Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 14. července 2023

Zprávy z ÚO Opava (5), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Dopravní nehoda řidičky osobního automobilu a motocyklisty v Opavě-Kateřinkách

Pětatřicet minut po šestnácté hodině odpolední 13. července 2023 řídila 20letá žena z Krnova osobní motorové vozidlo tovární značky Citroën po ulici Ratibořské v Opavě-Kateřinkách ve směru jízdy od Nákupního centra Kaufland do centra města, přičemž v křižovatce ulic Ratibořská – Vrchní a Fügnerova odbočovala vlevo na již zmíněnou ulici Fügnerovou. Při tomto však nedala přednost v jízdě motocyklu tovární značky Honda, který řídil 41letý muž z Opavska a jenž jel ve směru od centra statutárního města na Hlučín. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu přední části osobního automobilu s přední části motocyklu a k pádu motocyklisty na zem, při kterém utrpěl zranění těžšího charakteru s nutností transportu sanitním vozidlem k lékařskému vyšetření a k ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Výše uvedená žena utrpěla zranění lehčího charakteru s následným lékařským vyšetřením a ošetřením ve Slezské nemocnici Opava. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 200 tisíc korun a orientační dechová zkouška vyzněla u 20leté řidičky negativně. U 41letého motocyklisty orientační dechová zkouška provedena nebyla v souvislosti s rozsahem jeho zranění a při lékařském ošetření byl u něj nařízen odběr biologického materiálu (krve). Průběh nehodového děje a další okolnosti celého případu jsou nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě.

Žádost o svědectví k dopravní nehodě na ulici Těšínské v Opavě

Deset minut před patnáctou hodinou odpolední 13. července 2023 řídil po ulici Těšínské v Opavě místní 45letý muž osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia, a to v levém jízdním pruhu čtyřproudé vozovky ve směru jízdy do centra statutárního města, přičemž na právě vzniklou situaci před ním zareagoval intenzivním přibrzděním, kdy za ním jedoucí doposud blíže nezjištěný řidič s přesně neustanoveným osobním motorovým vozidlem nedodržel bezpečnou vzdálenost mezi vozidly a přední části vozu lehce narazil do zadní části výše uvedené Škody Octavia. Po této kolizní situaci v dopravě oba řidiči zastavili a domluvili se, že nehodu nebudou oznamovat, poněvadž nedošlo k žádné větší hmotné škodě na majetku a nedošlo ani ke zranění osob. Výše uvedenému 45letému muži se však v odpoledních hodinách téhož dne zdravotně přitížilo a nechal se jednorázově lékařsky vyšetřit a ošetřit ve Slezské nemocnici Opava. Pro řádné zadokumentování nehodového děje a celé výše popsané situace je velmi nutné ustanovit doposud neznámého řidiče blíže neustanoveného osobního automobilu. Policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Tomáš Honka tak žádá neznámého zúčastněného řidiče osobního vozu tmavé barvy, aby se mu telefonicky ozval na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefon opavských dopravních policistů 735 788 950. Rovněž i svědecké informace či video záznamy z palubních kamer projíždějících jiných motorových vozidel jsou vítány k upřesnění nehodového děje.

Žádost o svědectví ke kolizní situaci v dopravě cyklistky na ulici Vančurové v Opavě

Deset minut před patnáctou hodinou odpolední 11. července 2023 jela po ulici Vančurové v Opavě 49letá místní žena na své elektro koloběžce, a to ve směru jízdy od ulice Olomoucké k ulici Krnovské, přičemž vlivem své podnapilosti (odborné měření dechovými zkouškami u ní prokázalo pozitivní výsledky s naměřenými hodnotami okolo 3 promile alkoholu v dechu) nezvládla řízení a narazila do vyvýšené silniční obruby při pravém okraji vozovky. Po nárazu spadla i s elektro koloběžkou do přilehlé jámy, která zde byla vytvořena vlivem stavebních prací a úprav. Výše uvedená žena tak utrpěla zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v opavské Slezské nemocnici, ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na jeden tisíc korun. K předchozímu požití alkoholických nápojů před jízdou se plně doznala, uvedla však, že vypila pouze jednu odlivku lihoviny (rum) bezprostředně před jízdou a na výzvu se podrobila odběru biologického materiálu (krve) k přesnému zjištění hladiny alkoholu v jejím těle. Celou záležitostí se nadále intenzivně zabývá vrchní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Filip Špaček a ten, pro řádné zadokumentování spisového materiálu velmi rád přijme jakékoli svědectví k předmětnému nehodovému ději. Toto lze telefonicky sdělit na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefon opavských dopravních policistů 735 788 950, za což děkuje.

Objasnění krádeže zboží v prodejně Obchodního centra na ulici Těšínské v Opavě

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu výtržnictví a přečinu poškození cizí věci spáchaných formou spolupachatelství, ze kterých jsou důvodně podezřelé dvě osoby, a to 46letý muž a 47letá žena.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak výše uvedený muž a žena vstoupili chvíli před devatenáctou hodinou podvečerní 12. července letošního roku do prodejny s domácími potřebami v objektu Obchodního centra na ulici Těšínské v Opavě, přičemž z regálu vzali dvě volně vystavené litinové pánve v celkové hodnotě téměř 2 tisíce korun a bez úhrady tohoto zboží prošli ven z provozovny přes pokladní zónu. Za ní byli zadrženi všímavými zaměstnanci prodejny a nákupního centra, kdy výše uvedená žena ve dvou případech pánev vhodila do skleněné výkladní skříně prodejny a toto v jednom případě učinil i shora jmenovaný muž. Vhozením pánví tak došlo k poškození skleněné tabule výlohy o rozměrech 1 x 3,5 metrů, čímž poškozené právnické organizaci vznikla další hmotná škoda na majetku ve výši 15 tisíc korun. Celá záležitost je nadále ve stádiu prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Silniční kontrola prokázala podnapilého muže při jízdě na elektro koloběžce

Pár minut před devátou hodinou dopolední 13. července 2023 službu konající policejní autohlídka z Oddělení hlídkové služby Územního odboru Policie České republiky v Opavě prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Opavské v Opavě, v městské části Malé Hoštice, přičemž stavěla a kontrolovala zde jedoucího 19letého muže na jeho elektro koloběžce. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že muž řídí koloběžku pod vlivem alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,1 promile alkoholu v dechu. Dále bylo na místě zjištěno, že předmětná elektro koloběžka má výkon 1.200 W a konstrukční rychlost 45 km/h, tudíž je pro její řízení nutné řidičské oprávnění pro skupiny AM. Lustracemi v dostupných evidencích však bylo prokázáno, že shora uvedený 19letý mladý muž není držitelem řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním, při jízdě neměl na hlavě nasazenou helmu schváleného typu a předmětná elektro koloběžka nemá sjednáno zákonné pojištění. Na výzvu ze strany zakročujících policistů se mladý muž bezdůvodně odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany opavských policistů.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda dvou osobních automobilů na ulici Nádražní v Bruntále

Dvacet minut před desátou hodinou dopolední 13. července 2023 řídila 22letá žena z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky VW Polo po ulici Nádražní v Bruntále ve směru k ulici Dukelské, přičemž si neponechala dostatečnou bezpečnostní vzdálenost za před ní jedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Renault Espace, které řídil 49letý muž z Opavska. Ten zastavoval před přechodem pro chodce a výše uvedená žena nedokázala na vzniklou situaci včas zareagovat a přední části svého vozu narazila do zadní části automobilu Renault. Při této dopravní nehodě došlo ke zranění výše uvedené 22leté řidičky, která při jízdě nebyla připoutána bezpečnostními pásy a hlavou se udeřila do předního skla svého auta. Následně vyhledala lékařské vyšetření a ošetření v bruntálském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 50 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Žádost o svědectví k dopravní nehodě cyklisty s elektro koloběžkou v Kopřivnici

Pětatřicet minut po dvacáté hodině večerní 4. července 2023 jel doposud přesně neustanovený cyklista na blíže neupřesněném jízdním kole po vedlejší ulici Hanse Ledwinky v Kopřivnici, přičemž v křižovatce nedal přednost v jízdě po hlavní ulici Husové jedoucímu 43letému místnímu muži na jeho elektro koloběžce. Tento jel ve směru od budovy krytého bazénu k okružní křižovatce s ulicí Štramberskou, kdy vlivem bezprostředního vjetí neznámého cyklisty do jeho jízdní dráhy došlo ke střetu přední části koloběžky se zadním kolem jízdního kola a k pádu obou cyklistů na zem. Dosud nezjištěný cyklista se ihned po pádu zvedl, nasedl na jízdní kolo a odejel ve směru k ulici Štramberské kolem restaurace „Katolický dům“ a poté neznámo kam ve směru k obci Štramberk. Přímý svědek celé kolizní situace začal poskytovat výše uvedenému 43letému muži první pomoc a přivolal osádku sanitního vozidla s lékařem, která jej následně převezla k dalšímu lékařskému vyšetření a ošetření do novojičínského nemocničního zařízení. Dosavadním prošetřováním bylo zjištěno, že neznámý cyklista jel na pánském horském jízdním kole staršího typu modrožluté či zelené reflexní barvy o velikosti rámu 26 palců. Mělo by se jednat o muže ve věku 45 až 55 let, vysoký 170 až 180 centimetrů, kratších vlasů s vousy typu mírně prošedivělého strniště. Oblečen byl v tričku s krátkým rukávem, v krátkých kalhotách (šortky) a na hlavě měl kšiltovku.

K řádnému zadokumentování celého spisového materiálu a ke zjištění přesného nehodového děje je velmi nutný výslech dosud neznámého cyklisty případně i informace dalších přímých svědků této dopravní nehody. Rovněž tak případné video záznamy z palubních kamer projíždějících automobilů jsou vítány. Tyto kladné a pozitivní informace a materiály žádá vrchní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně nprap. Stanislav Pustějovský (telefon: 974 735 251).

Opava 14. července 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

