Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 14. června 2023

Zprávy z ÚO Opava (4), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Vloupání do budovy Slezského zemského muzea poblíž centra statutárního města Opavy

Na konci minulého týdne doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Nádražní okruh v Opavě přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že se po násilném vyražení uzamčených dveří vloupal do budovy Slezského zemského muzea, kterou prohledal a následně vnikl do několika kanceláří, ze kterých odcizil dva notebooky a dva tablety značky Lenovo a dále dvě čepice (kšiltovky) černé barvy s bílým nápisem Slezské zemské muzeum, čímž poškozeným fyzickým i právnickým osobám a organizacím vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši několik desítek tisíc korun. Po oznámení se touto trestnou činností majetkového charakteru nyní intenzivně zabývají policisté z Obvodního oddělení v Opavě v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizené elektroniky a reklamních kšiltovek, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě cyklistky u obce Těškovice

Chvíli před devatenáctou hodinou podvečerní 10. června 2023 došlo v katastru obce Těškovice k dopravní nehodě 69leté ženy z Opavska, která jela na svém elektrickém jízdním kole ve směru od obce Těškovice na obec Kyjovice, kdy na přímém úseku silnice v místě klesání za dosud přesně nezjištěných příčin, skutečností a okolností vjela na pravou krajnici a upadla na zem. Při jízdě na elektrokole neměla cyklistka na hlavě nasazenou cyklistickou přilbu a vlivem pádu jí bylo způsobeno těžké zranění hlavy s nutností leteckého transportu helikoptérou k lékařskému vyšetření a ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Při prvotních procesních úkonech nebylo zjištěno, že by na pádu cyklistky měla vliv nějaká jiná osoba nebo motorové vozidlo, orientační dechová zkouška u 69leté ženy vzhledem k jejímu zranění provedena nebyla, při lékařském ošetření u ní byl nařízen odběr biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyla pod vlivem alkoholických nápojů či jiných omamných, psychotropních a návykových látek. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policejního inspektora Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Bc. Michala Škardy a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění nehodového děje, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 581 případně na mobilní telefon 603 333 155. Velmi vítány jsou rovněž i případné videozáznamy z palubních kamer projíždějících automobilů v souvislosti s jízdou cyklistky bezprostředně před jejím pádem na zem. Za tyto informace a poskytnuté materiály opavští policisté děkují.

Žádost o svědectví ke kolizní situaci v dopravě na ulici Severní v Hlučíně

Policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Bc. Jan Hort v těchto dnech prošetřuje případ kolizní situace v dopravě, ke které došlo v blíže neustanovené době mezi 5. a 11. červnem letošního roku na ulici Severní v Hlučíně. Jak bylo doposud zjištěno a prokázáno, tak v té době u areálu zdejší Mateřské školky bylo zaparkováno osobní motorové vozidlo tovární značky Audi A6 Avant černé barvy, kdy neznámý řidič blíže nezjištěného automobilu narazil do zadní části (nárazník) tohoto automobilu. Poškozenému 34letému muži z Hlučínska tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši 50 tisíc korun. K řádnému zadokumentování spisového materiálu a pro účely pojistného plnění jsou v dané záležitosti velmi vhodné svědecké informace, které by upřesnily průběh nehodového děje. Jakékoli informace, které by objasnily výše uvedenou dopravní nehodu lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 581 případně na mobilní telefonní číslo opavských dopravních policistů 735 788 950.

Objasnění vloupání do sklepního boxu na ulici Pavla Strádala v Hlučíně

V těchto dnech policisté z hlučínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a ze spáchání přečinu krádeže 32letému muži z Ostravy, kterých se měl dopustit tím, že pár minut po šestnácté hodině odpolední 9. června tohoto roku neoprávněně vstoupil do společných prostor jednoho z bytových domů na ulici Pavla Strádala v Hlučíně, přičemž se následně vloupal do sklepního boxu 36letého místního muže a k odcizení si připravil jeho pánské horské jízdní kolo v hodnotě 8 tisíc korun. Při svém protiprávním jednání a chování majetkového charakteru však byl vyrušen poškozeným, jízdní kolo zanechal na místě a utekl neznámo kam. Na základě místní a osobní znalosti obyvatel, prostředí a dané trestné činnosti hlučínští policisté případ objasnili a jako pachatele ustanovili výše uvedeného 32letého muže. Ten se ke svému skutku plně doznal a lustracemi v dostupných evidencích bylo dále zjištěno a prokázáno, že se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl v poslední třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky okresních soudů v Karviné (Havířov) a v Ostravě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který vykonal v polovině ledna letošního roku. Celá záležitost je nadále v gesci hlučínských policistů, a to v úzké spolupráci s opavskými a ostravskými kriminalisty.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda silně podnapilého muže na elektrokoloběžce na Bruntálsku

Dvacet minut před jednadvacátou hodinou večerní 10. června 2023 jel 38letý muž z Bruntálu na elektrické koloběžce v obci Ondřejov, přičemž vlivem své silné podnapilosti (odborné měření dechovou zkouškou u něj prokázalo pozitivní výsledek s hodnotou bezmála 2,1 promile alkoholu v dechu) nezvládl řízení, upadl na zem a poranil se v oblasti hlavy. Jeho zranění si vyžádalo převoz sanitním vozidlem na urgentní příjem do krnovského nemocničního zařízení k lékařskému vyšetření a ošetření. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, na příčině pádu muže neměla vliv žádná jiná osoba nebo projíždějící motorové vozidlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika stovkách korun. Celou záležitostí se nadále zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Dopravní nehoda osobního automobilu a cyklistky ve Vrbně pod Pradědem

Patnáct minut po čtrnácté hodině odpolední 12. června 2023 řídil 62letý muž z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Hyundai Tucson po ulici Sadové ve Vrbně pod Pradědem, přičemž při couvání ze zdejšího kolmého stání přehlédl právě zde jedoucí 47letou místní ženu na jízdním kole a pravou části automobilu narazil do jízdního kola. Cyklistka následně upadla na zem a bylo jí způsobeno zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v Podhorské nemocnici v Bruntále. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u řidiče i cyklistky negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na 10 tisíc korun. Celou touto kolizní situací v dopravě se nadále intenzivně zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Objasnění majetkové trestné činnosti 24letého muže z Novojičínska

V těchto dnech policisté z Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže, kterého se měl dopustit 24letý muž z Novojičínska tím, že okolo jednadvacáté hodiny večerní 12. června letošního roku odcizil v supermarketu na ulici Nádražní v Kopřivnici volně vystavený mobilní telefon v hodnotě 5 a půl tisíce korun. Bezprostředně po svém skutku a útěku z prodejny bez úhrady zboží byl nedaleko místa činu u objektu zdejší Základní školy na ulici Obránců Míru v Kopřivnici zadržen službu konající kopřivnickou policejní autohlídkou.

Již chvíli po desáté hodině dopolední téhož dne výše uvedený 24letý muž odcizil v prodejně s drogistickým zbožím na ulici Dukelské v obci Šenov u Nového Jičína tři volně vystavené parfémy v hodnotě téměř 2 tisíce korun. Bez úhrady tohoto zboží následně prošel pokladní zónou a odešel neznámo kam.

Výše uvedenou trestnou činností majetkového charakteru se nyní intenzivně zabývají novojičínští kriminalisté a zjišťují případné další obdobné protiprávní jednání a chování shora jmenovaného muže.

Opava 14. června 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

