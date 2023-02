Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 16. února 2023

Zprávy z ÚO Opava (4), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Vloupání do sklepního boxu v činžovním domě na ulici Komenského v Hlučíně

Mezi devatenáctou a dvacátou hodinou večerní 14. února letošního roku se doposud neznámá osoba, po předchozím násilném vypáčení zámku dveří, vloupala v jednom z bytových domů na ulici Komenského v Hlučíně do sklepního boxu poškozené 41leté místní ženy a 45letého muže z Hlučínska a odcizila černý platový kufřík s aku vrtačkou značky DeWalt žluté barvy, dva náhradní aku zdroje, rybářské pruty a další rybářské nářadí a náčiní (teleskopické pruty značky Miwardi, navijáky, rybářský stojan a hlásiče značky Delphin), vše v hodnotě přes 25 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně jako přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného pracovního nářadí a rybářského náčiní, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

Silniční kontrola prokázala silně podnapilého řidiče nákladního automobilu na Opavsku

Třicet minut po deváté hodině dopolední 14. února 2023 službu konající policejní autohlídka z hradeckého Obvodního oddělení prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Opavské v Hradci nad Moravicí, přičemž stavěla a kontrolovala řidiče nákladního motorového vozidla tovární značky Man, a to 56letého muže slovenské národnosti. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že tento muž řídí nákladní automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 1,7 promile alkoholu v dechu. Výše jmenovaný řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal a na místě mu bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany hradeckých policistů a opavských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Objasnění majetkové trestné činnosti na Hlučínsku

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 28letého muže z Hlučína jako obviněného ze spáchání přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak výše uvedený muž ve večerních hodinách 12. ledna 2023 vešel do jednoho ze supermarketů na ulici Cihelní v Hlučíně, z regálu vzal volně vystavených jedenáct kusů bio mleté kávy v celkové hodnotě téměř 2.200 korun a bez úhrady tohoto zboží prošel přes pokladní zónu a odešel neznámo kam.

V polovině měsíce ledna letošního roku vstoupil do čekárny železniční stanice na ulici Porubské v Děhylově, kdy využil nepřítomnosti cestujících případně zaměstnanců a dalších osob, násilně vypáčil dvířka instalovaných mincovníků u dveří do prostoru pánských i dámských toalet, ze kterých odcizil 275 korun v drobných mincích, přičemž na zařízení způsobil celkovou hmotou škodu na majetku ve výši bezmála 28 tisíc korun.

V odpoledních hodinách 30. ledna tohoto roku se pohyboval na chodbě prodejny s pracovními oděvy na ulici Ostravské v Hlučíně, kdy z volně odložené krabice odcizil různé druhy a množství triček se speciálními potisky, pracovní rukavice, pracovní boty a také bezpečnostní postroje a bezpečnostní lano, čímž poškozeným fyzickým i právnickým osobám a společnostem vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši okolo 18 tisíc korun.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo rovněž prokázáno, že shora uvedený 28letý obviněný muž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě i mimo jiné pro přečin krádeže k trestu obecně prospěšných prací o výměře 210 hodin, které doposud nevykonal. Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany opavských kriminalistů.

Další internetový podvod prověřují vítkovští policisté a opavští kriminalisté

V uplynulých dnech osobně oznámila v budově Obvodního oddělení Policie České republiky ve Vítkově 61letá místní žena, že byla prostřednictvím celosvětové sítě internetu podvedena ze strany jí neznámé osoby, a to z blíže neustanoveného místa, přičemž jí z jejího bankovního účtu byly odcizeny finanční prostředky ve výši 651 tisíc korun.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak k přečinu podvodu a k přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněnému zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací došlo v dopoledních hodinách 9. února 2023. V té době shora uvedená oznamovatelka uviděla na sociální síti Facebook příspěvek, kde premiér České republiky pan Petr Fiala drží v ruce vějíř bankovek a nabízí možnost bezproblémového investování při obchodování na burze. Po otevřením zobrazeného zeleného obdélníčku byla žena vyzvána k úhradě finanční částky ve výši 5 tisíc korun, což učinila a ze svého bankovního účtu zaslala požadované finance na jiný účet a rovněž vyplnila v přiloženém tiskopise údaje ke své osobě. Po chvíli byla telefonicky kontaktována ze strany jí neznámé osoby, podle hlasu se jednalo o ženu a pod záminkou okamžitého úspěšného obchodování na burze předala této osobě další informace (například její e-mailovou adresu). Při tomto hovoru jí bylo přislíbeno, že za chvíli zavolá jistý muž, kolega neznámé ženy a specialista na burzovní operace, k čemuž opravdu došlo. Oba telefonáty začínaly čísly 37, kdy rovněž neznámý muž vyzval poškozenou ženu, aby si do svého počítače nainstalovala aplikaci AnyDesk a přihlásila se do svého internetového bankovnictví. Následně prostřednictvím dálkového přístupu neznámá osoba či neznámé osoby provedla nebo provedly několik samovolných neoprávněných transakcí z bankovního účtu 61leté ženy a její finanční prostředky v celkové výši 651 tisíc korun byly odeslány na jiné bankovní účty. Kromě toho byla na tuto poškozenou ženu u Komerční banky sjednána půjčka ve výši 400 tisíc korun, která však byla okamžitě ze strany tohoto peněžního ústavu stornována. Celou touto trestnou činností majetkového charakteru se zabývají vítkovští policisté a opavští kriminalisté.

Podvodné reklamy nabízející výhodnou investici k nákupu akcií nebo kryptomněn

Sponzorované podvodné reklamy se zobrazují nejrůznějším uživatelům internetu a sociálních sítí.

Pachatelé k nalákání na takzvanou investici vytváří fotomontáže a zneužívají:

fotografie různých českých osobností z oblasti politiky, sportu i umělecké sféry

názvy a loga známých společností, firem, bank i státních institucí České republiky

V reklamách se objevují nabídky k zhodnocení financí, na které stačí kliknout a požadované peníze odeslat na podvodný účet s lživou investici. Podvedený zde také vyplňuje své kontaktní údaje, načež je následně kontaktován dalším podvodníkem či podvodnicí pod záminkou dalších investic. Po sdělení informací, jak investice fungují a lživému garantování zisků je uživatel následně vyzván k instalaci programu například Any Desk, Team Viewer, Supremo, který pachatel následně zneužije pro vzdálený přístup a k ovládání zařízení (počítače, mobilu…) investora. Poškozený je dále instruován podvodným bankéřem k přihlášení se do internetového bankovnictví, čímž podvodník získává jeho přístupové údaje. Majitel účtu si pak sám po dohodě s neznámým mužem nebo s neznámou ženou odesílá své finance k další „investici“, případně onen neznámý pachatel si svévolně neoprávněně odesílá platby z účtu poškozeného na jiný účet. V mnohých případech nabádá důvěřivou osobu i k uzavření nové bankovní půjčky či si ji neoprávněně sjednává sám za majitele účtu. Poškození tak přicházejí o statisícové částky.

Na internetu můžete narazit i na webové stránky nabízející investiční projekty, které jsou rovněž podvodné a zneužívají zejména logo a fotografie známého výrobce elektřiny v České republice.

Doporučení:

nejste-li znalí investic, nereagujte na žádné z nabízených reklam na internetu a sociálních sítích , velké množství investičních reklam je podvodných – mnohé lze ověřovat prostřednictvím vyhledávače na internetu (zvlášť zadávejte názvy firem, telefonní kontakty nebo jen zadejte dotaz „podvodná reklama na investice“, možná tam najdete právě tu „svou“ …)

, velké množství investičních reklam je podvodných – mnohé lze ověřovat prostřednictvím vyhledávače na internetu (zvlášť zadávejte názvy firem, telefonní kontakty nebo jen zadejte dotaz „podvodná reklama na investice“, možná tam najdete právě tu „svou“ …) žádný opravdový bankéř nepožaduje instalaci programů pro vzdálenou správu počítače, nepožaduje ani přístup k účtu a platební kartě, nenechte se podvést a připravit o peníze!

Chcete-li se o investičních podvodech na internetu dozvědět více, navštivte tyto internetové stránky:

BRUNTÁLSKO:

Krádež dřevní hmoty z lesního porostu na katastru obce Široká Niva

Policisté z Obvodního oddělení ve Vrbně pod Pradědem v těchto dnech přijali oznámení o krádeži dřevní hmoty z lesního porostu na katastru obce Široká Niva. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak doposud neznámý pachatel nebo neznámí pachatelé spáchali přečin krádeže tím, že v průběhu měsíce ledna 2023 a rovněž i začátkem února letošního roku v lesním porostu podél vodního toku řeky Opavy v katastrálním území Markvartice u Široké Nivy neoprávněně pokáceli nejméně 150 vzrostlých stromů (olše, střemcha, vrba a jasan), přičemž část pokácených dřevin ponechali na místě a část již odcizili a poškozeným fyzickým i právnickým osobám a organizacím vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 81 tisíc korun. Tímto protiprávním jednáním a chováním majetkového charakteru se nyní intenzivně zabývají policisté z Obvodního oddělení Policie České republiky ve Vrbně pod Pradědem v úzké spolupráci s bruntálskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby či osob pachatelů, jakož i k nálezu odcizené dřevní hmoty, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vrbenské policejní číslo 974 731 761 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

NOVOJIČÍNSKO:

Vloupání do rodinného domu v obci Kujavy na Novojičínsku

V blíže neustanovené době mezi 20. lednem a 9. únorem tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Kujavy přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že se vloupal do jednoho z rodinných domů, tento prohledal včetně přilehlé garáže a následně odcizil plynovou pistoli s pouzdrem ráže 6 milimetrů, finanční prostředky na hotovosti v bankovkách různých nominálních hodnot v české a v polské měně a motorovou pilu značky Stihl, čímž vznikla poškozenému 70letému místnímu muži celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 44 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Fulneku v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na fulnecké policejní číslo 974 735 721 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

