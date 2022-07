Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 15. července 2022

Zprávy z ÚO Opava (2), ÚO Bruntál (5) a ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Vloupání do víkendového kiosku na katastru obce Moravice

V blíže neustanovené době mezi 10. a 14. červencem letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na katastru obce Moravice přečin krádeže tím, že se po předchozím vypáčení okna vloupal do víkendového kiosku u zdejšího chatoviště, ze kterého odcizil elektrickou řetězovou pilu značky Park Side zelené barvy, černý plastový kufřík s různými druhy ručního nářadí, sekeru značky Fiskars černo-oranžové barvy, televizor značky Hyundai, elektrický gril značky Rohnson a dvou plotýnkový elektrický vařič značky Silver, čímž poškozenému 45letému muži z Opavska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 7 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vítkovské policejní číslo 974 737 711 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Silniční kontrola prokázala podnapilou řidičku osobního automobilu v Hlučíně

Patnáct minut před jednou hodinou ranní 15. července 2022 službu konající policejní autohlídka z hlučínského Obvodního oddělení prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Celní v Hlučíně, přičemž stavěla a kontrolovala řidičku osobního motorového vozidla tovární značky VW Caddy, a to 31letou ženu z Bruntálska. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že tato řidička řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy jí byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 0.9 promile alkoholu v dechu. Výše uvedená žena předchozí požití alkoholických nápojů plně doznala, na výzvu se podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve), na místě jí byl zadržen její řidičský průkaz a bylo jí zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany hlučínských policistů v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty přičemž se zjišťuje, zda se v daném případě jedná o přestupkové jednání a chování nebo zda již byla naplněna skutková podstata přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

BRUNTÁLSKO:

Dva mladíci bezprostředně zadrženi po vloupání do prodejny potravin v obci Lichnov

Službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Krnově přibližně třicet minut po jednadvacáté hodině večerní 11. července 2022 kontrolovala za obcí Lichnov dva mladíky ve věku 15 a 16 let z Krnova, kteří se chovali velmi podezřele a z tohoto důvodu zakročující policisté provedli důsledné prošetření jejich zdejšího pohybu. Při tomto bylo zjištěno, že okolo jednadvacáté hodiny téhož dne se dvě neznámé osoby měly po předchozím rozbití skleněné výplně dveří vloupat do prodejny potravin v obci Lichnov. Vzhledem k tomu, že zde vzniklo důvodné podezření, že shora uvedenou trestnou činnost majetkového charakteru mohli způsobit výše uvedení mladíci, byli tito zadrženi a převezeni k nutným procesním úkonům do budovy krnovských policistů. Zde za přítomnosti zákonných zástupců bylo prokázáno, že se opravdu vloupali do lichnovské provozovny a poškozenému majiteli tak způsobili celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši 11 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Objasnění případů úmyslného poškození zaparkovaných automobilů v Bruntále

V těchto dnech policisté z bruntálského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu poškození cizí věci a přečinu výtržnictví, ke kterým došlo ve večerních hodinách dne 12. července 2022 na ulici Pionýrské v Bruntále.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak z výše uvedeného protiprávního jednání majetkového charakteru je důvodně podezřelý 18letý muž z Bruntálska, který společně s 16letým mladíkem z Bruntálu měl úmyslně poškodit nejméně sedm zde odstavených a zaparkovaných automobilů. Tak například zpětná zrcátka měli poničit na vozech továrních značek Škoda Octavia šedé barvy, Škoda Octavia bílé barvy, VW Golf černé barvy, Škoda Fabia černé barvy, Seat Toledo černé barvy, Škoda Fabia šedé barvy a Škoda Fabia oranžové barvy. Poškozeným fyzickým či právnickým osobám bylo touto trestnou činností způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 11 tisíc korun. Oba výše uvedení podezřelí muži byli chvíli po spáchání činu, a to pár minut před třiadvacátou hodinou večerní 12. července tohoto roku, zadrženi všímavou službu konající policejní autohlídkou poblíž místa činu a následně se ke svému chování plně doznali. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 27. června 2022 u Brantic

Policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále prap. Jaroslav Hajný nadále intenzivně prošetřuje a prověřuje dopravní nehodu, která se stala patnáct minut před třináctou hodinou odpolední 27. června 2022 na silnici mezi Krnovem a obcí Brantice, přičemž žádá případné svědky o sdělení podnětných informací, které by vedly k řádnému zadokumentování spisového materiálu. Tyto poznatky lze telefonicky sdělit na bruntálská policejní čísla 974 731 251 nebo 974 731 254.

Ve výše uvedené době 30letý muž z Bruntálska předjížděl svým osobním motorovým vozidlem tovární značky VW Passat Variant před ním jedoucí osobní motorové vozidlo tovární značky Chevrolet Malibu, jehož 63letý řidič z Bruntálska již odbočoval doleva na místo ležící mimo pozemní komunikaci. Při tomto došlo ke střetu přední části automobilu VW s levou zadní části vozu Chevrolet a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši přes 160 tisíc korun. Orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů negativně, bylo jim však způsobeno zranění s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Zde byly pro svá zranění lehčích charakterů ošetřeny i dvě spolujedoucí ženy ze shora uvedených vozů ve věku 34 a 67 let z Bruntálska. V dané záležitosti se zjišťuje způsob jízdy obou řidičů, způsob jejich předjíždění jakož i odbočování.

Dopravní nehoda osobního automobilu s motocyklem v obci Holčovice

Deset minut před patnáctou hodinou odpolední 14. července 2022 řídil 81letý muž z Jesenicka osobní motorové vozidlo tovární značky Kia Ceed v obci Holčovice, přičemž z vedlejší silnice vjížděl na hlavní silnici a nedal zde přednost zleva jedoucímu motocyklu tovární značky BMW R1200, který řídil 49letý muž z Jeseníku. V prostoru místní křižovatky tak došlo ke střetu automobilu s motocyklem, kdy motocyklista přes kapotu vozu dopadl na asfaltový povrch vozovky. Ke zranění s nutností lékařského vyšetření a ošetření u žádné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 320 tisíc korun. Tato kolizní situace v dopravě je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Silniční kontrola prokázala podnapilého řidiče osobního automobilu v obci Ludvíkov

Policejní autohlídka z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále vykonávala dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v obci Ludvíkov, přičemž pětatřicet minut po jedenácté hodině dopolední 14. července 2022 stavěla a kontrolovala řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Honda FR-V, a to 50letého muže z Krnova, který jel ve směru na Karlovou Studánku a v uzavřené obci s nejvyšší povolenou rychlostí 50 km/h mu byla naměřena rychlost 70 km/h. Následným odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že tento řidič řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 0,9 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený muž s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen jeho řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany bruntálských dopravních policistů.

NOVOJIČÍNSKO:

Řidič dodávkového automobilu pod vlivem alkoholu v Bílovci

V těchto dnech policisté z bíloveckého Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky 34letému muži z Novojičínska, neboť tento patnáct minut po třiadvacáté hodině večerní 12. července 2022 řídil nákladní motorové vozidlo tovární značky Renault Trafic po předchozím požití alkoholických nápojů. Tato skutečnost byla zjištěna při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu ze strany službu konající policejní autohlídky z Obvodního oddělení v Bílovci, a to na ulici ČSA v Bílovci. Při této silniční kontrole provedli policisté u výše uvedeného řidiče odborné měření dechovými zkouškami, které vyzněly pozitivně a byly mu naměřeny výsledky s hodnotami bezmála 1,9 promile alkoholu v dechu. Shora uvedený muž předchozí požití alkoholu plně doznal, s naměřenými hodnotami souhlasil, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal a na místě mu bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v gesci bíloveckých policistů a novojičínských kriminalistů.

Novojičínští policisté objasnili další trestnou činnost místního recidivisty

Policisté z novojičínského Obvodního oddělení v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže, kterého se měl dopustit 34letý místní muž tím, že okolo třinácté hodiny odpolední 12. července tohoto roku neoprávněně vstoupil do prostoru oplocené nákladové rampy prodejny na ulici Dukelské v obci Šenov u Nového Jičína a poté se vloupal do zde instalované plechové skříně, ze které odcizil různé druhy elektroodpadu. Poškozeným právnickým osobám tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 3 tisíce korun.

Dále bylo prokázáno, že chvíli před devátou hodinou dopolední 7. července letošního roku zcela neoprávněně vešel do volně přístupné kanceláře a kuchyňky jedné soukromé společnosti na ulici Jeremenkové v Novém Jičíně a odtud odcizil kávovar v hodnotě 1 a půl tisíce korun. Při odchodu však byl přistižen zaměstnanci, odcizený kávovar zanechal nepoškozený na místě činu a utekl neznámo kam.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u shora uvedeného 34letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně pro přečin krádeže k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání tří let, který vykonal na konci prosince loňského roku. Jeho případné další obdobné protiprávní jednání a chování majetkového charakteru je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Objasnění majetkové trestné činnosti tří mužů na Novojičínsku

V posledních dnech policisté z obvodních oddělení v Kopřivnici a v Příboře v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty prošetřovali a prověřovali několik případu trestné činnosti majetkového charakteru, které se staly na teritoriu jejich územní působnosti. Na základě důsledně provedených procesních úkonů je v této chvíli zcela zřejmé, že se tři muži ve věku 23, 24 a 31 let z Novojičínska společně či samostatně nejméně od poloviny června 2022 do poloviny července letošního roku dopustili přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci.

Tak například 23letý muž nejprve sám okolo jedné hodiny ranní 12. června neoprávněně vstoupil do oploceného areálu Sběrny druhotných surovin na ulici Štramberské v Příboře a zde odcizil sekeru v hodnotě 500 korun. Dále sám v polovině června neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů na ulici Mánesové v Příboře a ze zahrady odcizil volně odstavenou koloběžku v hodnotě 10 tisíc korun. Následně v noční době z 23. na 24. června se společně s 24letým mužem vloupal do jednoho z rodinných domů v Kopřivnici, v části Lubina a zde odcizili peněženku s různými doklady a robotický vysavač, čímž poškozenému majiteli vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 2 tisíce korun. Mezi 24. a 26. červnem oba muži společně vstoupili na oplocený pozemek dalšího z rodinných domů v Kopřivnici, v části Lubina a z přilehlé kůlny odcizili různé druhy pracovního nářadí v hodnotě přes 3 tisíce korun.

Výše uvedený 23letý muž společně s 31letým mužem své další protiprávní jednání a chování spáchal v pozdních večerních hodinách 9. července, kdy se společně v obci Trnávka vloupali do budovy zdejší sokolovny a odtud odcizili kávovar, mixážní pult, batoh a různé láhve alkoholických nápojů, vše v hodnotě nejméně 17 tisíc korun. Ve stejné obci o půlnoci z 9. na 10. července neoprávněně vstoupili na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů a z instalované pergoly odcizili láhve alkoholu v hodnotě 500 korun. Okolo druhé hodiny ranní 10. července se společně vloupali do prodejny potravin v obci Trnávka a k odcizení si připravili téměř 400 krabiček cigaret se způsobenou škodou na zboží i na zařízení ve výši bezmála 55 tisíc korun. Při této trestné činnosti však byli na místě činu zadrženi službu konající policejní autohlídkou.

Následnými lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u výše uvedeného 23letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně pro přečin krádeže k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání patnácti měsíců, který vykonal v lednu letošního roku, kdy mu následně byla stanovena zkušební lhůta až do ledna roku 2025.

I 31letý muž je recidivistou, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce dvou let, který vykonal začátkem května 2022.

Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Opava 15. července 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

