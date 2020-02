Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 12. února 2020

Zprávy z Opavska (3), z Bruntálska (4) a z Novojičínska (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Případ krádeže věcí z volně odloženého batohu v opavském nočním podniku objasněn

V brzkých ranních hodinách 5. února letošního roku tehdy neznámý pachatel využil nepozornosti 32letého muže z Opavy a z jeho volně odloženého batohu mu odcizil power banku, peněženku, finanční prostředky, osobní doklady a platební kartu. Skutek se stal v nočním baru na ulici Otické v Opavě a poškozenému muži tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 5 tisíc korun. Celou záležitostí se intenzivně zabývali policisté z Obvodního oddělení v Opavě v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty, kteří v těchto dnech ustanovili osobu pachatele. Tou je 21letý muž z Bruntálska, který se ke svému protiprávnímu jednání majetkového charakteru plně doznal a ve zkráceném přípravném řízení mu tak bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Zásahy policejních pyrotechniků na Opavsku

V posledních dnech byli v několika případech přizváni na Opavsko policejní specialisté z pyrotechnické Expozitury ve Frýdku-Místku, aby odborně znehodnotili nalezenou nevybuchlou munici pocházející z období 2. světové války.

V patnáct hodin odpoledne 11. února 2020 nalezl 35letý muž z Opavska v lesním porostu na katastru obce Dobroslavice několik kusů dělostřeleckých min ráže 82 mm. O půl hodiny později téhož dne při rekonstrukci hotelu Katerein na ulici Ratibořské v Opavě-Kateřinkách byl nalezen ruský protitankový granát. Vše bylo řádně zajištěno, znehodnoceno a odvezeno k odborné likvidaci přítomným policejním pyrotechnikem.

V deset hodin dopoledne 8. února letošního roku na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 oznámila 41letá žena z Opavska, že před chvíli u pozemku jednoho z rodinných domů v místě zvaném Podvihovský mlýnek na katastru města Opavy, v městské části Podvihov nalezla podlouhlý kovový předmět, který vypadá jako munice. Přivolaný specialista z pyrotechnické Expozitury ve Frýdku-Místku následně na místě deaktivoval dělostřeleckou minu ráže 120 mm pocházející z období 2. světové války, kterou si poté převezl k dalšímu znehodnocení.

Chvíli před patnáctou hodinou odpolední 9. února tohoto roku 35letý muž z Opavska nalezl na konci ulice Pod Vesníkem v obci Háj ve Slezsku předmět pocházející z období 2. světové války. Po příjezdu policejního pyrotechnika z Expozitury ve Frýdku-Místku bylo zjištěno, že se jedná o nevybuchlou a případně ještě činnou leteckou pumu váhy 100 kilogramů. Vzhledem k těmto skutečnostem bylo rozhodnuto o zajištění bezpečného perimetru od místa nálezu, přičemž policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Hlučíně v úzké spolupráci s policisty Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje provedli okamžitou evakuaci dvanácti osob z šesti okolních rodinných domů, kteří se až do osmnácté hodiny zdržovali převážně u svých rodinných příbuzných. Příslušníci Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru v Hlučíně po deaktivaci pumy provedli její vyzvednutí ze země za použití těžké vyprošťovací techniky, naložení na přepravní prostředek a tato munice byla následně převezena k dalšímu odbornému znehodnocení.

Dopravní nehoda řidiče osobního automobilu s osobním vlakem u obce Vávrovice

Přibližně deset minut po patnácté hodině odpolední 11. února 2020 řídil 20letý muž z Krnova osobní motorové vozidlo tovární značky Seat po ulici Obecní v Opavě, v městské části Vávrovice, a to k hlavní silnici spojující Opavu s Krnovem. Při průjezdu zdejšího chráněného železničního přejezdu nerespektoval výstražné zvukové a světelné zařízení i spuštěné závory, přičemž pravou části automobilu narazil do spuštěné závory, vjel na železniční přejezd, a i když se snažil ještě strhnout řízení vlevo do silniční příkopy, v prostoru křížení železnice a silnice se střetl s právě projíždějícím osobním motorovým vlakem jedoucím ve směru z Opavy do Krnova. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 115 tisíc korun a orientační dechová zkouška i následný test na možnou přítomnost návykových látek v těle řidiče vyzněly negativně. Negativní byla i orientační dechová zkouška u 25letého strojvedoucího vlaku z Bruntálska. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských dopravních policistů a kriminalistů a zjišťuje se, zda byla naplněna skutková podstata některého z trestných činů, například přečinu obecného ohrožení či přečinu ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení.

BRUNTÁLSKO:

Protiprávní jednání podnapilých osob v albrechtickém restauračním zařízení

Policisté z albrechtického Obvodního oddělení v těchto dnech prověřují dva případy nevhodného jednání a chování v restauračním zařízení na ulici Českých Legií ve Městě Albrechtice.

Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak přečinu výtržnictví se okolo třiadvacáté hodiny večerní 7. února letošního roku mohli dopustit dva muži ve věku 24 a 26 let z Bruntálska, neboť po předchozí slovní rozepři se na místě veřejnosti přístupném a za účasti několika dalších osob napadli i fyzicky, a to údery pěstí do obličeje, kdy při pádu na zem poškodili stůl, rozbili několik pivních sklenic a způsobili si drobná lehká zranění. Lékařské ošetření však odmítli a svým protiprávním jednáním způsobili celkovou hmotnou škodu na majetku v dosud přesně nezjištěné výši. Oba muži byli v době činu v silně podnapilém stavu (orientační dechové zkoušky u nich prokázaly hodnoty okolo 2,0 a 2,2 promile alkoholu v dechu) a lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u nich jedná o recidivu, poněvadž byli pro přečin výtržnictví pravomocně odsouzeni a potrestáni rozsudky Okresního soudu v Bruntále k podmíněným trestům odnětí svobody.

Přestupku na úseku veřejného pořádku a přestupku proti občanskému soužití se ve stejném pohostinství dopustil i 35letý muž z Bruntálska. Ten okolo patnácté hodiny odpolední 8. února 2020 v silně podnapilém stavu (orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu přes 3,8 promile alkoholu v dechu) v dané provozovně konzumoval svůj vlastní přinesený alkohol, nechtěl odejít, byl hlučný, obtěžoval ostatní hosty a neuposlechl ani výzev přivolané policejní hlídky k opuštění restaurace. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zakročující policisté rozhodli o jeho zajištění a umístění na protialkoholní záchytné stanici v Opavě k vystřízlivění.

Oba shora uvedené případy jsou nadále v prošetřování a v prověřování ze strany albrechtických policistů v úzké spolupráci s bruntálskými kriminalisty.

Krádeže pohonných hmot na Rýmařovsku

V blíže neustanovené době v nočních hodinách 8. února a 9. února letošního roku došlo na teritoriu Obvodního oddělení Policie České republiky v Rýmařově ke dvěma případům majetkové trestné činnosti spočívající v krádežích pohonných hmot a pracovního nářadí.

V lesním porostu na katastru obce Stará Ves doposud neznámá osoba vypáčila víčka palivových nádrží u zde odstaveného lesního těžebního stroje, ze kterého odčerpala a odcizila 80 litrů motorové nafty. Po odstranění visacích zámků odkládacích skříněk na tomto harvestoru odcizila i různé druhy drobného pracovního nářadí, hadice a LED světla, vše se škodou v celkové hodnotě přes 13 tisíc korun.

Stejného přečinu krádeže se dopustil i neznámý pachatel nebo pachatelé v hale zemědělské farmy v obci Dolní Moravice, část Horní Moravice. Po vloupání do několika skříněk zaměstnanců odcizil či odcizili různé pracovní nářadí (aku šroubováky, gola klíče, hasáky, rozbrušovačky, vrtačky a nabíječky). Dále z osmi zde zaparkovaných traktorů a ze tří pracovních nakládačů došlo po odstranění víček palivových nádrží k odčerpání a k odcizení přibližně jednoho tisíce litrů motorové nafty. Poškozeným fyzickým i právnickým osobám a organizacím tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 58 tisíc korun.

Výše uvedené případy jsou nadále prověřovány ze strany policistů z Obvodního oddělení v Rýmařově v úzké spolupráci s bruntálskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby či osob pachatelů jakož i k nálezu odcizených věcí a pohonných hmot, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na rýmařovské policejní číslo 974 731 751.

Nahlášené a šetřené dopravní nehody na Bruntálsku v souvislosti s orkánem Sabine

Policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále byli v průběhu dne 10. února 2020 nejméně ve dvou níže uvedených případech přivoláni k prošetření a k prověření dopravních nehod a kolizních situací v dopravě v souvislosti se silným nárazovým větrem, který se prohnal Českou republikou i Moravskoslezským krajem a nesl název orkán Sabine.

V šest hodin ráno uvedeného dne řídil 65letý muž z Ostravy své osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Rapid mezi Vrbnem pod Pradědem a obcí Pustá Rudná, přičemž na zasněžené a zledovatělé vozovce nestačil řádně zareagovat na větrem vyvrácený strom, který ležel přes komunikaci a najel na něj. Při svévolném pádu stromu byla poškozena i kovová svodidla na obou stranách silnice. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče automobilu negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 110 tisíc korun.

Patnáct minut po čtrnácté hodině odpolední téhož dne, tedy 10. února 2020, jel 50letý muž z Bruntálska svým osobním motorovým vozidlem tovární značky Škoda Octavia v obci Valšov. V té chvíli náhlý extrémní nárazový poryv větru nadzvedl na pozemku jednoho z rodinných domů dvě sklolaminátové desky zatížené pneumatikami a zakrývající uložené palivové dříví, které přeletěly přes oplocení na přilehlou silnici, přičemž jedna z těchto desek narazila do zde právě jedoucího uvedeného automobilu. Řidič vozu nestačil na vzniklou situaci adekvátně zareagovat, ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, provedená orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 20 tisíc korun.

Oba výše uvedené případy jsou nadále šetřeny ze strany bruntálských dopravních policistů.

Dopravní nehoda neznámého řidiče dodávkového vozidla s chodkyní v Bruntále

Pár minut po jedenácté hodině dopolední 11. února 2020 došlo na ulici Jiráskové v Bruntále ke kolizní situaci mezi doposud neznámým řidičem přesně neustanoveného dodávkového motorového vozidla bílé barvy a 45letou místní ženou. Ta v uvedené době šla po chodníku, přičemž při couvání a otáčení se nezjištěného automobilu byla lehce sražena k zemi. Po této dopravní nehodě neznámý řidič z automobilu vystoupil, pomohl chodkyni vstát a ptal se jí na zdravotní stav. Žena však uvedla, že jí nic není, že jí zranění nevzniklo, rovněž ani žádná újma na majetku a neznámý muž po této informaci odejel neznámo kam. Chodkyně se však následně nechala ošetřit v chirurgické ambulanci bruntálské nemocnice s lehkým zraněním žeber a dolních končetin. Pro řádné zadokumentování celého spisového materiálu je nyní velmi nutné i vyjádření neznámého řidiče s neznámým dodávkovým automobilem případně dalších očitých svědků výše uvedené události. Tyto skutečnosti lze kdykoli telefonicky sdělit na bruntálské policejní číslo 974 731 251 případně osobně v budově bruntálských dopravních policistů.

NOVOJIČÍNSKO:

Vloupání do budovy velkoalbrechtického školského zařízení

V blíže neustanovené době mezi šestnáctou hodinou odpolední 7. února a šestnáctou hodinou odpolední 9. února letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Velké Albrechtice přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že se vloupal do budovy zdejší Základní školy. Vypáčením dveří různých kanceláří, místností a učeben byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 5 a půl tisíce korun a odcizením mobilního telefonu značky Huawei Y5 vznikla škoda ve výši jednoho tisíce korun. Na místo činu byl povolán i službu konající policejní psovod se služebním psem, který vypracoval pachovou stopu v délce přibližně 150 metrů okolo budovy školského zařízení. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policistů z Obvodního oddělení v Bílovci a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného mobilního přístroje, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bílovecké policejní číslo 974 735 701.

Silniční kontroly podnapilých řidičů motorových vozidel na Novojičínsku

Pár minut po půlnoci 9. února 2020 službu konající policejní hlídka z Obvodního oddělení v Bílovci stavěla a kontrolovala v obci Jistebník řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, a to 32letého muže z Novojičínska. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že automobil řídí po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 3 promile alkoholu v dechu. Tento muž policistům nepředložil řidičský průkaz a lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že není držitelem příslušného řidičského oprávnění.

Obdobně se zachoval i 20letý muž z Opavy, a to chvíli před jednou hodinou ranní 9. února 2020 na ulici Riegrové v Novém Jičíně. I on bez vlastnictví řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním řídil osobní motorové vozidlo VW Golf, kdy při silniční kontrole u něj policisté z novojičínského Obvodního oddělení zjistili i přítomnost alkoholických nápojů a návykových látek v jeho těle. Odborné měření dechovými zkouškami na alkohol prokázalo hodnoty okolo 1,7 promile alkoholu v dechu a test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů vyzněl pozitivně na cannabinoidy.

Oba shora uvedení muži jsou již nyní důvodně podezřelí z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a novojičínští policisté i kriminalisté prošetřují a prověřují i jejich další protiprávní jednání, například přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a porušení zákona o silničním provozu.

Krádež pneumatik z kůlny u rodinného domu v obci Libhošť

V přesně neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 10. února a osmou hodinou ranní 11. února letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Libhošť přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil na pozemek jednoho z rodinných domů, kdy následně vešel do přilehlé kůlny a odcizil čtyři alu disky značky BMW s pneumatikami značky Continental o rozměrech 225/55 R16. Dále odcizil auto nabíječku k mobilnímu telefonu a deset euro z dodávkového motorového vozidla tovární značky Fiat Ducato, které bylo zaparkováno na pozemku domu. Poškozenému místnímu 44letému muži tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 9 tisíc korun. Tento případ nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

