Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 11. července 2023

Zprávy z ÚO Opava (3), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Krádež měděného elektrického kabelu z rekonstruované silnice v Hradci nad Moravicí

Policisté z hradeckého Obvodního oddělení se v těchto dnech nadále intenzivně zabývají případem krádeže měděného elektrického kabelu, který se stal začátkem tohoto měsíce na ulici Na Tylovách v Hradci nad Moravicí. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak doposud neznámý pachatel volně odložený nezajištěný dřevěný buben s navinutým elektrickým měděným kabelem o délce přibližně 400 metrů odcizil v rozmezí mezi prvním a třetím červencem 2023 z právě rekonstruované silnice na ulici Na Tylovách a poškozené soukromé společnosti z Bruntálu tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 100 tisíc korun. Jakékoli informace, které by vedly k objasnění tohoto přečinu krádeže či k nálezu odcizeného stavebního materiálu lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na policejní číslo Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí, a to 974 737 731.

Objasnění případu krádeže dvou mobilních telefonů z hlučínského wellness salónu

V uplynulých dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání dvou mužů ve věku 24 a 64 let z Opavska jako obviněné z přečinu krádeže spáchaného ve formě spolupachatelství.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak v podvečerních hodinách 11. května letošního roku v prostorách wellness centra na ulici Hrnčířské v Hlučíně výše uvedení muži společně odcizili dva volně odložené mobilní telefony v hodnotě nejméně 30 tisíc korun, kdy prvně jmenovaný muž pod záminkou prohlídky interiéru provozovny odlákal zdejší zaměstnankyni recepce a starší z mužů oba mobilní telefony z tohoto volně přístupného prostoru odcizil. Oba muži poté z místa činu odešli neznámo kam a v následujících dnech telefony prodali v Ostravě náhodným osobám pouze za částku 4 tisíce korun, kterou si rozdělili a peníze použili pro svou vlastní potřebu. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u 24letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Krajského soudu v Ostravě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání tří let, který již vykonal. Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany opavských kriminalistů.

Úmyslné poškození karavanu na ulici Mostní v Opavě

Mezi patnáctou hodinou odpolední a jednadvacátou hodinou večerní 9. července tohoto roku doposud neznámá osoba spáchala na ulici Mostní v Opavě přečin poškození cizí věci tím, že u jednoho ze zdejších rodinných domů úmyslně poškodila zde zaparkovaný karavan bílé barvy. Rozlomením plastového krytu tažného zařízení, promáčknutím střechy tohoto obytného motorového vozidla a uražením instalované antény pro příjem televizního a rádiového signálu vznikla poškozenému 39letému muži z Bruntálska celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 30 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda dvou osobních automobilů a cyklistky v Břidličné na Bruntálsku

Dvacet minut po čtrnácté hodině odpolední 10. července 2023 řídil 65letý muž z Náchodska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia po silnici v katastru obce Břidličná, přičemž s největší pravděpodobností vlivem svého krátkého mikro spánku přejel do levé poloviny vozovky a zde přední levou části svého vozu narazil do jízdního kola, na kterém jela místní 35letá žena. Ta po střetu upadla na zem a vzniklo jí zranění lehčího charakteru bez nutnosti lékařského vyšetření a ošetření. Výše uvedený řidič pokračoval se svým automobilem v jízdě v levém jízdním pruhu dále a po chvíli se čelně střetl s protijedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Ford Focus, které řídil 58letý muž z Bruntálska. Při této kolizní situaci v dopravě došlo k lehkým zraněním tří dětí (dvě dívky a jeden chlapec) ve věku 8, 11 a 12 let z Náchodska, které cestovaly v osobním voze Škoda Fabia a byly následně převezeny k lékařskému vyšetření a k ošetření do krnovského nemocničního zařízení. Zranění lehčího charakteru utrpěl i shora jmenovaný 65letý muž, který byl na místě jednorázově vyšetřen a ošetřen. K žádnému jinému zranění dalších zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u všech účastníků dopravní nehody negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 153 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Těžké zranění ženy při pádu z koloběžky na katastru obce Trojanovice

Dvacet minut před šestnáctou hodinou odpolední 7. července 2023 jela 56letá žena na zapůjčené koloběžce na katastru obce Trojanovice v části „Knížecí“, a to v klesání ve směru jízdy na Frenštát pod Radhoštěm, přičemž v prudké pravotočivé zatáčce nezvládla řízení a upadla na zem. Při tomto utrpěla zranění těžšího charakteru s nutností leteckého transportu helikoptérou z místa kolizní situace v dopravě do nemocničního zařízení k lékařskému vyšetření, k ošetření a k následné hospitalizaci. Orientační dechová zkouška vyloučila u výše uvedené ženy předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou, ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na několik stovek korun. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně.

Silně podnapilý muž úmyslně rozbil skleněnou výplň okna novojičínské firmy

Patnáct minut po jednadvacáté hodině večerní 9. července letošního roku službu konající policejní autohlídka z novojičínského Obvodního oddělení zajistila na ulici Msgr. Šrámka v Novém Jičíně 30letého muže z Novojičínska, neboť tento chvíli před tím v silně podnapilém stavu (orientační dechové zkoušky u něj prokázaly hodnoty okolo 2 promile alkoholu v dechu) úmyslně údery rukou rozbil skleněnou výplň přízemního okna na budově zdejší soukromé firmy i s poškozením žaluzií, čímž vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 9 tisíc korun. Ke vloupání do objektu nedošlo, rovněž nebyla zraněna žádná osoba a vzhledem k výše uvedeným skutečnostem zakročující policisté rozhodli o dodání shora uvedeného 30letého muže na protialkoholní záchytnou stanici ve Frýdku-Místku k jeho vystřízlivění. Celá záležitost tohoto popsaného protiprávního jednání a chování nejen majetkového charakteru je nadále v gesci novojičínských policistů.

Opava 11. července 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

