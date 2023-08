Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 18. srpna 2023

Zprávy z ÚO Opava (4), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Případy podvodných jednání údajných bankéřů na Opavsku

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Opavě zahájili úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu podvodu a ze spáchání přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací, kterých se měl dopustit doposud neznámý pachatel, a to z blíže nezjištěného a neupřesněného místa.

Jak bylo na základě oznámení a z prováděného prošetřování a následného prověřování zjištěno a prokázáno, tak okolo patnácté hodiny odpolední 17. srpna 2023 byla telefonicky kontaktována 43letá žena z Opavy ze strany jí neznámé osoby (muže) s tím, že tento je bankéř České spořitelny a prostřednictvím smyšlené legendy o napadení jejího bankovního účtu zmanipuloval poškozenou k instalaci aplikace Teamviewer do jejího notebooku z důvodu ochrany jejich financí. Následně jí přesvědčil i k přihlášení se do jejího internetového bankovnictví, přičemž jí přišly do aplikace George klíč, kterou má k dispozici ve svém mobilním telefonu, upozornění na potvrzení dvou plateb ve výši 5 tisíc a 50 tisíc korun ve prospěch jí neznámého účtu a neoprávněnou finanční transakcí jí tak vnikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 55 tisíc korun.

Obdobnými dvěma případy se policisté a kriminalisté Územního odboru Policie České republiky v Opavě zabývají již od začátku tohoto týdne.

To se v dopoledních hodinách 15. srpna 2023 telefonicky ozval neznámý muž jako bankéř České národní banky 38letému muži z Opavska, rovněž jej upozornil na údajné napadení jeho bankovního účtu, přiměl jej k instalaci aplikace Teamviewer do jeho počítače a po různých neoprávněně uskutečněných transakcí zjistil, že mu byly z jeho bankovního účtu převedeny na jiné neznámé účty finanční prostředky v celkové výši přes 386 tisíc korun.

V průběhu dne 15. srpna letošního roku byla v místě bydliště telefonicky obdobně kontaktována i 75letá žena z Opavy, a to shodným oslovením ze strany údajného bankéře České národní banky. Pod smyšlenou záminkou, že byl napaden její bankovní účet zneužitím jejich osobních údajů a že tato osoba zažádala jejím jménem o půjčku v České spořitelně, přiměl poškozenou ženu k vybrání všech peněž a k jejich uložení na jiný údajně bezpečný účet. Toto 75letá žena učinila podle telefonických instrukcí jí neznámé ženy, která jí chvíli po telefonátu s údajným bankéřem rovněž zavolala a vydávala se za bezpečnostní pracovnici České spořitelny. Následným výběrem financí ze svého účtu a převodem finančních prostředků na údajný bezpečný účet byla poškozené 75leté ženě způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši 245 tisíc korun.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě na katastru obce Markvartovice

Pár minut před dvanáctou hodinou polední 11. srpna 2023 jel 42letý muž z Opavska na svém jízdním kole v katastru obce Markvartovice, a to po silnici ve směru jízdy od Hlučína na Ludgeřovice, přičemž z doposud blíže nezjištěných příčin vyjel mimo vozovku, sjel z pravého svahu a zůstal ležet na zemi. Zde jej nalezla projíždějící řidička osobního automobilu, která společně s další přítomnou osobou prováděla u cyklisty první pomoc až do příjezdu přivolané osádky sanitního vozidla, která jej převezla k lékařskému vyšetření a k ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. S ohledem na zranění nebyla u cyklisty provedena orientační dechová zkouška a při lékařském vyšetření byl u něj nařízen odběr biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů či jiných omamných, návykových, psychotropních látek a jedů. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, účast cizí osoby či nějakého motorového nebo nemotorového vozidla na pádu cyklisty nebylo prvotními procesními úkony zjištěno a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši několika stovek korun. Celou záležitostí se nadále intenzivně zabývá policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Tomáš Honka, který po široké veřejnosti žádá svědecké informace. Tyto kladné a pozitivní poznatky k průběhu nehodového děje jsou velmi nutné pro řádné zadokumentování spisového materiálu a lze je telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefon opavských dopravních policistů 735 788 950, za což strážci zákona děkují.

Vloupání do kabiny nákladního automobilu na ulici Beethovenové v Opavě

Mezi dvanáctou hodinou polední a třináctou hodinou odpolední 17. srpna tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Beethovenové v Opavě přečin krádeže tím, že se vloupal do kabiny zde odstaveného nákladního motorového vozidla tovární značky Mercedes Benz Atego, kterou prohledal a odcizil finanční prostředky na hotovosti v papírových bankovkách i v drobných mincích a litrovou láhev alkoholu značky Johny Walker Black Label, čímž poškozené 38leté ženě ze Šumperska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 46 tisíc korun. Toto protiprávní jednání a chování majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí a alkoholického nápoje lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Podnapilý řidič osobního automobilu na katastru statutárního města Opavy

Třicet minut po dvacáté hodině večerní 17. srpna 2023 službu konající policejní autohlídka z opavského Obvodního oddělení prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v úseku tak zvaného severního obchvatu statutárního města Opavy, přičemž ve směru od hypermarketu Globus k supermarketu Kaufland stavěla zde projíždějícího řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Felicia, a to 65letého muže z Opavska. Při této silniční kontrole bylo zjištěno, že tento řidič je pod vlivem alkoholických nápojů, což prokázalo odborné měření dechovými zkouškami, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami nejméně okolo 1,3 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený 65letý muž se k předchozímu požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

BRUNTÁLSKO:

Silniční kontrola prokázala podnapilého řidiče osobního automobilu na Bruntálsku

Několik minut po třiadvacáté hodině večerní 17 srpna 2023 policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Bruntále prováděla dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu v obci Křišťanovice, přičemž stavěla zde projíždějící osobní motorové vozidlo tovární značky Daewoo Matiz. Při této silniční kontrole se 25letý řidič z Bruntálska mimo jiné podrobil i odbornému měření dechovými zkouškami, které vyzněly pozitivně a byly mu naměřeny hodnoty okolo 2,2 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený 25letý muž se k předchozímu požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, řidičský průkaz mu zadržen nebyl (tento mu již byl odebrán pro obdobné protiprávní jednání a chování na konci měsíce května letošního roku) a na místě mu bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a pro důvodné podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

NOVOJIČÍNSKO:

Úmyslné poškozené několika automobilů v obci Mošnov

V blíže nezjištěné době od dvaadvacáté hodiny večerní 16. srpna do sedmé hodiny ranní 17. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na různých místech v obci Mošnov přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně poškodil několik zde zaparkovaných motorových vozidel.

Jak bylo doposud zjištěno a prokázáno, tak například na parkovišti soukromé společnosti na ulici Gen. Fajtla prořezal přední plastový nárazník pod oběma předními světlomety a rozbil skleněnou výplň levých předních dveří s poškozením laku a nerezové lišty na zde odstaveném osobním automobilu tovární značky Škoda Kodiaq. Na vedle zaparkovaném voze Škoda Superb rozbil skleněnou výplň levých předních dveří a po otevření přední kapoty z motorového prostoru částečně vymontoval a vylámal oba přední laserové světlomety, přičemž poškodil i celý přední nárazník s maskou a také elektroinstalaci, neboť přívodní kabely ke světlům přestříhal.

Dále na ul. K Letišti rozbil skleněné výplně oken levých předních dveří na dvou automobilech tovární značky Škoda Octavia a na vozidle značky Škoda Kodiaq, přičemž na jedné z Octávií prořezal i přední plastový nárazník pod oběma předními světlomety. Poškozeným fyzickým i právnickým osobám a organizacím tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 260 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní intenzivně prověřují policisté z Obvodního oddělení v Příboru a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na příborské policejní číslo 974 735 751.

