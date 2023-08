Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 16. srpna 2023

Zprávy z ÚO Opava (3), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Červnová krádež mobilního telefonu a tabletu v opavské železniční stanici je objasněna

V uplynulých dnech a týdnech se policisté z opavského Obvodního oddělení zabývali případem, ke kterému došlo okolo 20. června letošního roku ve volně přístupné budově v areálu železniční stanice ČD Opava-východ na ulici Anenské v Opavě, kdy tehdy neznámý pachatel neoprávněně vstoupil do místnosti šatny zaměstnanců a zde z poličky odcizil volně odložený mobilní telefon a tablet v celkové hodnotě 5 a půl tisíce korun.

Na základě prováděného prošetřování a následného prověřování byl nyní ustanoven pachatel tohoto protiprávního jednání a chování majetkového charakteru, a to 43letý muž z Karvinska. Ten se ke své trestné činnosti plně doznal a lustracemi v dostupných evidencích bylo dále zjištěno a prokázáno, že se u něj jedná o recidivu. V posledních třech letech byl totiž rozsudkem Okresního soudu v Karviné pravomocně odsouzen a potrestán rovněž pro přečin krádeže k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání dvaasedmdesáti měsíců. Celá záležitost je nadále v gesci opavských policistů a kriminalistů.

Objasnění krádeže jízdního kola ze zahradního pozemku na ulici Stará silnice v Opavě

Policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody 31letému muži z Opavska, neboť tento měl na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností v noční době ze 14. na 15. srpna tohoto roku neoprávněně vstoupit na celooplocený pozemek jedné ze zahradních chat na ulici Stará silnice v Opavě, odkud odcizil volně odstavené jízdní kolo a volně odložený reproduktor, čímž poškozenému 37letému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 2 tisíce korun. Toto protiprávní jednání a chování majetkového charakteru nyní objasnili policisté z Obvodního oddělení v Opavě na základě místní a osobní znalosti prostředí, obyvatel a dané problematiky trestné činnosti. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Nálezy munice z období 2. světové války na Opavsku

V uplynulých dvou dnech policejní pyrotechnici z Expozitury ve Frýdku-Místku byli vysláni na Opavsko z důvodu nálezů nevybuchlé munice pocházející z období 2. světové války.

Pár minut po čtrnácté hodině odpolední 14. srpna a rovněž chvíli před jedenáctou hodinou dopolední 15. srpna letošního roku na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 telefonicky oznámil 48letý muž z Opavska, že v obou případech při výkopových a terénních pracích za pozemkem svého rodinného domu na ulici Na Větřáku v obci Bolatice nalezl nějaké kovové předměty, které vypadají jako munice.

Místo nálezů vždy zajistili místně příslušní policisté z Obvodního oddělení v Kravařích, a to až do příjezdu přivolaného policejního pyrotechnika. Ten si následně převzal a na místě v nedalekém poli bezpečně zneškodnil dvě sovětské (ruské) dělostřelecké miny ráže 82 mm, které poté odvezl k totální likvidaci.

Policejní specialisté z Pyrotechnické expozitury ve Frýdku-Místku dojeli na Opavsko například už i v odpoledních hodinách 10. července 2023, poněvadž 47letý muž z Opavska okolo šestnácté hodiny nalezl během výkopových prací poblíž jednoho z rodinných domů v obci Hlubočec nevybuchlou leteckou pumu s označením AO 2,5. I tato munice pocházející z období 2. světové války byla na místě odborně zneškodněna a převezena k úplnému znehodnocení.

Preventivní rady v případě nálezu munice a výbušných předmětů:

V současné době velmi přívětivé počasí zajisté nabádá širokou veřejnost chodit do přírody, navštěvovat lesy, louky, pole a umožňuje práci na zahradách, zahrádkách, pozemcích a provádět také různé stavební práce a terénní úpravy.

I několik let po období 1. ale hlavně 2. světové války se nacházejí předměty, které mají co do činění s vybuchlou nebo i s nevybuchlou municí. Toto se děje ve všech okresech České republiky, nálezy jsou však velmi časté hlavně na území Opavska, kam bývá policejní pyrotechnik přivolán i 2x, 3x během týdne.

Převážně v jarních, letních či v podzimních měsících, a to při různých pracích na polích, na zahradách ale také při stavebních a výkopových pracích, při terénních úpravách, při úklidu sklepů, kůlen a půdních prostorů starých rodinných domů nacházejí lidé kovové předměty, které pocházejí z válečné doby. Nezřídka se však i v létě při procházce lesem, při sběru hřibů a lesních plodů nacházejí granáty, letecké miny, bomby a pěchotní munice.

Specifickou skupinou obyvatel, která tyto věci nachází, jsou osoby, jenž za použití různých detektorů kovů vyloženě hledají válečné předměty, přičemž nalézají nejen kosterní ostatky z období 2. světové války, ale i drobné kovové mince, knoflíky, identifikační známky vojáků apod.

Policisté Policie České republiky upozorňují širokou veřejnost, aby v případě nálezu jakéhokoliv podezřelého předmětu, který vypadá jako munice, s tímto nikdo v žádném případě nemanipuloval, nezkoumal jej a nepřenášel. V žádném případě nesmí nikdo s tímto předmětem neodborně nakládat, brát jej do rukou, kopat do něj a přenášet z místa na místo. Odnášet si takový předmět domů nebo jej donést až na policejní služebnu je rovněž velmi nezodpovědné. Při tomto jednání se lidé vystavují nebezpečí zranění případně i úmrtí a také bezprostředního ohrožení svého okolí.

Tento nález by měl být okamžitě nahlášen na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 s přesným určením místa výskytu této neznámé věci. Velmi vhodné je podivný předmět z dálky, bez jakéhokoliv dalšího doteku, třeba i nafotit mobilním telefonem a po předchozí telefonické domluvě jej formou sociální sítě, mmskou či mailem poslat dotyčnému policistovi.

V co nejkratší době se poté do prostoru nálezu dostaví místně příslušná policejní hlídka, která provede další nezbytná opatření.

Na místo je následně přivolán specialista, v rámci Moravskoslezského kraje je to policejní pyrotechnik z Expozitury ve Frýdku-Místku, který daný předmět prozkoumá, zjistí, o co se jedná, zda jde o nevybuchlou případně ještě o aktivní a činnou munici a rozhodne, zda tento předmět bude zneškodněn na místě například řízeným odstřelem nebo bude odvezen k dalšímu odbornému znehodnocení. V případě, že se rozhodne o tom, že bude munice zničena na místě, tak se nezřídka stane, že v bezprostředním perimetru ohrožení dochází k cílené evakuaci obyvatelstva.

V případě nálezu kosterních ostatků je přizván nejen policejní kriminalistický technik, ale také znalec z Archeologického ústavu a starosta dané obce, na jehož území se nález vyskytl.

Policisté občany rovněž upozorňují na tu skutečnost, že v případě nálezu munice nesmí být tato zajišťována či uschovávána ze strany nálezců, poněvadž se mohou tyto osoby následně vystavit trestnímu stíhání na úseku nedovoleného ozbrojování.

BRUNTÁLSKO:

Objasnění případu úmyslného poškození veřejného osvětlení v Bruntále

V uplynulých týdnech a měsících se policisté z Obvodního oddělení v Bruntále intenzivně zabývali i případem úmyslného poškození veřejného osvětlení na ulici Husové v Bruntále. Jak bylo prováděnými procesními úkony zjištěno a prokázáno, tak patnáct minut před jednou hodinou ranní 12. dubna letošního roku neznámý pachatel poškodil kopáním a vytrháním sklolaminátových krytů tři zdejší sloupy lamp veřejného osvětlení včetně v nich umístěného elektrického vedení, čímž poškozené právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 7 tisíc korun. Na základě prováděného prošetřování a následného prověřování byl nyní osobou pachatele ustanoven 21letý místní muž, který se ke svému protiprávnímu jednání a chování plně doznal a ve zkráceném přípravném řízení mu tak bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu výtržnictví. Celá záležitost je nadále v gesci bruntálských policistů a kriminalistů.

Dopravní nehoda řidiče osobního automobilu na Bruntálsku

Pětadvacet minut po třiadvacáté hodině večerní 15. srpna 2023 řídil 76letý muž cizí státní příslušnosti osobní motorové vozidlo tovární značky Fiat Doblo s italskou mezinárodní poznávací značkou, a to po silnici mezi obcemi Pustá Rudná a Karlovice na Bruntálsku, přičemž z doposud přesně nezjištěných příčin (pravděpodobně nepřizpůsobení rychlosti jízdy) při průjezdu pravotočivou zatáčkou vyjel za levý okraj vozovky a následně sjel do hlubokého silničního příkopu. Při této dopravní nehodě řidič ani žádná jiná osoba neutrpěla zranění, orientační dechová zkouška vyzněla u 76letého muže negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 70 tisíc korun. Tuto kolizní situaci v dopravě nadále prošetřují policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Pád 40letého cyklisty z jízdního kola v novojičínské městské části Kojetín

Okolo desáté hodiny dopolední 14. srpna 2023 jel 40letý muž z Nového Jičína na svém pánském jízdním kole po silnici poblíž tak zvaného Čertova rybníka v novojičínské místní části Kojetín, přičemž podle dosavadních zjištění a všech důležitých informací od přítomných svědků zcela sám, a to bez zapříčinění jiné osoby či bez střetu s motorovým nebo nemotorovým vozidlem, najel vlivem své podnapilosti vpravo mimo vozovku na travnatou plochu a upadl na zem. Při tomto utrpěl zranění s nutností leteckého transportu z místa kolizní situace v dopravě k lékařskému vyšetření a ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Orientační dechová zkouška či další odborná měření ke zjištění množství alkoholických nápojů či jiných návykových látek v jeho těle nebyla s ohledem na jeho zranění provedena, ale při lékařském ošetření byl u něj nařízen odběr biologického materiálu (krve). Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika stokách korun. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně.

Vloupání do kopřivnického rodinného domu

V blíže neustanovené době mezi jedenáctou hodinou dopolední a šestnáctou hodinou odpolední dne 15. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Severní v Kopřivnici přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že se vloupal do jednoho ze zdejších rodinných domů, následně prohledal obytné prostory a odcizil finanční prostředky na hotovosti, šperky a další cennosti, čímž poškozené místní ženě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši několika desítek tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní intenzivně prověřují policisté z místně příslušného kopřivnického Obvodního oddělení v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí, šperků a cenností lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Silniční kontroly prokázaly podnapilé řidiče motorových vozidel na Novojičínsku

Pár minut po jedenácté hodině dopolední 15. srpna 2023 službu konající policejní autohlídka z příborského Obvodního oddělení prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Ostravské v Příboru, přičemž zastavila zde projíždějícího řidiče motocyklu, a to 57letého muže z Novojičínska. Při této silniční kontrole bylo zjištěno, že motocyklista před jízdou požil alkoholické nápoje, kdy mu následným odborným měřením dechovými zkouškami byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2,1 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený 57letý muž předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, s naměřenými hodnotami souhlasil, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření.

Už chvíli před jednou hodinou ranní 15. srpna tohoto roku byl na teritoriu okresu Nový Jičín zjištěn řidič osobního motorového vozidla pod vlivem alkoholických nápojů. To na ulici Malostranské v obci Šenov u Nového Jičína službu konající policejní autohlídka ze Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje Ostrava, pracoviště ve Frýdku-Místku stavěla a kontrolovala 52letého muže z Novojičínska jako řidiče osobního automobilu tovární značky Ford Mondeo combi. Odborným měřením dechovými zkouškami mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami téměř 1,6 promile alkoholu v dechu. I tento řidič s naměřenými hodnotami plně souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření.

Oba výše uvedené případy jsou nyní intenzivně prověřovány ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Opava 16. srpna 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout e-mailem