Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 2. září 2022

Zprávy z ÚO Opava (7), ÚO Bruntál (4) a ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Žádost o svědecké informace ke kolizní situaci v dopravě u obce Otice ze dne 26. srpna 2022

Chvíli před sedmou hodinou ranní 26. srpna 2022 došlo na katastru obce Otice k dopravní nehodě, kterou nadále prošetřuje policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Daniel Včelka. Ten velmi rád na telefonním čísle opavské policie 974 737 582 případně na mobilním telefonu opavských dopravních policistů 735 788 950 přijme svědecké informace k této kolizní situaci v dopravě, což je velmi důležité pro řádné zadokumentování celého případu.

Ve výše uvedené době doposud neznámá řidička blíže neupřesněného motorového vozidla (pravděpodobně osobní automobil tovární značky Seat červené barvy) jela od kruhového objezdu mezi Opavou, Hradcem nad Moravicí, Kylešovicemi a Oticemi ve směru na obec Otice, přičemž na přímém úseku silnice předjížděla před sebou jedoucí dva automobily a bezprostředně měla ohrozit protijedoucího řidiče osobního motorového vozidla tvární značky Škoda Superb, a to 24letého muže z Opavska. Tento muž, aby zabránil bezprostřednímu střetu vozidel, sjel vpravo mimo vozovku do silničního příkopu. K nárazu tedy nedošlo, nebyla zraněna žádná ze zúčastněných osob a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 45 tisíc korun. Orientační dechová zkouška vyzněla u 24letého řidiče negativně, u neznámé řidičky přesně neustanoveného automobilu provedena nebyla, neboť nezastavila a odejela k Oticím a poté neznámo kam. Za kladné poznatky policisté děkují.

Žádost o svědectví k dopravní nehodě na ulici Těšínské v Opavě ze dne 26. srpna 2022

Pět minut před dvaadvacátou hodinou večerní 26. srpna 2022 doposud přesně neustanovená osoba řídila po ulici Těšínské v Opavě osobní motorové vozidlo tovární značky Hyundai Santa Fe, a to ve směru do centra města, přičemž při odbočování doprava na ulici Zámecký okruh najela na vyvýšený obrubník a poškodila levé přední i zadní kolo automobilu. Po této kolizní situaci v dopravě řidič vůz zanechal na místě a urychleně odešel neznámo kam. V době příjezdu přivolané službu konající policejní autohlídky se na místě dopravní nehody nacházeli dva svědci a přišel zde i 30letý muž z Opavy, který policistům tvrdil, že vůz je jeho rodinného příbuzného, kterému jej neznámý pachatel před chvíli o kousek dál odcizil a on za ujíždějícím automobilem běžel. Pak viděl, jak údajný neznámý pachatel s vozem havaruje a následně utíká pryč po ulici Zámecký okruh v Opavě. I když tento muž měl pro přítomné policisty výše uvedené informace, přesto u něj policisté nejen našli klíče od automobilu, ale provedli u něj i odborné měření dechovými zkouškami, které vyznělo pozitivně, kdy mu byly naměřeny hodnoty okolo 2,6 promile alkoholu v dechu. Na místo se dostavil i kriminalistický technik k zajištění různých stop, které se v této chvíli vyhodnocují. Dosavadním prošetřováním a prověřováním nebylo zjištěno, že by došlo ke zranění jakékoli osoby, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 65 tisíc korun a celou záležitostí se nadále zabývá policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Michal Jamnický. Ten na policejním čísle 974 737 578 případně kdykoli na mobilním telefonním čísle opavských dopravních policistů 735 788 950 přijme jakékoli kladné informace k celému výše popsanému případu. Svědecké informace k osobě řidiče jsou velmi důležité pro řádné zadokumentování spisového materiálu.

Silniční kontrola prokázala silně podnapilého řidiče osobního automobilu v Hlučíně

Třicet minut po půlnoci 29. srpna 2022 službu konající policejní autohlídka z hlučínského Obvodního oddělení prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Ostravské v Hlučíně, přičemž stavěla a kontrolovala zde projíždějícího řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, a to 41letého muže z Hlučínska. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že tento řidič řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 3,3 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený 41letý muž předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen jeho řidičský průkaz, bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany hlučínských policistů a opavských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Vloupání do stavební buňky a krádež pracovního nářadí v obci Pustá Polom

V přesně neustanovené době mezi šestnáctou hodinou odpolední 29. srpna a osmou hodinou ranní 30. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Pustá Polom přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek u jednoho z rodinných domů, kde se po odstranění visacích zámků dveří vloupal do stavební buňky, ze které odcizil elektrocentrálu značky Honda, vibrační pěch a vibrační žehličku značky Weber, aku mazací pistoli značky Milwaukee, dvě úhlové brusky značek Makita a Metabo, čímž poškozené ostravské právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 151 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Vloupání do provozovny řeznictví v obci Háj ve Slezsku, část Chabičov

Mezi patnáctou hodinou odpolední 30. srpna a čtvrtou hodinou ranní 31. srpna tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Bezručové v obci Háj ve Slezsku, v části Chabičov přečin krádeže tím, že se po vypáčení okna vloupal do vnitřních prostor prodejny řeznictví, kterou prohledal a odcizil finanční prostředky na hotovosti v drobných mincích i v papírových bankovkách a mobilní telefon značky Alcatel, čímž poškozeným fyzickým i právnickým osobám a organizacím vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 20 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Hlučíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu mobilu a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

Nálezy munice pocházející z období 2. světové války na Opavsku

V polední době 31. srpna letošního roku na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 oznámil 59letý muž z Opavy, že před chvíli při sběru hub v lesním porostu na katastru obce Chvalíkovice nalezl nějaký podezřelý kovový předmět, který připomíná munici. Místo nálezu bezprostředně zajistila místně příslušná službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí, a to až do příjezdu pyrotechnika z Expozitury ve Frýdku-Místku. Tento policejní specialista následně na místě odborně zneškodnil nevybuchlou dělostřeleckou minu ráže 82 milimetrů z období 2. světové války a poté jí odvezl k totální likvidaci.

Policejní specialista z Pyrotechnického odboru a z Expozitury ve Frýdku-Místku se na Opavsko dostavil i v podvečerních hodinách prvního zářijového dne letošního roku. Chvíli před sedmnáctou hodinou odpolední totiž 70letý muž z Opavska nalezl při houbaření v lese na katastru obce Chuchelná podezřelý kovový předmět, který byl následně identifikován jako dělostřelecký granát O-365 ráže 85 milimetrů sovětské výroby. I tato nevybuchlá munice z období 2. světové války byla na místě bezpečně znehodnocena a následně odvezena k úplné likvidaci.

Nezletilý mladík řídil v obci Brumovice motocykl a havaroval

Patnáct minut před devatenáctou hodinou podvečerní 1. září 2022 řídil 13letý mladík z Opavska po ulici Za Humny v obci Brumovice malý motocykl tovární značky Jawa 23 Mustang, a to ve směru od ulice U Hřiště. Při tomto najel k pravému okraji komunikace, kde stál 5ti letý chlapec a pravou stranou řídítek motocyklu do něj narazil. Po střetu dítě upadlo na zem a bylo mu způsobeno zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, rovněž nebyla způsobena žádná hmotná škoda na majetku a celou záležitostí se nadále intenzivně zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě. Výše uvedený 13letý chlapec samozřejmě není doposud držitelem řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním a policisté v této souvislosti i zjišťují, jak se tento nezletilec dostal k řízení motocyklu.

BRUNTÁLSKO:

Silniční kontrola prokázala řidiče osobního vozu pod vlivem alkoholu i návykových látek

V těchto dnech policisté z bruntálského Obvodního oddělení nadále prověřují a prošetřují případ, který se stal třicet minut po dvacáté hodině večerní 30. srpna 2022, kdy službu konající policejní autohlídka stavěla a kontrolovala na ulici Třída Práce v Bruntále řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Fabia, a to 46letého muže z Hradce Králové. Při této silniční kontrole se výše uvedený muž podrobil odbornému měření dechovými zkouškami s pozitivním výsledkem a s naměřenou hodnotou téměř 1 promile alkoholu v dechu. I test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle vyzněl kladně na návykové látky amfetamin/metamfetamin. Na výzvu se 46letý řidič podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve) v bruntálském nemocničním zařízení, lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že není držitelem řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním a vše je nadále v gesci bruntálských policistů a kriminalistů, přičemž se zjišťuje, zda v dané záležitosti došlo k naplnění skutkové podstaty některého z přečinů nebo zda se jedná o přestupkové jednání a chování.

Vloupání do restaurace na ulici Náměstí Míru v Rýmařově

Chvíli po půlnoci 30. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Náměstí Míru v Rýmařově přečin krádeže tím, že se po rozbití skleněné výplně okna vloupal do zdejšího pohostinství, které prohledal a následně z výčepního prostoru restaurace odcizil různé druhy a množství cigaret a tabákových výrobků a také nalezenou plechovou pokladnu s finančními prostředky na hotovosti, čímž poškozeným fyzickým i právnickým osobám vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 11 tisíc korun. Touto trestnou činnosti majetkového charakteru se nyní zabývají policisté z Obvodního oddělení v Rýmařově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného zboží a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na rýmařovské policejní číslo 974 731 751.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 24. srpna 2022 v Bruntále

Pár minut před devatenáctou hodinou podvečerní 24. srpna 2022 došlo na parkovišti před prodejnou potravin na ulici Jesenické v Bruntále ke kolizní situaci v dopravě, kterou nadále prošetřuje policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále prap. Miroslav Sztuka. Ten na telefonních číslech bruntálských dopravních policistů 974 731 254 či 974 731 251 rád přijme jakékoli svědectví, které je důležité pro řádné zadokumentování spisového materiálu, za což předem děkuje.

Podle všech doposud zjištěných skutečností ve výše uvedené době místní 46letá žena řídila osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Superb, přičemž se v zadní části parkoviště otáčena. Podle slov 41letého muže z Bruntálu však najela na přilehlý chodník a přední části automobilu narazila do jeho pravé dolní končetiny. Tuto skutečnost řidička odmítá s tím, že na tohoto muže a další skupinku opilých osob přivolala policisty, poněvadž bezdůvodně postávali v bezprostředním okolí její provozovny, požívali alkoholické nápoje, chovali se nevhodně a na její žádost odmítali odejít. Po příjezdu policistů se řidička podrobila orientační dechové zkoušce, která vyzněla negativně, pozitivní však byl obdobný test u výše uvedeného 41letého muže, kterému byly naměřeny hodnoty přes 1,5 promile alkoholu v dechu. K žádnému viditelnému zranění přítomných osob nedošlo a rovněž nebyla zjištěna žádná hmotná škoda na majetku.

V této souvislosti by bylo velmi vhodné a nutné vyjádření dosud neznámé ženy, která zde v době incidentu projížděla na horském jízdním kole ve směru od ulice Jesenické a mělo by se jednat o ženu ve věku kolem 30-ti let, oblečenou v bílém tričku, v šedých krátkých kalhotách s šedou kšiltovkou na hlavě. Samozřejmě jsou důležité i další informace případných jiných svědků.

Nález munice pocházející z období 2. světové války na katastru obce Hlinka

Deset minut před čtrnáctou hodinou odpolední na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 oznámil 51letý muž z Bruntálska, že před chvíli při orbě půdy na poli v katastru obce Hlinka nalezl nějaký zrezivělý kovový předmět, který vypadá jako munice pocházející z období 2. světové války. Na místo nálezu byla ihned vyslána službu konající policejní autohlídka z místně příslušného Obvodního oddělení ve Městě Albrechticích, která si přivolala policejního pyrotechnika. Tento specialista z pyrotechnické Expozitury ve Frýdku-Místku si následně převzal, na místě bezpečně zneškodnil a poté k totální likvidaci odvezl nevybuchlou dělostřeleckou minu s označením WGr34 sovětské výroby.

NOVOJIČÍNSKO:

Úmyslné poškození a krádež dopravního zařízení v obci Šenov u Nového Jičína

V přesně neustanovené době mezi dvaadvacátou hodinou večerní 26. srpna a šestou hodinou ranní 27. srpna tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal v křižovatce ulic Malostranská a Školní v obci Šenov u Nového Jičína přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně vyvrátil ze země betonovou patici s ukotvenou kovovou tyčí, na které byly připevněny dva kusy dopravních zrcadel kruhového tvaru, které následně odcizil, čímž poškozené místní právnické společnosti vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 33 tisíc korun. Touto trestnou činností majetkového charakteru se nadále zabývají policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly k ustanovení osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Nález munice pocházející z období 2. světové války ve Studénce

Ve třináct hodin odpoledne 30. srpna letošního roku na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 oznámil 39letý muž z Novojičínska, že před chvíli při stavebních úpravách na zahradě svého rodinného domu na ulici 2. května ve Studénce nalezl nějaké zrezivělé kovové předměty, které vypadají jako munice. Na místo nálezu se ihned dostavila službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení ve Studénce, která si vyžádala příjezd policejního pyrotechnika z Expozitury ve Frýdku-Místku. Tento specialista z Pyrotechnického odboru si následně převzal, bezpečně zneškodni a k totální likvidaci odvezl pět kusů nevybuchlých ručních granátů vzoru Ei HGr 39, jednu rozbušku a dvacet kilogramů malorážkového střeliva.

Silniční kontrola ve Frenštátě pod Radhoštěm prokázala silně podnapilého řidiče

Pět minut po osmnácté hodině podvečerní 31. srpna 2022 řídil 48letý muž z Frýdeckomístecka osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia, a to po ulici Františka Horečky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a při prováděné silniční kontrole bylo zjištěno, že tento muž řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly odborným měřením naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2,6 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený řidič předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz, bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany studéneckých policistů a novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Opava 2. září 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

