16. září 2022

Zprávy z ÚO Opava (1), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Opavští policisté šetří případ úmyslně rozlité tekutiny v nemocničním zařízení

Čtyři minuty po čtrnácté hodině odpolední 15. září 2022 příslušníci Hasičského záchranného sboru Opava předali na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 informaci, že v jednom z pavilónů v areálu Slezské nemocnice na ulici Olomoucké v Opavě došlo ze strany dvou osob k úmyslnému vylití blíže neupřesněné tekutiny na zem. Po tomto oznámení byla na místo ihned vyslána nejblíže službu konající policejní autohlídka z opavského Obvodního oddělení, která provedeným šetřením zjistila, že po neshodě s ohledem na průběh lékařského vyšetření zdejším zdravotnickým personálem 40letá žena z Přerova a 41letý muž z Opavy úmyslně vylili na zem nějakou tekutinu, kterou si donesli s sebou. Po tomto skutku bylo preventivně z místa činu a z bezprostředního okolí evakuováno pět osob, přičemž jednu z těchto osob štípaly oči a druhou osobu začala bolet hlava. Ke zranění žádné z přítomných osob nedošlo, rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku, přesně neznámá látka byla zaslána k chemické expertíze a celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

BRUNTÁLSKO:

Vloupání do dvou provozoven na ulici Nábřežní v obci Břidličná

V blíže neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 14. září a sedmou hodinou ranní 15. září letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Nábřežní v Břidličné přečin krádeže tím, že se vloupal do zdejší prodejny cukrárny, odkud odcizil několik balení brambůrek, balení šunkových chlebíčků a finanční prostředky na hotovosti v drobných mincích a také nakousl jeden ze zákusků, který poté zanechal na místě. Dále se vloupal do vedlejších prostor květinářství, které rovněž prohledal a odcizil drobné mince a mobilní telefon značky Nokia. Poškozeným fyzickým i právnickým osobám tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 3 tisíce korun a touto trestnou činností majetkového charakteru se nyní zabývají policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Rýmařově. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného zboží a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na rýmařovské policejní číslo 974 731 751.

Dopravní nehoda osobního automobilu s cyklistkou v Krnově

Třicet minut po čtrnácté hodině odpolední 15. září 2022 řídil po ulici ČSL Armády v Krnově místní 68letý muž osobní motorové vozidlo tovární značky Peugeot 306, přičemž ve zdejší tříramenné křižovatce nedal přednost v jízdě 46leté ženě z Krnova, která jela na svém jízdním kole po hlavní silnici ve směru od obce Býkov do centra města. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu automobilu s jízdním kolem, k pádu cyklistky na zem a k jejímu zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u výše jmenovaného muže i ženy negativně, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku přes 5 tisíc korun a celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Řidič osobního automobilu pod vlivem návykových látek v Příboře

Dvacet minut po dvacáté hodině večerní 15. září 2022 vykovávala policejní autohlídka z příborského Obvodního oddělení dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Místecké v Příboře, kdy stavěla a kontrolovala řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, a to 47letého muže z Novojičínska. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že tento řidič před jízdou požil alkoholické nápoje, poněvadž mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,7 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený 47letý muž předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany příborských policistů a novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Internetovým podvodem přišla 46leá žena z Novojičínska o několik desítek tisíc korun

V pozdních večerních hodinách 13. září letošního roku doposud neznámá osoba oslovila přes sociální platformu WhatsApp 46letou ženu z Novojičínska, která nabízela na internetovém portále Aukro.cz k prodeji pánskou sálovou obuv v hodnotě tři sta korun, že toto zboží okamžitě zakoupí. Při následné písemné komunikaci kupující poslal výše uvedené ženě peněžitou částku přes internetovou službu DPD a požádal jí o vyplnění přiloženého odkazu ohledně její platební karty. Poškozená žena tak vyplnila nejen číslo své platební karty, ale také platnosti platební karty a cvc kód, přičemž následně zareagovala i na došlý QR kód a uvedla svůj přístupový PIN ke svému internetovému bankovnictví. Následně však zjistila, že neznámý pachatel jí tímto podvodným jednáním převedl z jejího osobního účtu na jiný, jí neznámý účet, finanční prostředky v celkové výši téměř 84 tisíc korun. Celá záležitost je tak nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany policistů z Obvodního oddělení v Kopřivnici a rovněž ze strany novojičínských kriminalistů. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

