Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 17. srpna 2023

Zprávy z ÚO Opava (2), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Případ krádeže věcí z kabiny nákladního automobilu ve Vítkově objasněn

V těchto dnech policisté z vítkovského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, ze kterých je důvodně podezřelá 21letá žena z Ostravska.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak shora uvedená mladá žena měla pár minut po osmnácté hodině podvečerní 14. srpna letošního roku neoprávněně vstoupit do areálu soukromé společnosti na ulici Budišovské ve Vítkově, přičemž z nezajištěné kabiny zde odstaveného nákladního motorového vozidla tovární značky Daf odcizila volně odložené věci a cennosti. Využila tak chvilkové nepřítomnosti a nepozornosti 22letého muže z Novojičínska, který vykládal zboží na přilehlou nákladovou rampu společnosti a krádeží tak zvaných chytrých hodinek, peněženky s různými osobními doklady, s platební kartou a s finančními prostředky na hotovosti v bankovkách i v drobných mincích a odcizením kabely se svazkem klíčů, s další peněženkou s různými osobními doklady, s platební kartou a s finančními prostředky způsobila dvěma poškozeným osobám celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši přes 12 tisíc korun. Tímto případem trestné činnosti majetkového charakteru se nadále intenzivně zabývají policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově.

Nákladnímu automobilu uletěly dvě kola na silnici u obce Mokré Lazce

Pětadvacet minut po šesté hodině ranní 16. srpna 2023 řídil 63letý muž z Ostravy nákladní motorové vozidlo tovární značky Mercedes Benz Atego po silnici čísla I/11 v katastru obce Mokré Lazce, a to ve směru z Ostravy na Opavu, přičemž se mu během jízdy z dosud přesně nezjištěných příčin uvolnily dvě kola na levé zadní nápravě. Jedno z těchto kol ihned přeletělo do levé části čtyřproudové vozovky a narazilo do přední části protijedoucího osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Fabia, které řídil 49letý muž z Opavska. V tomto automobilu rovněž cestovala i 69letá žena a 13letá dívka, obě z Opavska. Obě uvolněná kola následně skončila po kolizní situaci v dopravě mimo komunikaci v poli. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku (na obou vozidlech a na povrchu asfaltové živice vozovky) byla vyčíslena na finanční částku ve výši 155 tisíc korun. Orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče osobního automobilu negativně, pozitivní však byla u prvně jmenovaného řidiče nákladního vozu. Odborným měřením dechovými zkouškami mu byly naměřeny hodnoty přes 0,4 promile alkoholu v dechu. Tento 63letý muž se k předchozímu požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě.

BRUNTÁLSKO:

Úmyslné poškození tří automobilů na ulicích 9. května a Školní v Bruntále

Pár minut před půlnocí z 16. na 17. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v Bruntále přečin poškození cizí věci tím, že na zdejších parkovištích poškodil tři zde zaparkovaná motorová vozidla. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak dosud neznámá osoba na ulici 9. května úmyslně udělala promáčkliny do čelních skel osobních automobilů Citroën C4 a BMW 330 D a dále na ulici Školní poškodila zadní pravé sklo na dodávkovém motorovém vozidle tovární značky Fiat Ducato. Místním fyzickým i právnickým osobám tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši 35 tisíc korun. Touto trestnou činností majetkového charakteru se nyní intenzivně zabývají policisté z Obvodního oddělení v Bruntále a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské policejní číslo 974 731 651.

NOVOJIČÍNSKO:

Objasnění krádeže finančních prostředků z bankovního účtu poškozeného muže

Na podkladě oznámení 69letého muže z Novojičínska se v uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Odrách intenzivně zabývali odcizením finančních prostředků z jeho bankovního účtu.

Jak bylo prováděnými procesními úkony zjištěno a prokázáno, tak v průběhu měsíce července 2023 neznámá osoba odcizila výše uvedenému 69letému muži finance ve výši téměř 120 tisíc korun, a to prostřednictvím zneužití jeho platební karty při výběrech z bankomatů nebo při devatenácti provedených platbách v různých prodejnách a v provozovnách na teritoriu okresu Nový Jičín. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru spáchal 37letý muž z Novojičínska prostřednictvím nalezené platební karty poškozeného, ke svému protiprávnímu jednání se plně doznal a ve zkráceném přípravném řízení mu tak bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže. Odcizené finanční prostředky u podezřelého muže zajištěny nebyly, tyto použil pro svou vlastní potřebu. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany oderských policistů v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty.

Opava 17. srpna 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout e-mailem