Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 11. srpna 2023

Zprávy z ÚO Opava (3), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě dvou automobilů u obce Velké Hoštice

Policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Bc. Jan Hort se nadále intenzivně zabývá případem kolizní situace v dopravě, ke které došlo několik minut po patnácté hodině odpolední 23. července 2023 na silnici mezi obcemi Velké Hoštice a Malé Hoštice, kde se srazila dvě osobní motorová vozidla.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a prověřováním zjištěno a prokázáno, tak patnáct minut po patnácté hodině odpolední 23. července letošního roku řídil 36letý muž z Opavska osobní motorové vozidlo tovární značky Ford Mondeo po silnici ve směru od obce Velké Hoštice k Opavě, k městské části Malé Hoštice, přičemž předjížděl před sebou jedoucí traktor. Po tomto předjížděcím manévru se zařadil zpět do svého jízdního pruhu před traktor a za před ním jedoucí osobní automobil tovární značky Škoda Favorit, který se rozhodl rovněž předjet. V době zahájení předjíždění tohoto vozu však již měl být předjížděn i on, a to 40letým mužem z Opavska jako řidičem osobního motorového vozidla tovární značky Audi A6. Při tomto došlo ke střetu mezi přední části automobilu Audi s levou zadní části vozu Ford a k odhození prvně uvedeného automobilu do levé silniční příkopy. Při této dopravní nehodě bylo v předmětných vozidlech přítomno sedm osob, přičemž tři osoby byly následně nuceny vyhledat pro svá lehká zranění lékařské vyšetření a ošetření v opavském i v ostravském nemocničním zařízení. Orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši přes 200 tisíc korun.

Pro řádné zadokumentování spisového materiálu a upřesnění nehodového děje jsou velmi nutné a důležité další informace případných přímých svědků. Tyto kladné a pozitivní poznatky lze telefonicky sdělit na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefon opavských dopravních policistů 735 788 950, za což strážci zákona děkují.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě v obci Kyjovice ze dne 10. července 2023

Okolo desáté hodiny dopolední 10. července 2023 jel doposud blíže neustanovený řidič blíže nezjištěného nákladního motorového vozidla (dodávkový automobil) přepravující balíky zásilkové služby v obci Kyjovice, přičemž při odbočování ze silnice vpravo na místo ležící mimo pozemní komunikaci s největší pravděpodobností přehlédl cyklistku, která jela při pravém okraji vozovky ve směru od zdejší budovy Hasičské zbrojnice ke kostelu. Došlo tak ke střetu mezi pravou stranou vozidla a přední částí jízdního kola, načež 52letá místní žena upadla na zem a vzniklo jí zranění lehčího charakteru s následným lékařským vyšetřením a ošetřením v ostravském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na několik stovek korun. Orientační dechová zkouška vyzněla u cyklistky negativně, u řidiče dodávkového vozu provedena nebyla, poněvadž po kolizní situaci v dopravě odejel neznámo kam. V souvislosti s řádným zadokumentováním spisového materiálu a s upřesněním nehodového děje je velmi nutný výslech doposud neznámého řidiče blíže nezjištěného vozidla. Policisté žádají, aby se tento telefonicky ozval policejnímu inspektoru Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Karlu Matusiakovi na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefon opavských dopravních policistů 735 788 950. Zároveň v dané záležitosti budou velmi nápomocné i jakékoli další kladné informace a pozitivní poznatky od případných přímých svědků výše popsané dopravní nehody, za jejichž sdělení policisté děkují.

Vloupání do restaurace na ulici Dělnické ve Vítkově

V blíže neustanovené době mezi jednou a šestou hodinou ranní 10. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Dělnické ve Vítkově přečin krádeže tím, že se po předchozím rozbití skleněné výplně terasových dveří vloupal do zdejší provozovny pohostinství, kterou prohledal a odcizil finanční prostředky na hotovosti ve výši 40 tisíc korun v různých bankovkách a v drobných mincích, dále osm litrových láhví alkoholu značky Captain Morgan Spiced, dvě litrové láhve alkoholu značky Božkov Pepermint a čtyři balíčky tabáků různých značek, čímž poškozené místní právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 50 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí a zboží lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vítkovské policejní číslo 974 737 711.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda podnapilého řidiče osobního automobilu v Bruntále

Pár minut po třiadvacáté hodině večerní 10. srpna 2023 řídil 73letý muž z Bruntálska po ulici Nezvalové v Bruntále osobní motorové vozidlo tovární značky Audi A8, přičemž při jízdě do mírného kopce nezvládl řízení, přejel kolmo přes uvedenou ulici a narazil do oplocení zdejšího rodinného domu. Následně v jízdě pokračoval dále a na zahradě domu místního 47letého majitele narazil do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Hyundai Tucson a svůj automobil Audi převrátil na levý bok. Při této dopravní nehodě utrpěl výše uvedený řidič zranění lehčího charakteru s jednorázovým ošetřením na místě kolizní situace v dopravě. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 630 tisíc korun. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno a prokázáno, že 73letý muž řídil automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, což zakročujícím policistům plně doznal a byly mu naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 0,8 promile alkoholu v dechu. Na místě mu tak byl zadržen jeho řidičský průkaz, bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

NOVOJIČÍNSKO:

Řidič osobního automobilu pod vlivem alkoholických nápojů v Kopřivnici

Třicet minut po druhé hodině ranní 11. srpna 2023 službu konající policejní autohlídka z kopřivnického Obvodního oddělení prováděla dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu na ulici Nádražní v Kopřivnici, přičemž stavěla zde projíždějícího řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, a to 25letého muže z Prostějovska. Při této silniční kontrole bylo odborným měřením dechovými zkouškami zjištěno a prokázáno, že tento řidič řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,7 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený 25letý muž předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Nález většího počtu minuce při výkopových pracích v obci Životice u Nového Jičína

Ve třináct hodin odpoledne 10. srpna tohoto roku na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 oznámil 54letý muž ze Vsetínska, že před chvíli při výkopových pracích a stavebních úpravách na staveništi skládky odpadů v obci Životice u Nového Jičína jeho pracovníci při výkopu zeminy bagrem nalezli větší počet různé munice. Na místo byla ihned vyslána službu konající policejní autohlídka z místně příslušného Obvodního oddělení v Novém Jičíně, která místo nálezu zajistila až do příjezdu policejního specialisty z Pyrotechnické expozitury ve Frýdku-Místku. Tento pyrotechnik si následně převzal a bezpečně znehodnotil různé druhy a množství nevybuchlé munice pocházející z období 2. světové války. S ohledem na větší množství munice (přibližně tři kilogramy pěchotní munice, různé druhy a množství nábojnic a protipancéřových granátů apod.) bylo na místo vyžádáno speciální nákladní vozidlo z obce Střítež, které nalezenou munici převezlo do speciální likvidační jámy v okrese Liberec k totální likvidaci.

Opava 11. srpna 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

