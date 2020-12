Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 14. prosince 2020

Zprávy z ÚO Opava (2), z ÚO Bruntál (1) a z ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Dopravní nehoda podnapilého řidiče osobního automobilu na Opavsku

Patnáct minut před jednadvacátou hodinou večerní 11. prosince 2020 řídil 56letý muž z Opavska osobní motorové vozidlo tovární značky Honda Civic ve směru jízdy od obce Hrabyně na obec Háj ve Slezsku, přičemž se plně nevěnoval řízení a vlivem své silné podnapilosti projel středem zde instalovaného kruhového objezdu a narazil do svislé dopravní značky. Poté v jízdě pokračoval, narazil do směrového sloupku a vjel do pravé silniční příkopy. Vzhledem k tomu, že se shora uvedený řidič na místě kolizní situace v dopravě uzamkl v automobilu a nebylo možné se k němu dostat, svědci dané události přivolali nejen policisty, ale také sanitní vozidlo a hasiče. Po otevření dveří vozu za pomocí rozpínacího zařízení byl muž předán do péče osádky Rychlé záchranné služby, a to s ohledem na jeho zranění lehčího charakteru s nutností dalšího lékařského vyšetření a ošetření ve Fakultní nemocnici s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 80 tisíc korun. Policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě provedli u 56letého muže odborné měření dechovými zkouškami, které prokázalo pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 2,6 promile alkoholu v dechu. Celá záležitost je nadále prověřována opavskými dopravními policisty a opavskými kriminalisty pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Trestnou činností 39letého muže se zabývají kravařští policisté a opavští kriminalisté

V těchto dnech kravařští policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu porušování domovní svobody a ve věci přečinu poškození cizí věci, kterých se měl dopustit 39letý muž z Opavska tím, že chvíli před dvacátou hodinou večerní 13. prosince letošního roku zazvonil u dveří bydliště své bývalé 30leté přítelkyně v Kravařích, se kterou měl následně slovní rozepři. Po chvíli, proti její vůli a přes její aktivní odpor, násilím potlačil do pootevřených dveří a vešel do jejího bytu, zde fyzicky napadl přítomného 44letého muže z Opavy, a to jedním úderem dlaní do obličeje. Po odchodu z bytu se za chvíli na místo svého protiprávního jednání vrátil, přinesenou kovovou trubkou úmyslně poškodil vstupní dveře bytu své bývalé přítelkyně a před bytovým domem poškodil zde zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Ford Focus, jehož majitelem je shora uvedený 44letý muž. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 25 tisíc korun. Celou záležitostí se nadále intenzivně zabývají opavští kriminalisté.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda řidiče osobního automobilu na Bruntálsku

Půl hodiny po dvaadvacáté hodině večerní 12. prosince 2020 řídil 22letý muž z Brna osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia ve směru od obce Dolní Moravice na Rýmařov, přičemž při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal na ledem pokryté vozovce smyk, vyjel za pravý okraj, sjel do silničního příkopu a zde narazil do stromu. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 20 tisíc korun. Orientační dechová zkouška vyzněla u shora uvedeného muže negativně a celá tato kolizní situace v dopravě je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Silniční kontroly prokázaly podnapilé řidiče motorových vozidel na Novojičínsku

V rámci běžného výkonu služby a dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu policejní autohlídky z Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně stavěly a kontrolovaly několik řidičů motorových vozidel, u nichž se následných odborným měřením dechovými zkouškami prokázalo, že automobily řídili pod vlivem alkoholických nápojů.

Policisté z kopřivnického Obvodního oddělení v patnáct hodin odpoledne 11. prosince tohoto roku kontrolovali 37letého místního muže jako řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, jedoucího z obce Štramberk ve směru na obec Rybí. Následné dechové zkoušky u něj prokázaly pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,6 promile alkoholu v dechu.

Fulnečtí policisté z Obvodního oddělení při výkonu služby na ulici Masarykové ve Fulneku silniční kontrolou zjistili, že 38letý muž z Oder řídil chvíli před půlnocí z 12. na 13. prosince letošního roku osobní automobil, přičemž podle všech dostupných informací a lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že má v současné chvíli vysloven Magistrátem města Prostějova a Městským úřadem v Odrách zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do září roku 2021. Tímto svém jednáním naplnil skutkovou podstatu přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo dále zjištěno, že vůz řídil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 1,8 promile alkoholu v dechu.

Okolo půl druhé hodiny ranní 13. prosince 2020 kopřivnická policejní autohlídka ze zdejšího Obvodního oddělení stavěla a kontrolovala na ulici Francouzské v Kopřivnici řidičku osobního motorového vozidla tovární značky Toyota Auris, a to 40letou ženu z Uherskohradišťska I u ní odborná měření dechovými zkouškami prokázaly pozitivní výsledky s hodnotami přes 1,7 promile alkoholu v dechu.

Všichni shora uvedení řidiči motorových vozidel se k předchozímu požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznali, s naměřenými hodnotami souhlasili, o lékařská vyšetření s odběrem biologických materiálů (krve nebo moči) nepožádali, na místě jim policisté zakázali řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní jsou důvodně podezřelí z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Vše je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Opava 14. prosince 2020

por. Bc. René Černohorský

komisař

