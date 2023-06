Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 2. června 2023

Zprávy z ÚO Opava (4), ÚO Bruntál (3) a ÚO Nový Jičín (4) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Případ obviněného recidivisty za pokus těžkého ublížení na zdraví v Opavě-Kateřinkách

Komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě v těchto dnech zahájil trestní stíhání 24letého místního muže jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a ze spáchání přečinu výtržnictví, kterých se měl dopustit dvacet minut po jedenácté hodině dopolední 26. května 2023 v prostorách samoobslužné prodejny večerky na ulici Pekařské v Opavě-Kateřinkách.

Jak bylo prvotními procesními úkony zjištěno a prokázáno, tak shora uvedený muž na místě veřejnosti přístupném a za přítomnosti několika osob bez zjevného důvodu fyzicky napadl zde přítomného 29letého muže z Opavy, kdy z volně vystaveného regálu vzal láhev vína značky Medvědí krev, uchopil jí za hrdlo, přišel k poškozenému muži nečekaně zezadu, napřáhl se a s velkou intenzitou se jej snažil udeřit do hlavy. Toto se mu však nepodařilo, poněvadž na poslední chvíli strhl napadeného muže další zde přítomná osoba a poškozený byl láhví udeřen pouze do svého ramene a do zátylku. Přesto se láhev rozbila a letící střepy poškodily několik vystavených plechovek s nealkoholickými nápoji, čímž vznikla ostravské právnické osobě celková hmotná škoda na majetku ve výši 317 korun. Ke zranění došlo pouze u 29letého napadeného muže, což si vyžádalo jeho lékařské vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u shora uvedeného obviněného 24letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Ostravě pro přečin výtržnictví k podmíněnému trestu odnětí svobody. Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany opavských kriminalistů.

Neoprávněné pokácení stromů a odcizení dřevní hmoty z katastru obce Suché Lazce

Policisté z Obvodního oddělení v Opavě v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže, ze kterého je důvodně podezřelá doposud neznámá fyzická či právnická osoba nebo osoby tím, že v blíže neustanovené době od konce loňského roku do jarních měsíců letošního roku neoprávněně pokácela a odcizila přes 17 metrů krychlových dřevní hmoty. Ke skutku došlo na různých parcelách v katastrálním území Opavy, v městské části Suché Lazce, a to na levém břehu vodní nádrže Sedlinka, čímž pokácením a odcizením nejméně 51 kusů kmenů různých stromů vznikla právnické organizaci celková hmotná škoda na majetku ve výši několika desítek tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují opavští policisté a kriminalisté a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizené dřevní hmoty, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Silně podnapilý cyklista v Hlučíně neunikl policejní silniční kontrole

Třicet minut po třiadvacáté hodině večerní 30. května 2023 jel po ulici Severní v Hlučíně 31letý místní muž na svém jízdním kole, přičemž byl v rámci dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu stavěn a kontrolován policejní autohlídkou z hlučínského Obvodního oddělení. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno a prokázáno, že tento muž jede na jízdním kole pod silným vlivem alkoholických nápojů (odborné měření dechovými zkouškami prokázalo pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2,9 promile alkoholu v dechu). Zakročující policisté tak 31letému cyklistovi zakázali další jízdu do vystřízlivění a po řádném zadokumentování bude spisový materiál postoupen podle věcné příslušnosti do správní komise příslušného Odboru dopravy Městského úřadu v Hlučíně k dalšímu projednání, rozhodnutí a opatření.

Muži s vysloveným zákazem řízení řídili na Opavsku motorová vozidla

V těchto dnech policisté z jednotlivých obvodních oddělení v rámci Územního odboru Policie České republiky v Opavě ve zkrácených přípravných řízeních sdělili třem mužům podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Tohoto protiprávního jednání a chování se měli dopustit tím, že:

okolo šestnácté hodiny odpolední 30. května 2023 řídil 40letý muž z Bruntálska motocykl tovární značky Suzuki, ač má dvěma rozhodnutími správních orgánů vysloveny platné zákazy řízení všech motorových vozidel. Tato skutečnost byla zjištěna při silniční kontrole ze strany velkoheraltických policistů na silnici mezi obcemi Velké Heraltice a Malé Heraltice. I když se motocyklista na výzvu podrobil orientační dechové zkoušce s negativním výsledkem, následný test na možnou přítomnou jiných návykových látek v jeho těle bezdůvodně odmítl a rovněž bezdůvodně odmítl i lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) dvacet minut před třináctou hodinou odpolední 31. května 2023 řídil 26letý muž z Opavska po ulici Ostravské v Hlučíně osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia, ač má rozsudkem Okresního soudu v Ostravě uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do konce října letošního roku. Tuto skutečnost zjistili policisté z hlučínského Obvodního oddělení pár minut po dvacáté hodině večerní 1. června 2023 41letý muž z Havířova řídil po silnici číslo I/11 spojující Opavu s Ostravou osobní automobil tovární značky Alfa Romeo, kdy při silniční kontrole a prováděných lustrací v dostupných evidencích zakročující policisté z Obvodního oddělení v Opavě zjistili a prokázali, že tento muž má na základě rozhodnutí Okresního soudu ve Frýdku-Místku vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do začátku února roku 2025.

Všechny výše uvedené případy jsou nadále prověřovány i ze strany opavských kriminalistů.

BRUNTÁLSKO:

Vloupání do budovy Základní školy v Břidličné

Policisté z rýmařovského Obvodního oddělení v těchto dnech prověřují případ vloupání do budovy Základní školy na ulici Slunečná v obci Břidličná. K tomuto skutku došlo na konci měsíce května letošního roku, kdy doposud neznámá osoba po vypáčení okna vnikla na chlapecké WC v prostředním pavilónu školského zařízení, toto následně prohledala a ze čtyř tříd odcizila čtyři notebooky i s nabíječkami v hodnotě nejméně 10 tisíc korun a vše dala do nalezené igelitové tašky. Při prvotních procesních úkonech a širším ohledání místa činu policisté a kriminalisté Územního odboru Policie České republiky v Bruntále nalezli shora uvedenou igelitovou tašku se čtyřmi přenosnými počítači včetně příslušenství, což bylo následně vráceno zpět poškozené organizaci. Tento přečin krádeže je nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů z Obvodního oddělení v Rýmařově, a to v úzké spolupráci s bruntálskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na policejní číslo 974 731 751 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Dopravní nehoda podnapilého muže jedoucího u obce Rázová na elektro koloběžce

Deset minut před jednadvacátou hodinou večerní 29. května 2023 jel 31letý muž z Bruntálu po silnici mezi obcemi Rázová a Mezina na elektro koloběžce, přičemž vlivem silné podnapilosti (odborným měřením dechovými zkouškami mu byly prokázány pozitivní výsledky s hodnotami přes 2,2 promile alkoholu v dechu) nezvládl řízení a upadl na vozovku. Při tomto mu vzniklo zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 30 tisíc korun. Celá tato kolizní situace v dopravě je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Silniční kontrola v Krnově prokázala podnapilého řidiče s vysloveným zákazem řízení

Deset minut před pátou hodinou ranní 29. května 2023 řídil po ulici Petrovické v Krnově místní 38letý muž osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia, přičemž byl stavěn službu konající policejní autohlídkou z krnovského Obvodního oddělení. Při této silniční kontrole bylo odborným měřením dechovými zkouškami zjištěno, že shora uvedený muž řídí osobní automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,1 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal a nepožádal o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále ze strany zakročujících policistů prokázáno, že 38letý muž má v současné chvíli vysloven status neřidiče, kdy má rozhodnutími správných orgánů Městského úřadu v Krnově a Magistrátu města Opavy vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do srpna roku 2024. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany krnovských policistů a bruntálských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkových podstat přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

NOVOJIČÍNSKO:

Případy výtržnictví 30letého muže ve Frenštátě pod Radhoštěm

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm na základě své osobní a místní znalosti prostředí, důsledným a důkladným rozborem získaných poznatků a různých podnětů objasnili sérii přečinů výtržnictví, ze kterého je důvodně podezřelý 30letý muž ze Vsetínska.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak shora uvedený muž se měl nejméně od začátku dubna letošního roku do května tohoto roku minimálně ve třech případech obnažovat na místech veřejnosti přístupném a před přítomnými kolemjdoucími spoluobčany masturbovat.

Tak například okolo půl šesté ranní 2. dubna 2023 v prostorách autobusové zastávky „Sídliště“ na ulici Beskydské ve Frenštátě pod Radhoštěm si rozepl zip kalhot, vytáhl si penis a onanoval, a to při příchodu 20leté ženy z Novojičínska, která si jeho protiprávního jednání a chování ihned nevšimla. Po chvíli jí 30letý muž oslovil, poté jí dokonce chytil za hrudník, načež se poškozená lekla, vysmekla se, začala po něm křičet a on utekl neznámo kam. Ke zranění obtěžované mladé ženy nedošlo a rovněž jí nevznikla žádná hmotná škoda na majetku. V pět hodin ráno 29. dubna se pohyboval na ulicích Palackého a U Nového světa ve Frenštátě pod Radhoštěm, přičemž sledoval okolí a zde kolemjdoucí ženy, kdy si vyhlídl 26letou ženu z Novojičínska, za ní šel od prodejny Albert na ulici Rožnovské až na ulici U Porážky a při tomto neustále masturboval. Obdobně se zachoval i pár minut po půlnoci 7. května opět v prostoru autobusové zastávky na ulici Beskydské ve Frenštátě pod Radhoštěm, kdy nejprve onanoval před zde přítomnou 18letou ženou z Novojičínska, ke které se přiblížil na velmi krátkou vzdálenost, dokonce jí zezadu chytil za hlavu, přičemž se poškozená lekla, začala křičet, kopla jej do nohy a on utekl neznámo kam. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a rovněž ani nevznikla žádná hmotná škoda na majetku.

Policisté z frenštátského Obvodního oddělení tak ve zkráceném přípravném řízení sdělili výše jmenovanému 30letému muži podezření ze spáchání přečinu výtržnictví a celá záležitost je nadále v gesci novojičínských kriminalistů.

Silniční kontrola prokázala silně podnapilou řidičku osobního auta u Bílovce

Pár minut před polední dobou 30. května 2023 prováděla službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Bílovci dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v obci Stará Ves u Bílovce, přičemž stavěla a kontrolovala řidičku osobního motorového vozidla tovární značky Citroën C3 Picasso, a to 58letou ženu z Novojičínska. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že tato žena řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy jí byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2 promile alkoholu v dechu. Výše uvedená žena předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznala, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádala, na místě jí byl zadržen řidičský průkaz, bylo jí zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany bíloveckých policistů a novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Případ krádeže zboží v novojičínské prodejně zná svého pachatele

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 31letému místnímu muži, neboť tento měl chvíli před desátou hodinou dopolední 30. května letošního roku odcizit z volně přístupných regálů v prodejně se smíšeným zbožím na ulici Vančurové v Novém Jičíně dvě čokolády v hodnotě 160 korun. Na upozornění pracovnice provozovny se snažil utéci přes pokladní zónu, kde však stála další ze zaměstnankyň, a přestože mu zatarasila cestu, tak shora uvedený muž do ní strčil, proběhl kolem ní a vybíhal z prodejny ven. V té chvíli však zareagovali dva muži, kteří jako zákazníci rovněž vycházeli z objektu, utíkajícího muže ihned povalili na zem a zadrželi jej až do příjezdu přivolané službu konající policejní autohlídky z Obvodního oddělení v Novém Jičíně. Vzhledem k tomu, že zakročující policisté zjistili, že podezřelý muž je v silně podnapilém stavu (orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu přes 2,5 promile alkoholu v dechu), bylo rozhodnuto o jeho dodání na protialkoholní záchytnou stanici ve Frýdku-Místku k vystřízlivění. Následnou důslednou lustrací v dostupných evidencích bylo zjištěno a prokázáno, že se u 31letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně pro majetkovou trestnou činnost k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let a tří měsíců. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě v obci Vlčovice ze dne 27. května 2023

Dvacet minut před devatenáctou hodinou podvečerní 27. května 2023 řídila 20letá žena z Novojičínska osobní motorové vozidlo tovární značky Kia Ceed v katastru obce Vlčovice, přičemž v protisměrném jízdním pruhu ve směru jízdy na Frenštát pod Radhoštěm jel doposud blíže neustanovený řidič s přesně nezjištěným zemědělským vozidlem s vlekem červené barvy, který nejel při svém pravém okraji vozovky a částečně vjel i do jejího jízdního pruhu. Výše uvedená žena musela na vzniklou kolizní situaci v dopravě bezprostředně zareagovat prudkým bržděním, stržením řízení vpravo, vjela až na pravou krajnici a pravou přední části svého automobilu narazila do kovových svodidel. Ke zranění jí ani jejich dvou spolujezdců nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u řidičky negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 20 tisíc korun.

Jak bylo dosavadním šetřením zjištěno, tak doposud neznámý řidič řídil zemědělský stroj jako první v koloně asi šesti dalších zemědělských vozidel a všichni pokračovali v jízdě ve směru k Frenštátu pod Radhoštěm. Pro řádné zadokumentování spisového materiálu je velmi nutný výslech dosud neznámého muže nebo svědecké informace k průběhu nehodového děje ze strany dalších zúčastněných osob. Tyto skutečnosti lze telefonicky sdělit, byť i anonymně, na telefonní číslo Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně, a to 974 735 584 nebo 974 735 251.

Opava 2. června 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

