Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 15. června 2023

Zprávy z ÚO Opava (1), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Muž s vysloveným zákazem řízení ujížděl osobním autem opavským policistům až do Polska

Okolo deváté hodiny dopolední 13. června 2023 službu konající policejní autohlídka z Oddělení hlídkové služby Územního odboru Policie České republiky v Opavě prováděla dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu na ulici Jantarové v Opavě, v městské části Vávrovice, přičemž zastavovala zde projíždějící osobní motorové vozidlo tovární značky Opel Meriva. Řidič daného automobilu na zákonem dávaná znamení k zastavení nereagoval a zrychlenou jízdou začal ujíždět k hraničnímu přechodu do Polské republiky mezi obcemi Vávrovice a Wiechowice, státní hranici překročil a poté pokračoval v jízdě dále až k polské obci Baborów. Na základě mezinárodní smlouvy začalo přeshraniční pronásledování ujíždějícího vozidla ze strany českých i polských policistů a řidič vozu byl u Baborówa dostižen, zadržen a omezen na osobní svobodě ze strany českých i polských zakročujících policistů, a to po jeho dopravní nehodě se služebním automobilem polských policistů a s dalším nezúčastněným vozem polské mezinárodní poznávací značky. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika tisíci korunách. Lustracemi v dostupných evidencích byl v ujíždějícím řidiči zjištěn a ustanoven 46letý muž z Ostravy, který má v současné chvíli rozhodnutím Magistrátu města Ostravy a rozsudkem Okresního soudu v Ostravě vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do poloviny května roku 2029. Celá záležitost je nadále v gesci ze strany polských policistů a také v prověřování opavskými policisty a kriminalisty, mimo jiné i pro důvodné podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

BRUNTÁLSKO:

Tragická nehoda cyklisty na Bruntálsku

Pár minut po dvanácté hodině polední 14. června 2023 došlo k tragické dopravní nehodě cyklisty v katastru obce Dolní Moravice na Bruntálsku. Mezi dvanáctou a dvanáct dvacet uvedeného dne jel 58letý muž z Bruntálska na svém jízdním kole s největší pravděpodobností po cyklostezce vedoucí od vyhlídky v Nové Vsi směrem k obci Dolní Moravice, přičemž z dosud blíže nezjištěných a neupřesněných příčin při jízdě dolů z kopce sjel ve zdejších serpentinách do levé silniční příkopy a zde upadl. Následně jej přítomní svědci nalezli ležet na břichu a bez známek života, což potvrdil i přivolaný lékař a koroner, kdy u cyklisty byla následně nařízena zdravotní pitva. Cizí zavinění ze strany neznámé osoby případně nějakého motorového či nemotorového vozidla zjištěno nebylo a celá záležitost je nadále v gesci policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Bruntále. Jakékoli informace, které by bezprostředně vedly ke zjištění či upřesnění nehodového děje a jízdy cyklisty před pádem, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

NOVOJIČÍNSKO:

Objasnění případu volně odložené peněženky s financemi v budově oderského bankomatu

Na základě oznámení 47letého muže z Novojičínska policisté z Obvodního oddělení Policie České republiky v Odrách v dopoledních hodinách 14. června 2023 zahájili úkony trestního řízení směřující k řádnému prověření a objasnění všech skutečností ve věci přečinu zatajení věci, kterého se měla dopustit tehdy neznámá osoba tím, že si chvíli po deváté hodině dopolední 14. června letošního roku v prostoru bankomatu peněžního domu na Masarykově náměstí v Odrách nálezem přisvojila volně odloženou velkou černou koženkovou peněženku, ve které se nacházely finanční prostředky na hotovosti v papírových bankovkách i v drobných mincích v celkové výši 100.354 korun a různé osobní doklady a písemnosti. Výše uvedený oznamovatel svou peněženku (číšnický flek) omylem zanechal odložený na odpadkovém koši za vstupními dveřmi do prostoru bankomatu, odešel pryč, a když se po přibližně deseti minutách na místo vrátil, tak svou peněženku, finance, doklady a písemnosti již nenašel. Žádná osoba rovněž tyto jeho věci neodevzdala příslušným orgánům na Městský úřad v Odrách, případně ani oderským policistům či strážníkům zdejší Městské policie.

Jak uvedl zástupce vedoucího Obvodního oddělení v Odrách npor. Pavel Šustek DiS, tak případ byl téměř okamžitě objasněn policisty z oderského Obvodního oddělení v úzké spolupráci se strážníky Městské policie v Odrách. Tito strážci zákona společně okamžitě po oznámení vyhodnotili pořízený záznam z městského kamerového systému a díky místní a osobní znalosti policistů byla ustanovena možná osoba pachatelky. Během další hodiny a půl následovalo rozsáhlé prošetřování a prověřování celé záležitosti, zjišťoval se pohyb a pobyt podezřelé osmatřicetileté ženy z Novojičínska, která byla bezprostředně poté vypátrána a k činu se plně doznala. Policistům se tak podařilo u ní zajistit předmětnou peněženku s veškerou finanční hotovostí a po provedených procesních úkonech byla tato peněženka i s financemi, s doklady a s dalšími věcmi vrácena poškozenému muži, který neskrýval obrovskou radost a policistům děkoval za jejich rychlou práci.

Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany oderských policistů, a to v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a s největší pravděpodobností bude v nejbližších dnech výše zmíněné 38leté ženě z Novojičínska ve zkráceném přípravném řízení sděleno podezření ze spáchání přečinu zatajení věci.

Silniční kontrola v obci Mankovice prokázala podnapilého řidiče dodávky se zákazem řízení

Třicet minut po deváté hodině dopolední 14. června 2023 službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Odrách prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v obci Mankovice, přičemž stavěla řidiče zde projíždějícího nákladního motorového vozidla tovární značky Ford Tranzit, a to 40letého muže z Novojičínska. Při silniční kontrole bylo provedeným odborným měřením dechovými zkouškami zjištěno, že shora uvedený muž řídí dodávkový automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, což zakročujícím policistům plně doznal a byly mu naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,4 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, řidičský průkaz nepředložil (byl mu zadržen již v měsíci březnu roku 2022) a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že má 40letý muž v současné chvíli vysloven status neřidiče, poněvadž mu na základě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do prosince roku 2024. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany oderských policistů a novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkových podstat přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

