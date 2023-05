Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 19. května 2023

Zprávy z ÚO Opava (1), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Silniční kontrola prokázala podnapilého řidiče osobního automobilu v Nových Sedlicích

Patnáct minut před desátou hodinou dopolední 18. května 2023 policejní autohlídka z Oddělení hlídkové služby Územního odboru Policie České republiky v Opavě prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Opavské v obci Nové Sedlice, přičemž stavěla a kontrolovala zde projíždějícího řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, a to 37letého muže z Kroměřížska. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno a prokázáno, že tento řidič řídil automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,4 promile alkoholu v dechu. Shora uvedený 37letý muž předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, zároveň požádal o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve), na místě mu byl zadržen řidičský průkaz, bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření a již nyní je důvodně podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda cyklisty na ulici Maxima Gorkého v Krnově

Deset minut před osmnáctou hodinou podvečerní 18. května 2023 jel 19letý muž na svém jízdním kole po ulici Maxima Gorkého v Krnově, přičemž přejížděl zdejší železniční přejezd, který protíná vozovku šikmo, přičemž předním kolem jízdního kola najel do prostoru železniční koleje a přes řídítka upadl na zem. Při tomto utrpěl cyklista zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u 19letého mladého muže negativně, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na několik stovek korun a celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Případy neoprávněného vniknutí na pozemky bruntálských rodinných domů

Mezi dvacátou hodinou večerní 17. května a sedmou hodinou ranní 18. května letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulicích Horové a Wolkerové v Bruntále přečiny porušování domovní svobody, krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku tím, že neoprávněně vstoupil na několik oplocených zahrad zdejších rodinných domů, kde se volně pohyboval a prohledával tyto pozemky. Ze zde zaparkovaného motorového vozidla tovární značky Peugeot Rifter následně odcizil finanční prostředky na hotovosti, různé osobní doklady a platební karty, tankovací kartu a z nákladního prostoru daného automobilu různé druhy a množství pracovního nářadí a materiálů (detektory plynu, diferenční tlakoměry, infrateploměry, ruční závitnice, sady gola klíčů, řezačku na měď, aku vrtačku, šroubováky, kleště, elektrické zkoušečky a analyzátory spalin), čímž místní fyzické i právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 90 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Bruntále a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených dokladů, platebních karet, financí a pracovního materiálu a nářadí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské policejní číslo 974 731 651.

NOVOJIČÍNSKO:

Objasnění majetkové trestné činnosti 20letého muže z Novojičínska

Policisté z Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže, ze kterého je důvodně podezřelý 20letý muž z Novojičínska, který se měl od poloviny měsíce února do poloviny května letošního roku dopouštět na různých místech okresu Nový Jičín protiprávního jednání a chování majetkového charakteru. Tak například v únoru 2023 neoprávněně vstoupil do částečně oploceného areálu fotbalového hřiště v obci Libhošť, kdy ze zdejšího dřevěného altánu odcizil solární světlo, solární panel, akumulátor a měnič napětí, čímž poškozené právnické organizaci způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši 35 tisíc korun. Dále v polovině dubna tohoto roku po přelezení oplocení vstoupil do uzavřeného areálu Separačního dvoru v obci Libhošť, tento prohledal a odcizil různé druhy a množství prodlužovacích elektrických kabelů v hodnotě nejméně 1 tisíce korun. Dále se ve stejné době vloupal do kabiny traktoru značky Zetor, který byl odstavený na travnaté ploše vedle objektu Čističky odpadních vod v obci Libhošť, odkud odcizil elektroniku (měnič napětí) v hodnotě 4 tisíce korun.

Pár minut po třiadvacáté hodině večerní 15. května 2023 přelezl oplocení do uzamčeného areálu Sběrného dvora na ulici Štramberské v Příboře, kde se po vypáčení visacího zámku vloupal do zdejší kovové klece s uloženým elektroodpadem a odtud odcizil dva staré notebooky, které následně poopravil a prodal je náhodným osobám za částku 500 korun.

Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Dopravní nehoda podnapilého řidiče osobního automobilu v Kopřivnici

Deset minut před dvacátou hodinou večerní 18. května 2023 řídil 34letý muž z Kralup nad Vltavou osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Roomster ve směru od obce Závišice k ulici Štefánikové v Kopřivnici, přičemž ve zdejší tříramenné křižovatce s ulicí Kpt. Jaroše nedodržel bezpečnostní vzdálenost za před ním jedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Subaru XV, které řídila 37letá žena z Novojičínska a jenž zastavila v prostoru křižovatky s ohledem na dopravní značení „Stůj, dej přednost v jízdě“ a přední části škodovky narazil do zadní části výše uvedeného vozu. Při této kolizní situaci v dopravě nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob, orientační dechová zkouška vyzněla u řidičky negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 130 tisíc korun. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že 34letý muž řídil automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami téměř 1,4 promile alkoholu v dechu a rovněž i test na přítomnost jiných omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle prokázal pozitivní výsledek na návykovou látku amfetamin. Na výzvu ze strany zakročujících policistů se však shora jmenovaný muž bezdůvodně odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči), na místě mu bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a již nyní je důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských dopravních policistů a kriminalistů.

Opava 19. května 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

