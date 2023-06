Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 16. června 2023

Zprávy z ÚO Opava (3), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Případ krádeže peněženky z kabelky poškozené ženy u nádraží na ulici Jánské v Opavě

Policisté z opavského Obvodního oddělení v těchto dnech přijali oznámení 39leté ženy z Opavska o spáchání přečinu krádeže, kterého se měla dopustit doposud neznámá žena ve věku mezi čtyřiceti až padesáti lety, o výšce 150 až 160 centimetrů, silnější postavy s černými delšími vlasy svázanými do copu, oblečená v černé halence s motivy květin červené barvy a s krátkým rukávem.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak výše uvedená doposud neznámá žena chvíli po třinácté hodině odpolední 13. června letošního roku oslovila na chodníku před budovou vlakového nádraží ČD Opava-východ na ulici Jánské v Opavě 39letou oznamovatelku s tím, že po ní požadovala cigarety výměnou za parfémy, kdy znenadání vhodila tři parfémy do její kabelky. Po chvilce dohadování, kdy oslovená žena neustále vysvětlovala, že žádné parfémy nechce, nechce být dále obtěžována a přivolá policisty, tak neznámá žena urychleně odešla neznámo kam. Po jejím odchodu však 39letá žena zjistila, že jí z její kabelky byla odcizena peněženka s finančními prostředky na hotovosti ve výši 700 korun. Tato skutečnost se musela odehrát v nestřeženém okamžiku, kdy se poškozená žena dohadovala s jí neznámou ženou, která tak využila její chvilkové nepozornosti. Celou záležitostí se nadále intenzivně zabývají opavští policisté i kriminalisté pro důvodné podezření ze spáchání majetkové trestné činnosti a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění totožnosti neznámé ženy a k objasnění tak skutku, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Objasnění dvou případů vloupání do kávomatu v areálu opavské Slezské nemocnice

V těchto dnech komisařka Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájila trestní stíhání 33letého muže z Ostravy jako obviněného ze spáchání přečinu krádeže, kterého se ve dvou případech dopustil v areálu Slezské nemocnice na ulici Olomoucké v Opavě.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak tehdy neznámá osoba se v polovině měsíce února a začátkem měsíce března letošního roku vloupala v budově „V“ v prostoru čekárny dětské chirurgické ambulance zdejšího zdravotnického zařízení do zde instalovaného automatu na kávu, ze kterého vždy odcizila mincovník s drobnými mincemi různých nominálních hodnot, čímž poškozeným právnickým osobám a organizacím způsobila celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši téměř 14 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní objasnili opavští kriminalisté a lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u výše jmenovaného 33letého muže jedná o recidivu. V posledních třech letech byl totiž pravomocně odsouzen a potrestán trestními příkazy okresních soudů ve Frýdku-Místku a v Karviné pro obdobné protiprávní jednání a chování mající znaky přečinu krádeže. Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany opavských kriminalistů.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě v Opavě-Jaktaři z 15. června 2023

Dvacet minut před šestnáctou hodinou odpolední 15. června 2023 jel doposud přesně nezjištěný řidič blíže neustanoveného motorového vozidla po ulici Krnovské v Opavě-Jaktaři a z prostoru zdejší benzínové čerpací stanice Mol odbočoval vlevo a chtěl pokračovat na Krnov, přičemž nerespektoval svislé dopravní značení „Dej přednost v jízdě“ a nedal tak přednost zprava po hlavní silnici jedoucímu osobnímu motorovému vozidlu tovární značky Škoda Yeti, které řídila 59letá žena z Opavska a jela od kruhového objezdu ve směru na Krnov. Výše uvedená řidička zareagovala na bezprostředně vzniklou situaci stržením řízení svého vozu vpravo, vjela do pravé silniční příkopy a přední části automobilu narazila do lampy veřejného osvětlení, kterou přelomila. Po nárazu přelomená lampa dopadla na přilehlý objekt s nákupními vozíky prodejny Dumag a také na zde zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky VW Passat Variant. Při této dopravní nehodě utrpěla výše uvedená řidička i její 71letý spolucestující muž z Opavska zranění lehčích charakterů s nutností jejich lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u 59leté řidičky negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 120 tisíc korun. Blíže nezjištěný řidič neznámého automobilu, který vyjížděl z prostoru benzínové čerpací stanice ve směru na Krnov, odejel neznámo kam. Pro řádné zadokumentování spisového materiálu jsou velmi důležité svědecké informace k celé kolizní situaci v dopravě. Zároveň by pomohly i případné videozáznamy z palubních kamer zde projíždějících motorových vozidel, a to s ohledem na přesné zjištění nehodového děje. Tyto poznatky, podněty a skutečnosti o existenci kamerových záznamů lze telefonicky sdělit, byť i anonymně, policejnímu inspektoru Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Danielu Včelkovi na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefon opavských dopravních policistů 735 788 950.

BRUNTÁLSKO:

Silniční kontrola v Rýmařově prokázala podnapilého řidiče osobního automobilu

Pár minut před jednadvacátou hodinou večerní 15. června 2023 službu konající policejní autohlídka z rýmařovského Obvodního oddělení prováděla dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu na ulici Jesenické v Rýmařově, přičemž stavěla řidiče zde projíždějícího osobního motorového vozidla tovární značky Audi A6, a to 39letého muže z Bruntálska. Při této silniční kontrole bylo odborným měřením dechovými zkouškami zjištěno, že výše uvedený řidič řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, což zakročujícím policistům plně doznal a byly mu naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 1,4 promile alkoholu v dechu. Shora jmenovaný 39letý muž s naměřenými hodnotami souhlasil, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany rýmařovských policistů a bruntálských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Případem poškozené pozemní komunikace se zabývají krnovští policisté

Deset minut před patnáctou hodinou odpolední 15. června 2023 řídil 51letý muž z Olomouce nákladní motorové vozidlo tovární značky Avia po ulici Partyzánů v Krnově ve směru k ulici Albrechtické, přičemž mu při jízdě upadlo kolo. Po této kolizní situaci v dopravě zastavil, nákladní automobil prohlédl, a přestože zjistil vážnou technickou závadu, rozhodl se v jízdě pokračovat. Takto poškozeným vozem následně způsobil do asfaltového povrchu vozovky podélný vryp o délce přes 90 metrů, šířce 2 centimetry a hloubce 1 centimetru, čímž poškozené právnické organizaci vznikla celková hmotná škoda na majetku zcela zřejmě převyšující finanční částku ve výši 10 tisíc korun. Provedeným prvotním šetřením na místě činu a prvotními procesními úkony je zcela zřejmé, že 51letý muž bezprostředně po vzniku závady (upadlé kolo) na svém voze nejprve zastavil, zjistil rozsah poškození a poté se znovu rozjel, i když si byl vědom, že svou další jízdou může vzhledem ke kontaktu nápravy se silnicí tuto poškodit. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany krnovských policistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu poškození cizí věci.

NOVOJIČÍNSKO:

Odcizení pracovních věcí z pozemku rekonstruovaného rodinného domu v Příboru

Začátkem tohoto týdne se doposud neznámý pachatel dopustil v městě Příbor přečinu krádeže tím, že neoprávněně vstoupil na pozemek jednoho z rekonstruovaných rodinných domů na ulici Řehoře Volného, odkud následně odcizil volně odložené elektrické prodlužovací kabely, bourací kladivo značky Scheppach, rýč značky Fiskars, rádio značky Sencor a různé druhy a množství specifických kladiv k opracování kamene, čímž poškozeným fyzickým i právnickým osobám vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 12 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní intenzivně prověřují policisté z Obvodního oddělení v Příboře a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených pracovních věcí, nářadí a materiálů, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na příborské policejní číslo 974 735 751.

Dopravní nehoda osobního automobilu s nákladní soupravou a s dodávkou u Mořkova

Pětadvacet minut po patnácté hodině odpolední 15. června 2023 řídila 68letá žena z Novojičínska osobní motorové vozidlo tovární značky Dacia Sandero po silnici ve směru od obce Mořkov na obec Veřovice, přičemž přibližně dvě stě metrů před obcí Veřovice se plně nevěnovala řízení (s největší pravděpodobností vlivem mikrospánku), na přímém úseku silnice přejela do levého jízdního pruhu a zde se čelně střetla s protijedoucím nákladním motorovým vozidlem tovární značky Scania s návěsem značky Schmitz, kdy tuto nákladní soupravu řídil 53letý muž. Po střetu byl osobní automobil odhozen vpravo na krajnici a za ním jedoucí dodávkový automobil tovární značky Ford Tranzit, který řídil 69letý muž z Frýdku-Místku, částečně bokem narazil do výše zmíněné nákladní soupravy. Při této dopravní nehodě utrpěla zranění těžšího charakteru výše jmenovaná 68letá žena, která byla letecky transportována helikoptérou k lékařskému vyšetření a ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u všech výše uvedených řidičů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši přes 400 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v gesci policistů ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně.

Vloupání do rodinného domu v obci Petřvald

V blíže neupřesněné době mezi osmou hodinou ranní a patnáctou hodinou odpolední 15. června letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Petřvald, v místní části Dvorek přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil na částečně oplocený pozemek jednoho z rodinných domů, kdy následně po vytlačení okna vnikl do obytných prostor domu, které prohledal a odcizil finanční prostředky na hotovosti a dva snubní prstýnky ze žlutého kovu v kombinaci s bílým kovem, čímž poškozeným místním manželům byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 17 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Příboru a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí a šperků, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na příborské policejní číslo 974 735 751.

