dechové zkoušky vyzněly u obou účastníků kolizní situace v dopravě negativně a celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Přibližně o hodinu později, tedy okolo půl páté odpolední 18. března 2020 vyjížděli bruntálští dopravní policisté k další dopravní nehodě, která se stala mezi obcemi Horní Benešov a Malé Heraltice na Opavsku. V té době 44letý muž z Karvinska řídil ve směru z Bruntálu na Opavu osobní motorové vozidlo tovární značky Peugeot 107, přičemž při průjezdu levotočivou zatáčkou vyjel za pravý okraj komunikace, narazil do směrového sloupku a do betonového sloupku a následně byl vymrštěn do přilehlého pole. Zde se automobil několikráte přetočil a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 41 tisíc korun. Orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče negativně a pro svá zranění lehčího charakteru byl sanitním vozidlem převezen k lékařskému vyšetření a ošetření do Slezské nemocnice v Opavě.

Půl hodiny po půlnoci 19. března 2020 řídil 56letý muž ukrajinské národnosti nákladní motorové vozidlo tovární značky Volvo s přívěsem značky Krone ve směru od obce Nové Heřmínovy na obec Zátor, část Loučky, kdy při vyhýbání se s protijedoucím nákladním automobilem najel na nezpevněnou část pravé krajnice a jeho přívěs sjel a převrátil se do silničního náspu. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 551 tisíc korun.

Odcizení pohonných hmot a nářadí z pracovního stroje v obci Lomnice

Od dvacáté hodiny večerní 18. března do sedmé hodiny ranní 19. března letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v lesním porostu na katastru obce Lomnice, část Tylov přečin krádeže tím, že po vypáčení visacího zámku vnikl do kovového boxu zde odstaveného lesního těžebního stroje Ponsee Ergo, odkud odcizil různé druhy a množství pracovního nářadí. Dále po vypáčení víčka palivové nádrže odčerpal a odcizil z tohoto pracovního harvestoru 350 litrů motorové nafty, čímž poškozené právnické osobě z Bruntálska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 20 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Bruntále a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného pracovního nářadí a pohonných hmot, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské policejní číslo 974 731 651.

NOVOJIČÍNSKO:

Vloupání do garáže na ulici Husové v Kopřivnici

V blíže neustanovené době od konce února do poloviny března letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Husové v Kopřivnici přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že se vloupal do jedné z garáží poblíž zdejšího koupaliště, ze které odcizil čtyři plechové disky včetně pneumatik a následně se vloupal do zde zaparkovaného a uzamčeného osobního automobilu tovární značky Škoda Octavia, ze kterého odcizil kompletní vzduchové sání, dvě xenonová světla a rezervní kolo, čímž poškozenému 42letému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku odcizením i poškozením ve výši přes 21 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kopřivnici a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kopřivnické policejní číslo 974 735 731.

Vloupání do kůlny u rodinného domu v obci Šenov u Nového Jičína

Mezi 10. a 13. březnem tohoto roku doposud neznámá osoba spáchala na ulici Venkovské v obci Šenov u Nového Jičína přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupila na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů a z přilehlé dřevěné zahradní kůlny odcizila motorovou pilu značky Husquarna a elektrické kolo značky Apache Hawk, čímž poškozené 48leté místní ženě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 32 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Úmyslné poškození osobního automobilu v Bílovci a fyzické napadení svědka

Okolo dvacáté hodiny večerní 14. března letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Slezské náměstí v Bílovci přečin poškození cizí věci a přečin výtržnictví tím, že úmyslně rozbil čelní sklo u zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, čímž poškozené 29leté místní ženě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 10 tisíc korun. Při tomto protiprávním jednání viděl doposud neznámého muže 30letý muž z Novojičínska, který byl následně fyzicky napaden úderem pěstí do hlavy ze strany tohoto neznámého pachatele, který poté odešel neznámo kam. Poškozený muž utrpěl zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Fakultní nemocnici s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policistů z Obvodního oddělení v Bílovci a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodu jejího jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bílovecké policejní číslo 974 735 701.

Opava 20. března 2020

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

