Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 19. července 2022

Zprávy z ÚO Opava (3), ÚO Bruntál (3) a ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Objasnění krádeže dřevní hmoty na Vítkovsku

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově zahájili úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu krádeže, kterého se měli dopustit dva muži ve věku 24 a 35 let z Vítkovska. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak oba výše uvedení muži měli na konci měsíce května letošního roku pokácet a následně odcizit z okraje lesního porostu na katastru Budišova nad Budišovkou, v místní části Podlesí celkem 7 kusů vzrostlých stromů druhu jasan a javor, přičemž takto vytěžili a odcizili přibližně 8 metrů kubických tvrdého dřeva a poškozené majitelce lesa tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 16 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní objasnili policisté z vítkovského Obvodního oddělení a lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u 24letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě pro přečin krádeže k trestu obecně prospěšných prací o výměře 300 hodin. Dále bylo zjištěno, že tento recidivista se v poslední době dopouštěl i přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, poněvadž v několika případech řídil osobní motorové vozidlo tovární značky VW Passat, ač má v současné chvíli rozhodnutím Okresního soudu Opava vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských kriminalistů.

Silniční kontrola prokázala silně podnapilého řidiče osobního automobilu v Markvartovicích

Službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Hlučíně prováděla okolo dvaadvacáté hodiny večerní 18. července 2022 dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Písečné v obci Markvartovice, přičemž stavěla a kontrolovala řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Toyota Raw, a to 34letého muže z Lounska. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že tento řidič před jízdou požil alkoholické nápoje, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 2,7 promile alkoholu v dechu. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že má v současné chvíli vysloven status „neřidiče“, poněvadž mu byl Magistrátem města Ostravy uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do konce srpna roku 2022. Výše uvedený muž předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal a bylo mu opět zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Vzhledem k jeho silné podnapilosti zakročující policisté rozhodli o jeho dodání na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany hlučínských policistů a opavských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Případy krádeží pracovního nářadí na Hlučínsku

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně přijali oznámení o dvou případech krádeží pracovního nářadí z různých objektů v jejich služebním teritoriu.

Tak například přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody se dopustil doposud neznámý pachatel tím, že mezi pátou a šestou hodinou ranní 15. července letošního roku neoprávněně vstoupil na celo oplocený pozemek jednoho z rodinných domů na ulici Jasénky v Hlučíně, kdy následně vešel do přilehlého přístřešku a z něj odcizil plastový kufřík s aku vrtačkou značky Makita, aku řezačku značky Makita, aku vrtačku značky Milwaukee v plastovém kufru, pásovou brusku značky Parkside, různé vrtáky, nástavce, řezné kotouče a okrasné kování, čímž poškozenému 32letému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 25 tisíc korun.

Přečinu krádeže se dopustila rovněž neznámá osoba mezi sedmnáctou a osmnáctou hodinou odpolední 16. července tohoto roku na ulici Na Panském v obci Vřesina, poněvadž z prostoru garáže u novostavby jednoho z rodinných domů odcizila aku přímočarou pilu značky DeWalt v plastovém kufříku s aku bateriemi, dále plastový kufr s aku vrtacím šroubovákem značky Makita a optický nivelační přístroj značky Gol 32D, čímž poškozené zdejší fyzické i právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 24 tisíc korun.

Výše uvedená protiprávní jednání majetkového charakteru nadále intenzivně prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

BRUNTÁLSKO:

Případ vloupání do krnovské prodejny potravin

V blíže neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 17. července a šestou hodinou ranní 18. července letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Bruntálské v Krnově přečin krádeže tím, že se po vypáčení okna vloupal do zdejší prodejny potravin, ze které odcizil různé druhy a množství cigaret a tabákových výrobků, různé druhy a množství alkoholických nápojů i cukrovinek a také finanční prostředky na hotovosti v papírových bankovkách a v drobných mincích, čímž poškozené zdejší soukromé společnosti vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 47 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Krnově v úzké spolupráci s bruntálskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného zboží a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731.

Dopravní nehoda silně podnapilého cyklisty v Krnově

Deset minut po osmnácté hodině podvečerní 18. července 2022 jel po ulici Boženy Němcové v Krnově místní 60letý muž na svém jízdním kole, a to ve směru od ulice Albrechtické k ulici Mikulášské, kdy u jednoho ze zdejších domů vlivem své silné podnapilosti nezvládl řízení, přejel do protisměru a zde narazil do levé přední části zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Kamiq. Po střetu cyklista upadl na zem a způsobil si zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 20 tisíc korun. Odborným měřením dechovými zkouškami byly u shora uvedeného muže naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 1,8 promile alkoholu v dechu. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Objasnění loupežného přepadení v Krnově, oba obvinění muži skončili ve vězení

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Bruntále zahájil trestní stíhání dvou mužů ve věku 19 let z Bruntálska a z Prostějovska jako obviněné ze zločinu loupeže a z přečinu výtržnictví spáchaných ve formě spolupachatelství, kterých se dopustili tím, že chvíli po čtrnácté hodině odpolední 14. července 2022 v prostoru parku Smetanových sadů v Krnově přišli k 49letému místnímu muži, který zde seděl na lavičce a ihned se dožadovali vydání peněz. Se slovy: „dávej všechny peníze, co máš u sebe", „dělej rychle nebo uvidíš" a pod pohrůžkou fyzického napadení jim poškozený muž nechtěl své úspory vydat, proto jej oba výše uvedení muži fyzicky napadli, a to údery pěstí do hlavy a do dalších částí těla. Svého protiprávního jednání zanechali až po slovním apelu přítomných svědků, přesto poškozenému muži způsobili zranění lehčího charakteru s nutností jeho lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku. Celou záležitostí se ihned po oznámení zabývali krnovští policisté v úzké spolupráci s bruntálskými kriminalisty a také strážníci Městské policie Krnov, kdy po všech nutných procesních úkonech policejní komisař vydal návrh na vzetí obou obviněných do vazby. Toto bylo akceptováno ze strany bruntálského Okresního státního zastupitelství i Okresního soudu v Bruntále a oba muži se v současné chvíli nacházejí ve vazbě Vazební věznice v Ostravě. Celá záležitost je nadále ve vyšetřování ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Odcizení pracovního nářadí po vloupání do stavebního kontejneru v obci Petřvald

V přesně neustanovené době mezi devatenáctou hodinou podvečerní 17. července a devátou hodnou dopolední 18. července tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na katastru obce Petřvald přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil na neoplocený volně přístupný soukromý pozemek a po odstranění visacích zámků dveří se vloupal do zde instalovaného kovového stavebního kontejneru, ze kterého odcizil různé druhy pracovního nářadí a materiálů. Tak například odcizením vrtačky značky Narex modré barvy, úhlové brusky značky Narex modré barvy, vrtacího kladiva značky Bosch modré barvy, 16 litrů zelené dvousložkové barvy, 30 kusů kadmiových vrtáků různých průměrů a prodlužovacího kabelu o délce 20 metrů vznikla poškozeným právnickým osobám z Frýdeckomístecka celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 33 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Příboře a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na příborské policejní číslo 974 735 751.

Silniční kontrola prokázala silně podnapilého řidiče osobního automobilu v obci Šenov

Službu konající policejní autohlídka ze Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje se sídlem ve Frýdku-Místku v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu stavěla a kontrolovala okolo jednadvacáté hodiny večerní 17. července 2022 na ulici Malostranské v obci Šenov u Nového Jičína řidiče nákladní soupravy tovární značky Scania s přívěsem značky Wecon, a to 47letého muže z Novojičínska. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že tento řidič řídí nákladní automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 1,8 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený muž s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen jeho řidičský průkaz, bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření a již nyní je důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Celá záležitost je nadále v gesci novojičínských policistů a kriminalistů.

Odcizení finančních prostředků z rodinného domu v obci Mošnov

Policisté z příborského Obvodního oddělení v těchto dnech přijali oznámení 76letého muže z Novojičínska, který uvedl, že okolo patnácté hodiny odpolední 15. července 2022 byl společně se svou manželkou na zahradě rodinného domu v obci Mošnov, kdy znenadání na jejich pozemek vstoupily přes vstupní branku dvě jim neznámé osoby. Jednalo se o muže a ženu, kdy tento muž se s nimi ihned dal do řeči, zda nepotřebují cokoli a jakkoli pomoci, že hledá práci a zda o něčem takovém neví. Neznámá žena v té době využila chvilkové nepozornosti poškozených, neoprávněně vstoupila do obytných prostor jejich rodinného domu, které prohledala a odcizila finanční prostředky na hotovosti ve výši 17 tisíc korun. Po té obě neznámé osoby odešly neznámo kam a poškození majitelé výše uvedenou krádež zjistili až po jejich odchodu. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru mající znaky přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže nyní intenzivně prověřují příborští policisté v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osob pachatelů či k nálezu odcizených financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na policejní číslo 974 735 751 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

