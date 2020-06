Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 2. června 2020

Zprávy z Opavy (7), z Bruntálu (7) a z Nového Jičína (5) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Vloupání do rekonstruovaného objektu v opavské městské části Komárov

Mezi třináctou hodinou odpolední 29. května a devátou hodinou ranní 30. května letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Ostravské v Opavě-Komárově přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil do areálu zdejšího rekonstruovaného objektu, odkud z různých budov a místností postupně odcizil elektrický bojler bílé barvy, elektrickou brusku na sádrokarton značky Bosch zelené barvy, elektrickou vrtačku značky Narex modré barvy a elektrické míchadlo, čímž poškozené fyzické i právnické osobě byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 10 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Dopravní nehoda silně podnapilého řidiče osobního automobilu v obci Větřkovice

Třicet minut po dvaadvacáté hodině večerní 30. května 2020 řídil 58letý muž z Opavska osobní motorové vozidlo tovární značky Mercedes v obci Větřkovice, přičemž vlivem své silné podnapilosti vyjel vpravo mimo vozovku a narazil do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Honda. Vlivem nárazu byl automobil Honda odhozen do vzrostlého stromu. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši přes 100 tisíc korun. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že 58letý muž byl v době řízení pod vlivem alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,9 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, řidičský průkaz mu zadržen nebyl, protože jej nepředložil, bylo mu však zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě a ze strany opavských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Z fyzického napadení v Kateřinkách byl obviněn opavský recidivista

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 18letého místního muže jako obviněného ze spáchání přečinu ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví, kterých se měl dopustit tím, že pár minut před půlnocí 30. května 2020 před jedním z bytových domů na ulici Rolnické v Opavě-Kateřinkách fyzicky napadl 30letého muže z Opavy. Udeřením zezadu do hlavy a následnými údery pěstí a kopy do celého těla a obličeje vzniklo poškozenému muži zranění s nutností lékařského vyšetření, ošetření a hospitalizace v opavské Slezské nemocnici. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u shora uvedeného obviněného muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě, mimo jiné pro provinění z přečinu výtržnictví, a to k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let, se zkušební dobou do října roku 2022. Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Mladík na útěku z výchovného ústavu byl zadržen opavskými policisty

Komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě v těchto dnech zahájil trestní stíhání 16letého mladíka z Opavy jako obviněného ze spáchání provinění přečinu násilí proti úřední osobě, kterého se měl dopustit tím, že se okolo dvaadvacáté hodiny večerní 31. května letošního roku snažil fyzicky napadnout zakročující opavskou policejní hlídku. K celému tomuto protiprávnímu jednání došlo na ulici Na Valech v Opavě při prokazování jeho totožnosti, přičemž na obličeji měl roušku, policistům uváděl nepravdivé údaje ke své osobě a vydával se za svého mladšího bratra. Provedenými procesními úkony a lustracemi v dostupných evidencích bylo zjištěno, že kontrolovaný mladík je v současné chvíli v celostátním pátrání, poněvadž je na útěku z výchovného ústavu mládeže. Při zadržení se nezletilá osoba snažila údery a kopy napadnout oba policisty, což se mu nepodařilo, ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a nevznikla žádná škoda na majetku. Následně byl shora uvedený 16letý mladík zajištěn, eskortován a předán zpět pracovníkům výchovného ústavu.

Krádež vysavače z prodejny elektro v opavském Obchodním centru

Doposud neznámý pachatel spáchal okolo sedmnácté hodiny odpolední 30. května tohoto roku v elektro prodejně v Obchodním centru na ulici U Fortny v Opavě přečin krádeže tím, že odcizil volně vystavený robotický vysavač značky iRobot Roomba 976, čímž poškozené právnické osobě ze Zlína vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 13 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného domácího spotřebiče, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Silniční kontroly prokázaly silně podnapilé řidiče osobních automobilů na Opavsku

Službu konající policejní autohlídky z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu stavěly a kontrolovaly v průběhu prvního červnového dne letošního roku různé účastníky silniční dopravy, přičemž:

pár minut před čtvrtou hodinou ranní na ulici Těšínské v Opavě dopravní policisté zastavili řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Mazda 5, a to 44letého muže z Opavy. Odborným měřením dechovými zkouškami byly u něj naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,5 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, k předchozímu požití alkoholických nápojů před jízdou se doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí

několik minut po sedmnácté hodině odpolední policisté z opavského Dopravního inspektorátu kontrolovali na ulici Opavské v Dolním Benešově 65letého muže z Opavska jako řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia. Po provedeném odborném měření dechovými zkouškami bylo prokázáno, že je ovlivněn alkoholem, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 1,9 promile alkoholu v dechu. I tento řidič se k předchozímu požití alkoholických nápojů doznal, na výzvu se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve), na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí

Oba případy jsou nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Objasnění vloupání do kanceláře a sprejerství na ulici Lepařové v Opavě

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže ve stádiu pokusu a přečinu poškození cizí věci 26letému místnímu muži, neboť tento se v druhé polovině května letošního roku po předchozím vykopnutí dveří vloupal do jedné z kanceláří na ulici Lepařové v Opavě, kde následně na zeď nasprejoval barvou dva obrazce ve tvaru diamantu a fixou napsal na radiátor slovo „SLIVOŇ“, čímž poškozené fyzické i právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 4 tisíce korun. Tato trestná činnost majetkového charakteru byla nyní objasněna opavskými policisty a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských kriminalistů.

BRUNTÁLSKO:

Odcizení financí z nezajištěného automobilu v Rýmařově

Okolo půl dvanácté dopoledne 29. května letošního roku doposud neznámá osoba využila na parkovišti v zadní části zdejšího hotelu na ulici Čapkové v Rýmařově chvilkové nepozornosti 38letého muže z Olomoucka, který ponechal otevřené dveře spolujezdce u osobního motorového vozidla tovární značky Mercedes Atego a odcizila mu tak příruční tašku zvanou ledvinka žluté barvy s finančními prostředky na hotovosti a různé osobní doklady, čímž poškozené fyzické a právnické osobě tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 45 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Rýmařově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí a dokladů, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na rýmařovské policejní číslo 974 731 751.

Dopravní nehoda řidičky automobilu a motocyklisty v Rýmařově

Půl hodiny po šestnácté hodině odpolední 30. května 2020 řídila 40letá žena z Rýmařova své osobní motorové vozidlo tovární značky VW Passat, kdy odbočovala vlevo na ulici Jesenickou v Rýmařově, přičemž nedala přednost v jízdě protijedoucímu motocyklu tovární značky Suzuki GSR600, jenž řídil 59letý místní muž. Motocyklista na danou situaci okamžitě reagoval intenzivním brzděním, dostal tak smyk, vyjel za pravý okraj vozovky a zde postupně narazil do dvou směrových sloupků. Jeden z těchto sloupků zasáhl i automobil, který mezitím dokončil odbočení. Mezi samotnými vozidly ke střetu nedošlo a motocykl následně narazil do vzrostlého stromu. Při tomto došlo u motocyklisty ke zranění lehčího charakteru s nutností jeho převozu sanitním vozidlem k lékařskému vyšetření a ošetření do krnovské nemocnice, ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 86 tisíc korun. Požití alkoholických nápojů před jízdou bylo u obou řidičů vyloučeno orientační dechovou zkouškou. Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Dopravní nehoda se smrtelným zraněním řidičky osobního automobilu u obce Zátor

Chvíli před čtrnáctou hodinou odpolední 31. května 2020 řídila 39letá žena z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Honda Jazz mezi obcemi Zátor, část Loučky a Nové Heřminovy, přičemž při projíždění pravotočivé zatáčky dostala na mokré vozovce smyk, přejela do levé poloviny komunikace a zde se střetla s protijedoucím nákladním motorovým vozidlem tovární značky Volvo s návěsem, jenž řídil 62letý muž z Karvinska. Po střetu byl automobil Honda odhozen do pravé silniční příkopy ve směru od obce Nové Heřminovy, nákladní souprava sjela částečně mimo vozovku. Při dopravní nehodě došlo k těžkému zranění řidičky, která i přes intenzivní lékařskou pomoc na místě zemřela. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 600 tisíc korun.

V důsledku dopravní nehody byla cesta uzavřena téměř až do osmnácté hodiny odpolední téhož dne, orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče tahače negativně, u zemřelé ženy byla nařízena soudní pitva a odběr biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyla pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek či jedů (návykových látek). Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů.

Vloupání do rýmařovského kosmetického studia

V blíže neustanovené době mezi jedenáctou hodinou dopolední 30. května a osmou hodinou ranní 1. června letošního roku doposud neznámá osoba spáchala na ulici Náměstí Míru v Rýmařově přečin krádeže tím, že se po vytlačení okna vloupala do zdejšího kosmetického studia, odkud odcizila tablet značky Samsung zlaté barvy a finanční hotovost v různých mincích, čímž odcizením elektroniky a financí a poškozením zařízení vznikla poškozené fyzické i právnické osobě celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 9 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Rýmařově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizené věci a finančních prostředků, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na rýmařovské policejní číslo 974 731 751.

Vloupání do rodinného domu v obci Zátor

Mezi šestnáctou hodinou odpolední 31. května a devátou hodinou ranní 1. června tohoto roku doposud neznámý pachatel neoprávněně vstoupil na pozemek rekonstruovaného rodinného domu v obci Zátor, přičemž se následně vloupal do obytných prostor domu a zde odcizil pásovou brusku značky Black & Dacker oranžové barvy, pásovou brusku značky Hitashi zelené barvy, nabíječku na aku-baterie značky Makita černé barvy s jednou originální baterii, aku-vrtačku značky Asist tmavě zelené barvy včetně dvou baterií a nabíječky a dvě bedny od piva s deseti prázdnými láhvemi, čímž poškozenému 45letému muži z Bruntálska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 7 tisíc korun. Tento přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Krnově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného pracovního nářadí a dalších věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Krádež elektromateriálu ze zemědělského objektu v obci Nové Heřmanice

V přesně nezjištěné době mezi 25. květnem a 1. červnem letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Nádražní v obci Svobodné Heřmanice přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil do částečně oploceného bývalého objektu velkokapacitního kravína a následně se vloupal do zděné technické místnosti, odkud odcizil tři desítky nainstalovaných nožových pojistek 100A a osm kusů asynchronních elektromotorů na 380V s výkonem 11kW, čímž místní soukromé společnosti vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 163 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Bruntále a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské policejní číslo 974 731 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Dopravní nehoda osobního automobilu a cyklisty v Krnově

Okolo osmnácté hodiny podvečerní 1. června 2020 jel po ulici Smetanův okruh v Krnově místní 40letý muž na svém jízdním kole, kdy jel v protisměru po této jednosměrné ulici, přičemž vyjel zpoza dodávkového automobilu a bezprostředně vjel do jízdní dráhy osobnímu motorovému vozidlu tovární značky Hyundai i20, jenž řídila 56letá žena z Krnova. Došlo tak ke střetu jízdního kola a automobilu a k pádu cyklisty na zem. Při tomto utrpěl muž zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovské nemocnici, lékařské vyšetření vyhledala i žena z důvodu šoku. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 51 tisíc korun. Orientační dechová zkouška vyzněla u řidičky negativně, u cyklisty provedena nebyla a byl u něj nařízen odběr biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek či jedů (návykových látek). Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Krádež elektrického kola z chodby panelového domu v Novém Jičíně

Doposud neznámý pachatel spáchal mezi čtvrtou hodinou ranní a třináctou hodinou odpolední dne 30. května letošního roku v jednom z panelových domů na ulici Dlouhé v Novém Jičíně přečin krádeže tím, že ze společné chodby odcizil zde odstavené a lankovým zámkem uzamčené elektro kolo značky Lectron černé barvy s reflexně zelenými prvky, čímž způsobil poškozenému 19letému místnímu muži celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši 37 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného elektrokola, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Vloupání do garáže ve Studénce

V blíže neustanovené době mezi desátou hodinou dopolední 30. května a šestnáctou hodinou odpolední 1. června tohoto roku doposud neznámá osoba spáchala na ulici Matiční ve Studénce přečin krádeže tím, že se vloupala do jedné z garáží a odcizila tubus hvězdářského dalekohledu s deseti kusy okulárů, benzínový elektro agregát, trakční baterii značky Varta, aku vrtačku značky Makita a aku šroubovák, čímž poškozenému místnímu 69letému muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 45 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Studénce a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na studénecké policejní číslo 974 735 761.

Krádež osobního automobilu v Kopřivnici

Okolo sedmé hodiny ranní prvního červnového dne letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Průmyslový park v Kopřivnici přečin neoprávněné užívání cizí věci nebo přečin krádeže tím, že ze zdejšího parkoviště soukromé firmy odcizil zde zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia 1,9 D combi tmavě modré barvy, roku výroby 2002, registrační značky 9T6 8621 v hodnotě 68 tisíc korun, přičemž v automobilu byla snowboardová bunda značky Nugget zelené barvy v hodnotě 2 tisíce korun. Poškozenému 27letému místnímu muži tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši 70 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kopřivnici a novojičínští kriminalisté, přičemž jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného dopravního prostředku, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kopřivnické policejní číslo 974 735 731 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Dopravní nehoda řidiče osobního automobilu a motocyklisty u obce Kujavy

Několik minut po osmé hodině ranní 1. června 2020 řídil v katastru obce Kujavy 49letý muž z Novojičínska osobní motorové vozidlo tovární značky Ford Mondeo, kdy předjížděl před sebou jedoucí nákladní motorové vozidlo, přičemž přejel přes vodorovné dopravní značení - podélná čára souvislá do levého jízdního pruhu a zde se čelně střetl s protijedoucím motocyklem tovární značky Kawasaki ZX-6R, jenž řídil 35letý muž z Ostravy, a to ve směru na obec Pohořilky. Po nárazu a pádu motocyklisty na vozovku tento utrpěl zranění s dobou léčení zcela zjevně přesahující 7 dní. Zranění lehčího charakteru utrpěl i řidič automobilu s nutností lékařského vyšetření a ošetření v bílovecké nemocnici. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na řádově několik tisíc korun. Orientační dechové zkoušky i testy na možnou přítomnost jiných návykových látek v těle řidičů vyzněly negativně a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti.

Silniční kontroly prokázaly silně podnapilé řidiče osobních automobilů na Novojičínsku

Službu konající policejní autohlídky z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu stavěly a kontrolovaly na přelomu měsíců květen a červen letošního roku různé účastníky silniční dopravy, přičemž:

chvíli po třiadvacáté hodině večerní 31. května stavěli novojičínští dopravní policisté v obci Tichá řidiče osobního automobilu tovární značky Ford Focus, a to 24letého muže z Novojičínska. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že tento muž řídí automobil bezprostředně po požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 2,9 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření

pár desítek minut po šestnácté hodině odpolední 1. června policisté kontrolovali v katastru obce Starý Jičín 67letého muže z Novojičínska jako řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Ford Mondeo, které k místu silniční kontroly přijelo s překročením nejvyšší povolené rychlosti. Jak bylo dále zjištěno, tak i tento muž řídil automobil po předchozím požití alkoholického nápoje, což prokázalo odborné měření dechovými zkouškami s naměřenými pozitivními výsledky a hodnotami přes 2,1 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozím požití alkoholických nápojů před jízdou doznal a na místě mu bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření příslušných orgánů

Oba případy jsou nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Opava 2. června 2020

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

