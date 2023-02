Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 14. února 2023

Zprávy z ÚO Opava (2), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Vloupání do provozovny s cukrovinkami na ulici Na Valech v Opavě

V blíže neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 10. února a sedmou hodinou ranní 13. února letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Na Valech v Opavě přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku tím, že se po násilném vypáčení dveří vloupal do prodejny Pedro, kterou prohledal a odcizil různý počet a různé druhy balení bonbónů o celkové hmotnosti okolo 90 kilogramů a dále platební kartu a finanční prostředky na hotovosti v papírových bankovkách i v drobných mincích, čímž poškozené fyzické i právnické osobě a organizaci vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 27 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených cukrovinek, platební karty a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Krádež uhlí z areálu skladu v obci Čermná ve Slezsku

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově intenzivně prověřují případ, který se stal v rozmezí mezi 9. únorem a 13. únorem tohoto roku v obci Čermná ve Slezsku. V této blíže neustanovené době neznámá osoba nebo osoby neoprávněně vstoupila či vstoupily do zdejšího areálu uhelných skladů, ze kterého postupně odcizila nebo odcizily větší množství volně uloženého černého uhlí s označením ETP, čímž poškozené právnické společnosti vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 10 tisíc korun. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného topiva, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vítkovské policejní číslo 974 737 711.

BRUNTÁLSKO:

Vloupání do stodoly u rodinného domu na ulici K Ostrůvku v Krnově

Mezi sedmnáctou hodinou odpolední 10. února a čtrnáctou hodinou odpolední 12. února tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici K Ostrůvku v Krnově přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že po odstranění řetězu s visacím zámkem brány neoprávněně vstoupil na zahradu neobydleného rodinného domu, následně se vloupal do přilehlé stodoly a z ní odcizil malý motocykl tovární značky Jawa 50M Betka modré barvy, roku výroby 2011, registrační značky 5T8480, čímž poškozenému 82letému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 20 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Krnově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného jednostopého motorového vozidla, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731.

NOVOJIČÍNSKO:

Objasnění případu krádeže pohonných hmot z pracovního stroje v Kopřivnici

V těchto dnech policisté z kopřivnického Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 26letému muži z Novojičínska, neboť tento na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností několik minut po třiadvacáté hodině večerní 4. ledna 2023 neoprávněně vstoupil do oploceného areálu Průmyslového parku v Kopřivnici, přičemž následně odčerpal a takto odcizil z palivové nádrže zde odstaveného pásového bagru 20 litrů motorové nafty, čímž poškozené soukromé akciové společnosti vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši okolo jednoho tisíce korun. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany kopřivnických policistů v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty, a to pro možné obdobné protiprávní jednání a chování majetkového charakteru výše uvedeného 26letého muže.

Silně podnapilý řidič osobního automobilu zapříčinil dopravní nehodu na Novojičínsku

Patnáct minut po třinácté hodině odpolední 13. února 2023 řídil 44letý muž z Novojičínska osobní motorové vozidlo tovární značky Mercedes Benz E 220D po silnici číslo I/58 na katastru Frenštátu pod Radhoštěm, a to ve směru od obce Vlčovice k Frenštátu pod Radhoštěm, přičemž při průjezdu pravotočivé zatáčky s největší pravděpodobností nepřizpůsobil rychlost jízdy, na mokré vozovce uvedl automobil do smyku, přejel do levého jízdního pruhu a zde čelně narazil do protijedoucího osobního motorového vozidla tovární značky Ford Fusion, které řídil 56letý muž z Novojičínska. Při střetu obou vozů s celkovou hmotnou škodou na majetku řádově v několika desítkách tisíc korun došlo u obou řidičů ke zraněním lehčích charakterů s nutností jejich lékařského vyšetření a ošetření v novojičínském nemocničním zařízení. Orientační dechová zkouška u staršího z mužů vyzněla negativně, pozitivní však byla u prvně jmenovaného muže. U něj byly následným měřením dechovými zkouškami prokázány hodnoty okolo 1,8 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený 44letý muž s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal a na výzvu se podrobil lékařskému vyšetření s odběrem biologického materiálu (krve). Na místě mu policisté zadrželi řidičský průkaz do dalšího rozhodnutí a opatření a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně a ze strany novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Opava 14. února 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

