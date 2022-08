Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 18. srpna 2022

Zprávy z ÚO Opava (2), ÚO Bruntál (4) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Žádosti o svědecké informace k dopravním nehodám na Opavsku

Patnáct minut po osmé hodině ranní 12. srpna 2022 došlo na ulici Dolní v obci Šilheřovice k dopravní nehodě mezi blíže neustanoveným osobním motorovým vozidlem (s největší pravděpodobností bílé barvy) a autobusem tovární značky Solaris Urbino, který řídil 38letý muž z Ostravy. Jak bylo dosavadním prošetřováním zjištěno, tak neznámá osoba jela neznámým automobilem v dané obci ve směru od Hlučína k hranicí s Polskou republikou, kdy v protisměru jel výše zmíněný dopravní prostředek hromadné přepravy osob. Při průjezdu pravotočivou zatáčkou neměl jet neznámý řidič osobního vozu při pravém okraji komunikace, levou části vozu narazil do levé části autobusu, nezastavil a odejel neznámo kam ve směru na Polsko. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob s největší pravděpodobností nedošlo, v autobusu necestovali žádní pasažéři, orientační dechová zkouška u řidiče busu vyzněla negativně a celková hmotná škoda na majetku byla do současné chvíle vyčíslena na finanční částku ve výši 30 tisíc korun. Touto kolizní situací v dopravě se nadále intenzivně zabývá policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Karel Matusiak a ten rád přijme jakékoli informace, které povedou ke zjištění neznámého řidiče blíže neustanoveného osobního automobilu. Vše je důležité pro řádné zadokumentování spisového materiálu a kladné poznatky lze sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 576 případně kdykoli na mobilní číslo opavských dopravních policistů 735 788 950.

Další dopravní nehodu, která se stala 12. srpna 2022, v současné době prošetřuje i prap. Bc. Lukáš Spáčil, který žádá o sdělení svědeckých informací na opavské policejní číslo 974 737 575 případně kdykoli na mobilní telefon policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě. Ve výše uvedený den okolo půl desáté dopolední řídil 54letý muž z Bruntálska nákladní motorové vozidlo tovární značky Scania s návěsem značky Schwarzmüller po okružní křižovatce mezi Opavou a městskými částmi Komárov a Kylešovice, kdy přijel od Kylešovic a chtěl jet na centrum města. Při jízdě po výše uvedeném kruhovém objezdu užil levého jízdního pruhu určeného pro jeho směr jízdy, přičemž při nájezdu narazil pravou zadní části návěsu do přední části vedle jedoucího osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, které řídila 31letá žena z Opavy. Podle prvotních informací řidič nákladní soupravy o střetu nevěděl a pokračoval v jízdě, kdy byl řidičkou po chvíli dostižen a zastaven. Přesto výše uvedené ženě neustále uváděl, že žádnou nehodu nezpůsobil a poté odejel opět pryč. Celá záležitost je tak nadále v gesci opavských dopravních policistů a pro řádné zadokumentování spisového materiálu jsou velmi důležité informace přímých svědků dopravní nehody. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky následně vyzněly u obou řidičů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 10 tisíc korun.

Silniční kontrola prokázala silně podnapilého řidiče osobního automobilu v Kravařích

Deset minut po dvacáté hodině večerní 17. srpna letošního roku policejní autohlídka z kravařského Obvodního oddělení vykonávala dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Petra z Kravař v Kravařích, přičemž stavěla a kontrolovala řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, a to 35letého muže z Opavska. Při této silniční kontrole bylo zjištěno, že shora uvedený muž řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2 promile alkoholu v dechu. Výše jmenovaný řidič předchozí požití alkoholických nápojů plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen jeho řidičský průkaz, bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní je důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany kravařských policistů a opavských kriminalistů.

BRUNTÁLSKO:

Dvě mladistvé osoby se chovaly zcela nevhodně na ulici Uhlířské v Bruntále

Pětadvacet minut po dvaadvacáté hodině večerní 15. srpna letošního roku se po ulici Uhlířské v Bruntále pohybovaly dvě místní mladistvé osoby (15letá dívka a 17letý mladík), které měly za přítomnosti minimálně dalších tří osob bezdůvodně kopat do polykarbonátové výplně zdejší autobusové zastávky, přičemž došlo k vykopnutí spodní části výplně tohoto objektu s celkovou hmotnou škodou na majetku do výše jednoho tisíce korun. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany místně příslušných policistů z Obvodního oddělení v Bruntále, kdy se zjišťuje, zda tímto činem byla naplněna skutková podstata některého z trestných činů (například přečin výtržnictví), případně zda se jedná o protiprávní jednání a chování přestupkového charakteru.

Dopravní nehoda dvou osobních automobilů na Bruntálsku

Dvacet minut po patnácté hodině odpolední 16. srpna 2022 řídil 53letý občan slovenské národnosti osobní motorové vozidlo tovární značky Ford Ranger po silnici mezi obcemi Malá Morávka a Dolní Moravice, a to u rekreačního areálu Avelanche, přičemž při průjezdu pravotočivou zatáčkou dostal na mokrém povrchu vozovky smyk, přejel do levé poloviny vozovky a zde se čelně střetl s protijedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Mercedes Benz Vito, které řídila 26letá žena z Ústeckoorlicka. Při střetu utrpěla zranění lehčího charakteru 37letá spolucestující, která byla převezena k lékařskému vyšetření a ošetření do krnovského nemocničního zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů automobilů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 200 tisíc korun. Celou záležitostí se nadále intenzivně zbývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Vloupání do restaurace na ulici Pivovarské v Rýmařově

V přesně neustanovené době mezi třiadvacátou hodinou večerní 16. srpna a sedmou hodinou ranní 17. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Pivovarské v Rýmařově přečin krádeže tím, že se po vytlačení okna vloupal do místního pohostinství, kde poškodil koženou sedačku a dále odcizil finanční prostředky na hotovosti v drobných mincích i v bankovkách, džus a cukrovinky (čokoládové tyčinky Kinder Maxi), čímž poškozené místní právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 10 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Rýmařově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí a věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na rýmařovské policejní číslo 974 731 751.

Žádost o svědecké informace k pádu cyklistky v obci Třemešná ze dne 30. července 2022

Policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále prap. Ing. Bc. Vilém Nepožitek v této chvíli nadále intenzivně prověřuje případ dopravní nehody, který se stal v sobotu 30. července 2022 patnáct minut po osmé hodině ranní v obci Třemešná. Pro řádné zadokumentování spisového materiálu potřebuje jakékoli kladné a pozitivní informace případných svědků dané záležitosti, které lze telefonicky sdělit na bruntálská policejní čísla 974 731 255 nebo 974 731 251.

Ve výše uvedené době jela 48letá místní žena v obci Třemešná na svém elektrickém kole, přičemž měla být předjížděna dodávkovým motorovým vozidlem tovární značky Peugeot Partner, které řídila 64letá žena z Bruntálska. Jak bylo dosavadním prošetřováním a prověřováním zjištěno, tak řidička automobilu měla po předjetí cyklistky prudce odbočit vpravo a vjet za pravý okraj vozovky na zdejší travnatou plochu. Cyklistka na tuto bezprostřední situaci zareagovala prudkým bržděním, které vedlo k jejímu pádu na zem. Ke střetu mezi jízdním kolem a vozem nedošlo. Při této kolizní situaci v dopravě utrpěla mladší žena zranění těžšího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou žen negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově na několik stovek korun. Řidička dodávkového automobilu však policistům uvedla, že po předjetí cyklistky řádně a včas dala znamení o změně směru jízdy doprava na místo mimo vozovku a že cyklistka havarovala proto, že v ruce držela mobilní telefon a nedokázala včas zastavit nebo její vozidlo objet. Za jakékoli informaci k celé výše popsané kolizní situaci v dopravě bruntálští policisté děkují.

NOVOJIČÍNSKO:

Protiprávním jednáním 28letého muže se nyní zabývají novojičínští kriminalisté

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně zahájil úkony trestního řízení, které mají řádně prověřit a objasnit všechny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že se 28letý muž z Novojičínska mohl pár minut po dvanácté hodině polední 17. srpna 2022 dopustit na ulici Štefánikové v Kopřivnici zvlášť závažného zločinu loupeže.

Jak bylo doposud zjištěno a prokázáno, tak shora jmenovaný muž měl kolem poledne uvedeného dne vstoupit do prodejny místního pekařství, kde si zakoupil a zaplatil láhev alkoholu, přičemž po chvíli namířil na poškozenou 50letou prodavačku pistoli a pronesl směrem k ní slovo "pokladnu". Poškozená žena zůstala stát neschopna slova a v šoku z obavy o svůj život a zdraví, načež podezřelý muž následně pronesl dotaz "vypadalo to věrohodně?", ukázal ženě v ruce držící kuličkovou pistoli a následně odešel neznámo kam. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, rovněž nebyla způsobena žádná hmotná škoda na majetku a celá záležitost je nadále v gesci policistů a kriminalistů z Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně.

Objasnění majetkové trestné činnosti 23letého muže z Opavska

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení ve Fulneku ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 23letému muži z Budišova nad Budišovkou, neboť tento měl v dopoledních hodinách 17. srpna letošního roku v obci Děrné využít chvilkové nepozornosti 72letého místního muže a měl mu odcizit finanční prostředky na hotovosti ve výši 14 tisíc korun. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak 23letý muž byl u osoby seniorského věku na návštěvě a pomáhal mu na zahradě jeho rodinného domu, přičemž požádal o možnost použití WC v prostorách domu. V tomto mu bylo vyhověno, jenže podezřelý muž využil chvíli samoty a nepozornosti poškozeného, prohledal obytné prostoru domu a odcizil finanční prostředky na hotovosti. Celá záležitost je nadále v gesci fulneckých policistů v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty.

