Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 12. srpna 2022

Zprávy z ÚO Opava (4), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Sprejerství, úmyslné poškození odpadkových košů a laviček ve vítkovském městském parku

V přesně neustanovené době na přelomu měsíců červenec a srpen letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Husové ve Vítkově přečin poškození cizí věci tím, že v městském parku za zdejším kostelem úmyslně poškodil pět zde instalovaných odpadkových košů a pět laviček. Fixami zelené a černé barvy na tyto objekty napsal různé názvy jako například "SKATE" a také různé obrazce rozdílných velikostí, čímž poškozené právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 5 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policistů Obvodního oddělení ve Vítkově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vítkovské policejní číslo 974 737 711.

Objasnění krádeže jízdního kola v Hradci nad Moravicí

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 40letého muže z Opavy pro spáchání přečinu krádeže, kterého se měl dopustit začátkem měsíce června letošního roku na ulici Opavské v Hradci nad Moravicí. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak z prostoru zdejšího vlakového nádraží odcizil zde volně odstavené a neuzamčené pánské horské jízdní kolo, čímž poškozenému místnímu 46letému muži způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši téměř 34 tisíc korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo rovněž prokázáno, že se u obviněného muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky Okresního soudu v Opavě a Okresního soudu v Třebíči, mimo jiné pro přečin krádeže, k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který nedávno vykonal s jeho podmínečným propuštěním. Celá záležitost je nadále ve vyšetřování ze strany opavských kriminalistů.

Případy majetkové trestné činnosti 25letého muže z Opavy

Policisté z opavského Obvodního oddělení v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 25letému místnímu muži, neboť tento na podkladě všech doposud zjištěných a objasněných skutečností:

chvíli před osmou hodinou ranní 4. července letošního roku odcizil v prodejně se smíšeným zbožím na ulici Olomoucké v Opavě volně vystavené drogistické zboží v celkové hodnotě přes 5 tisíc korun, kdy tyto věci si uschoval do batohu a pod své svrchní oblečení a bez zaplacení odešel přes pokladní zónu neznámo kam pár minut po deváté hodině dopolední 20. července tohoto roku neoprávněně vstoupil do volně přístupné dílny soukromé firmy na ulici Kolofíkovo nábřeží v Opavě-Kateřinkách, ze které odcizil plastový kufřík s vrtacím a sekacím kladivem a sadu vrtáků v celkové hodnotě 9 a půl tisíce korun patnáct minut po třinácté hodině odpolední 8. srpna 2022 odcizil v prodejně s drogistickým zbožím v Obchodním centru na ulici Těšínské v Opavě volně vystavené kosmetické zboží v celkové hodnotě bezmála 6 a půl tisíce korun

Poškozeným právnickým osobám tak výše uvedený 25letý muž způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši okolo 21 tisíc korun. Výše popsaná trestná činnost tohoto muže je nadále v intenzivním prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů, kdy se zjišťuje případné i jeho další obdobné protiprávní jednání a chování majetkového charakteru.

Nález většího počtu munice z období 2. světové války v obci Bolatice

Ve čtrnáct hodin odpoledne 11. srpna 2022 na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 oznámil 46letý muž ze Žďárska nad Sázavou, že před chvíli při výkopových pracích na budoucí opěrné zdi na ulici Družstevní v obci Bolatice nalezl nejméně osm kusů kovových předmětů, které vypadají jako munice. Na místo se ihned dostavila službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Kravařích, která ověřila výše uvedené oznámení, do daného prostoru přivolala nejen další policisty z Obvodního oddělení v Hlučíně a z opavského Dopravního inspektorátu, ale také specialisty z Pyrotechnické expozitury ve Frýdku-Místku, hasiče Hasičského záchranného sboru v Opavě, příslušníky z Hasičského záchranného útvaru v Hlučíně a starostu obce. Před odkrytím větší části zeminy byla za součinnosti všech shora uvedených složek Integrovaného záchranného systému provedena řízená evakuace bezprostředně bydlících a zdržujících se čtyřiadvaceti osob, a to z nebezpečného perimetru v okolí nálezu a provedeným průzkumem bylo zjištěno a nalezeno 65 kusů nevybuchlých dělostřeleckých min ráže 82 milimetrů, které pocházejí z období 2. světové války. Vzhledem ke špatnému stavu munice (rozsáhlá koroze), bylo policejními pyrotechniky rozhodnuto o odpálení všech min na místě a na přilehlém poli mezi obcemi Bolatice a Dolní Benešov, a to v oblasti Křeménky. Veškerá nalezená munice tak byla speciálně zneškodněna, znehodnocena a následně odvezena k totální likvidaci. Celé bezpečnostní opatření i evakuace obyvatel byla ukončena v jednadvacet hodin daného dne a vše se obešlo bez zranění zúčastněných osob a bez případných škod na majetku.

BRUNTÁLSKO:

Případ výtržnictví v centru Bruntálu zná dva podezřelé muže

V těchto dnech policisté z bruntálského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu poškození cizí věci a ve věci spáchání přečinu výtržnictví, ze kterých jsou důvodně podezřelí dva muži ve věku 18 a 19 let z Bruntálska.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak oba muži měli společně chvíli před druhou hodinou ranní 25. června letošního roku v prostoru ulic Dr. E. Beneše a Fügnerova v Bruntále několika úmyslnými kopy vyvrátit stojící odpadkový koš, dále měli před dalšími přítomnými osobami kopat do zde umístěné dřevěné lavičky a ze zde instalovaných slunečních hodin měli ulomit kovový ukazatel - poloosu. Tímto protiprávním jednáním a chováním byla místní poškozené právnické osobě způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 38 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v gesci bruntálských policistů a kriminalistů.

NOVOJIČÍNSKO:

Vloupání do kanceláří soukromých společnosti v obci Sedlnice

V blíže nezjištěné době mezi třiadvacátou hodinou večerní 9. srpna a pátou hodinou ranní 10. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Sedlnice přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil do oploceného areálu zdejší zemědělské společnosti, kdy se následně vloupal do jedné z budov a poté i do několika kanceláří, které prohledal a odcizil finanční prostředky v drobných mincích i v papírových bankovkách, stravenky různých typů a značek a také i firemní písemnosti, čímž poškozeným právnickým osobám vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 44 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Příboře a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu financí, stravenek a písemností, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na příborské telefonní číslo 974 735 751 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Krádež měděných kabelů z areálu zemědělské společnosti v obci Kujavy

V přesně neustanovené době mezi desátou hodinou dopolední 10. srpna a desátou hodinou dopolední 11. srpna tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Kujavy přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil do oploceného místního zemědělského areálu, přičemž se následně vloupal do jedné z budov a po odstřižení odcizil zde instalované elektrické kabely v délce přibližně 800 metrů. Část kabelů zanechal na místě, část odnesl na přilehlé pole, kde z těchto opálil obalový kryt a samotnou měď si následně odnesl neznámo kam. Poškozené soukromé společnosti tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 26 tisíc korun. Toto protiprávní jednání a chování majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Fulneku a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu mědi, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na fulnecké policejní číslo 974 735 721.

Opava 12. srpna 2022

