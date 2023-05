Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 18. května 2023

Zprávy z UO Opava (3), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Objasnění násilného odcizení mobilního telefonu v opavských Janáčkových sadech

V těchto dnech policejní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 18letého muže z Opavy jako obviněného ze spáchání přečinu loupeže, kterého se dopustil tím, že okolo sedmnácté hodiny odpolední 15. května letošního roku v prostoru Janáčkových sadů v Opavě oslovil 15letého místního mladíka a žádal po něm vydání mobilního telefonu v hodnotě téměř 2 tisíce korun a jakmile mu tento odmítl svůj telefonní přístroj dát, tak jej fyzicky napadl. Po dvou úderech dlaní do těla obviněný muž poškozenému vytrhl mobil z ruky a odešel neznámo kam. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, 18letý mladý muž poté mobilní telefon dal do jedné z opavských zastaváren a získal tak finanční prostředky na hotovosti ve výši 1 tisíce korun, které použil pro svou vlastní potřebu. Daný případ majetkové trestné činnosti objasnili opavští kriminalisté, přičemž lustracemi v dostupných evidencích bylo dále zjištěno a prokázáno, že se u obviněného muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě jako mladistvý ve věci provinění z přečinu loupeže k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let, se zkušební dobou do ledna roku 2024. Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Případy vloupání do motorových vozidel na Opavsku objasněny

Policejní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě v těchto dnech zahájil trestní stíhání 47letého muže z Ostravy jako obviněného ze spáchání přečinu krádeže, přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a přečinu poškození cizí věci, kterých se dopouštěl v průběhu měsíce dubna letošního roku na různých místech Opavska.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak se výše uvedený muž například okolo polední doby 6. dubna tohoto roku po předchozím rozbití skleněné výplně okna dveří a po páčení zámku dveří vloupal do osobního motorového vozidla tovární značky Subaru, které bylo zaparkováno na ulici Sportovní v Opavě-Malých Hošticích, kdy z automobilu nic neodcizil, na zařízení však způsobil celkovou hmotnou škodu ve výši přes 15 tisíc korun. Dále v odpoledních hodinách 8. dubna letošního roku se na ulici Městečko v Hradci nad Moravicí po předchozím rozbití skleněné výplně okna dveří vloupal do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky VW Caddy, ze kterého odcizil batoh se sluchátky, s peněženkou a s finančními prostředky, s různými osobními doklady, s platební kartou a také s osobním počítačem značky Apple iPad, vše v celkové hodnotě téměř 21 tisíc korun. Ve večerních hodinách téhož dne se stejným způsobem vloupal do osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia na ulici Rušné v obci Kozmice a odcizil autorádio, čímž způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši přes 22 tisíc korun. Na katastru obce Kozmice se do zde zaparkovaných automobilů obdobnými způsoby vloupal i v odpoledních hodinách ve dnech 14. a 15. dubna 2023, přičemž z vozu tovární značky Škoda Octavia odcizil rybářský batoh a z auta tovární značky VW Touran odcizil finanční prostředky v drobných mincích a osciloskop. V těchto dvou případech hmotná škoda na majetku dosáhla výše nejméně 21 tisíc korun. Poškozeným fyzickým či právnickým osobám tak obviněný 47letý muž v pěti případech svou majetkovou trestnou činností způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši okolo 79 tisíc korun (odcizením cca 41 tisíc a poškozením cca 38 tisíc korun). Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany opavských kriminalistů, přičemž se zjišťuje případné další protiprávní jednání a chování výše uvedeného muže.

Žádost o svědecké informace k incidentu dvou řidičů na katastru obce Hrabyně

V těchto dnech policejní inspektor nprap. Kamil Škrobánek z Obvodního oddělení Policie České republiky v Hradci nad Moravicí nadále intenzivně prověřuje incident, ke kterému došlo přibližně třicet minut po patnácté hodině odpolední 11. května 2023 v katastru obce Hrabyně. V té době na sjezdu z rychlostní silnice číslo I/11 spojující Opavu s Ostravou došlo v úseku napojení na tak zvanou starou silnici k čelnímu střetu dvou osobních motorových vozidel továrních značek Škoda Fabia a Škoda Kodiaq, a to při velmi nízké rychlosti jízdy obou automobilů, které řídila 42letá žena a 41letý muž z Opavska, čímž vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 30 tisíc korun. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů negativně a pro řádné zadokumentování spisového materiálu jsou velmi nutné a potřebné nejen svědecké výpovědi případných přítomných osob ale i možné kamerové záznamy z palubních videokamer projíždějících automobilů. Jakékoli kladné a pozitivní informace k tomuto případu lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hradecké policejní číslo 974 737 731.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda silně podnapilého řidiče osobního automobilu u obce Láryšov

Okolo třetí hodiny ranní 15. května 2023 řídil 30letý muž ukrajinské národnosti osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia po silnici spojující Krnov s obcí Láryšov, přičemž při vyhýbání se s protijedoucím automobilem najel na nezpevněnou část pravé krajnice a při snaze pak z této části vozovky vycouvat sjel do pravého silničního příkopu, kde zadní části vozu narazil do kmene vzrostlého stromu. Při této dopravní nehodě nedošlo ke zranění řidiče ani jeho 35letého spolujezdce rovněž ukrajinské národnosti a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 10 tisíc korun. Při prošetřování a prověřování této kolizní situace v dopravě bylo ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále zjištěno, že oba muži jsou v silně podnapilém stavu, kdy řidiči byly odborným měřením dechovými zkouškami prokázány pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2,5 promile alkoholu v dechu a jeho spolujezdec vykazoval hodnoty téměř 1,7 promile alkoholu v dechu. Důslednými lustracemi v dostupných evidencích zakročující policisté rovněž zjistili, že shora uvedený 35letý muž pobývá na území České republiky neoprávněně a z tohoto důvodu byli pro další rozhodnutí a opatření vyrozuměni policisté a pracovníci příslušného Oddělení cizinecké policie. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů, přičemž výše jmenovaný 30letý muž je důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Dopravní nehody na Bruntálsku způsobené rychlou jízdou na mokré vozovce

Patnáct minut po deváté hodině dopolední 17. května 2023 řídil 51letý muž z Krnova osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia po silnici ve směru od obce Zátor na Krnov, přičemž v katastrálním území obce Brantice při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal na mokré vozovce smyk, přejel do protisměru, vjel do levé silniční příkopy a zde narazil do listnatého stromu. Při této kolizní situaci v dopravě se automobil převrátil na střechu a řidič utrpěl zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádných jiných osob nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u 51letého muže negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 110 tisíc korun. Lustrací v dostupných evidencích policisté zjistili, že vůz Škoda Fabia byl v současné chvíli provozován bez povinné technické kontroly, která pozbyla platnosti začátkem prosince loňského roku.

Mokrá vozovka měla příčinu i u další dopravní nehody, která se stala patnáct minut po osmnácté hodině podvečerní 17. května 2023 na silnici mezi obcemi Valšův Důl a Ondřejov. V té době 78letá žena z Bruntálska řídila osobní motorové vozidlo tovární značky Toyota Rav4 ve směru na Rýmařov, přičemž při projíždění pravotočivou zatáčkou dostala smyk a sjela do pravé silniční příkopy. Při tomto utrpěla 78letá žena zranění lehčího charakteru s lékařským vyšetřením a ošetřením v nemocničním zařízení ve Šternberku, ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u řidičky negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 3 tisíce korun.

Výše uvedené kolizní situace v dopravě jsou nadále prošetřovány ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Případ fyzického napadení mezi čtyřmi muži v obci Stachovice vyšetřují kriminalisté

V těchto dnech kriminalisté ze Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně zahájili úkony trestního řízení ve věci spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublíženi na zdraví ve stádiu pokusu a ze spáchání přečinu výtržnictví, kterých se měli dopustit dva muži ve věku 34 a 39 let běloruské národnosti.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak oba výše uvedení muži se pár minut po dvaadvacáté hodině večerní 11. května 2023 před budovou místní restaurace v obci Stachovice u Fulneku dostali do slovní rozepři s dvěma muži ve věku 34 a 36 let slovenské národnosti a následně za použití nalezených dřevěných hranolů tyto muže napadli i fyzicky, a to opakovanými údery po jejich celém těle. Oba napadení muži utrpěli různá středně těžká zranění s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Fakultní nemocnici s Poliklinikou v Ostravě-Porubě a v novojičínském nemocničním zařízení. Prvotními procesními úkony ze strany policistů z Obvodního oddělení ve Fulneku a novojičínských kriminalistů byli oba muži běloruské národnosti bezprostředně po jejich protiprávním jednání a chování zadrženi, bylo jim sděleno obvinění ze shora uvedené trestné činnosti a na základě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně byli oba muži vzati do vazby ostravské Vazební věznice. Celá záležitost je nadále v intenzivním vyšetřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Objasnění krádeže mobilního telefonu v prostoru mořkovského vlakového nádraží

Policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně nyní ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 21letému muži ze Vsetínska, neboť měl tento na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností okolo dvacáté hodiny večerní 17. května letošního roku v prostoru vlakového nádraží ČD v obci Mořkov využít chvilkové nepozornosti poškozeného 21letého místního muže a z lavičky v čekárně mu odcizil volně odložený mobilní telefon v hodnotě 7 tisíc korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u 21letého podezřelého muže může jednat o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu ve Vsetíně k podmíněnému trestu odnětí svobody o výměře jednoho roku, se zkušební dobou do poloviny měsíce srpna roku 2024. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Silniční kontrola prokázala podnapilého řidiče osobního automobilu v Jeseníku nad Odrou

Patnáct minut po jednadvacáté hodině večerní 17. května 2023 službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Novém Jičíně prováděla dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu v obci Jeseník nad Odrou, přičemž stavěla a kontrolovala řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, a to 42letého muže z Novojičínska. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že automobil řídil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,5 promile alkoholu v dechu. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že 42letý muž má v současné době již svůj řidičský průkaz zadržen a celá záležitost je tak nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkových podstat přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Opava 18. května 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

