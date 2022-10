Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 14. října 2022

Zprávy z ÚO Opava (5), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě na ulici Haškové v Opavě z 27.9.2022

Deset minut před čtrnáctou hodinou odpolední 27. září 2022 řídil 66letý muž z Opavy osobní motorové vozidlo tovární značky Ford Mondeo po ulici Haškové v Opavě, a to ve směru od budovy zdejší restaurace Split k ulici Čajkovského. V dané tříramenné křižovatce odbočoval vlevo, přičemž s největší pravděpodobností nejel při pravém okraji vozovky, částečně zasahoval do levého jízdního pruhu a bočně se střetl s protijedoucím 71letým místním mužem, jedoucím na svém jízdním kole. Po střetu upadl cyklista na zem a utrpěl zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v opavské Slezské nemocnici. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou účastníků kolizní situace v dopravě negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 6 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policejního inspektora Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Filipa Špačka, který žádá případné svědky o jakékoli kladné poznatky a informace, které by vedly k řádnému objasnění věci a k zadokumentování spisového materiálu. Tyto skutečnosti lze telefonicky sdělit na policejní číslo 974 737 576 nebo kdykoli na mobilní číslo opavských dopravních policistů 735 788 950.

Vloupání do stavební buňky na ulici U Pikule v Opavě-Vlaštovičkách

V přesně nezjištěné době mezi devatenáctou hodinou podvečerní 10. října a sedmou hodinou ranní 11. října tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici U Pikule v Opavě, v městské části Vlaštovičky přečin krádeže tím, že se po vypáčení petlice dveří vloupal na jednom ze zdejších pozemků do zde instalované stavební buňky, ze které odcizil elektrocentrálu značky Heron, prodlužovací elektrický kabel, míchadlo značky Protol, elektrickou vrtačku značky Parkside, pět rolí perlinky, dvanáct kusů montážních pěn a další stavební materiál, čímž poškozeným fyzickým i právnickým osobám vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 37 a půl tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, nářadí a stavebního materiálu, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Úmyslné poškození slunečních hodin na rozhledně u Budišova nad Budišovkou

V blíže neustanovené době mezi 23. zářím a 9. říjnem letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na katastru Budišova nad Budišovkou přečin poškození cizí věci tím, že přesně nezjištěným způsobem rozbil u rozhledny Halaška jednu skleněnou tabuli na zde instalovaných slunečních hodinách, čímž poškozené právnické organizaci vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 75 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní intenzivně prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vítkovské policejní číslo 974 737 711 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Rychlá jízda přes Ludgeřovice odhalila podnapilého řidiče osobního automobilu

Dvacet minut před polední dobou 12. října letošního roku policejní autohlídka z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Markvartovické v obci Ludgeřovice, kde v úseku s nejvyšší povolenou rychlostí 50 km/h projelo osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia rychlostí 83 km/h. Službu konající policisté z tohoto důvodu osobní automobil zastavili a v řidiči zjistili, že se jedná o 64letého muže z Hlučínska. Následným odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že tento muž je v podnapilém stavu, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 1,5 promile alkoholu v dechu. Na výzvu se řidič bezdůvodně odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči), na místě mu byl zadržen jeho řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v gesci opavských dopravních policistů a také v prověřování ze strany opavských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Objasnění několika krádeží v opavských prodejnách s drogistickým zbožím

V těchto dnech policisté z obvodního oddělení v Opavě ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 30letému muži z Ostravy, neboť tento je důvodně podezřelý z pěti případů krádeží volně vystaveného zboží, a to v prodejnách s drogistickým zbožím na různých místech v centru statutárního města Opavy, čímž poškozeným fyzickým i právnickým osobám způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši bezmála 20 tisíc korun.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním ze strany opavských policistů zjištěno a prokázáno, tak shora uvedený muž v podvečerních hodinách prvního září 2022 odcizil v prodejně drogérie v Obchodním centru na ulici U Fortny v Opavě zubní pasty, tužky na oči, řasenky, náušnice a řetízky z bižutérie. V této prodejně s drogistickým zbožím kradl i v odpoledních hodinách 4. září a 29. září letošního roku, kdy odcizil různé druhy a množství make-upů, řasenek a žiletek. V dopoledních hodinách posledního zářiového dne tohoto roku odcizil v prodejně drogérie na ulici Hrnčířské v Opavě různé druhy a množství volně vystavených ručních holicích strojků, krémů po holení, vod po holení a žiletek. Obdobně se takto zachoval i v dopoledních hodinách 1. října 2022 v prodejně s drogistickým zbožím na ulici Ostrožné v Opavě, ze které odcizil volně vystavené šampóny.

Celá záležitost je nadále v gesci opavských kriminalistů, přičemž se zjišťuje jeho případné další obdobné protiprávní jednání a chování majetkového charakteru.

BRUNTÁLSKO:

Silniční kontrola podnapilého řidiče polské národnosti v Krnově

V těchto dnech policisté z krnovského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, a to 37letému muži polské národnosti. Ten je důvodně podezřelý z toho, že v podnapilém stavu (odborné měření dechovými zkouškami u něj prokázalo hodnoty téměř 1,6 promile alkoholu v dechu) řídil osobní motorové vozidlo tovární značky VW Passat po ulici Bruntálské v Krnově. Službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Krnově v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu pětatřicet minut po devatenácté hodině podvečerní 9. října 2022 viděla, jak řidič shora uvedeného automobilu projel místní křižovatku na červený světelný signál. Po dojetí a zastavení policisté u 37letého řidiče zjistili, že vůz řídí po předchozím požití alkoholických nápojů, což muž plně doznal. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany krnovských policistů a bruntálských kriminalistů.

NOVOJIČÍNSKO:

Objasnění vloupání do osobního automobilu v Šenově u Nového Jičína

Policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně se v uplynulých dnech intenzivně zabývali oznámením 39letého místního muže, že v blíže neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 28. září a desátou hodinou dopolední 29. září letošního roku mu neznámý pachatel neoprávněně vnikl do jeho osobního motorového vozidla tovární značky Peugeot 307, které bylo zaparkováno na ulici Jaselské v obci Šenov u Nového Jičína a odcizil mu plynovou pistoli se zásobníkem a s dvanácti kusy slepých nábojů, palubní kameru automobilu, flash disk, finanční prostředky na hotovosti ve výši 300 korun a svazek klíčů, čímž mu byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 6 tisíc korun.

Jako pachatel tohoto protiprávního jednání a chování byl nyní policisty ustanoven 31letý muž z Novojičínska, který se ke své trestné činnosti plně doznal a dobrovolně vydal i odcizenou plynovou pistoli se zásobníkem. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je tento 31letý muž důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu krádeže a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Opava 14. října 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

