Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 10. srpna 2023

Zprávy z ÚO Opava (2), ÚO Bruntál (3) a ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Další případ podvedeného muže z Opavy při internetovém obchodování s kryptoměnou

V uplynulých dnech komisař Oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil úkony trestního řízení ve věci spáchání zločinu podvodu, ze kterého je důvodně podezřelý doposud neznámý pachatel, neboť tento z blíže neupřesněného místa v dopoledních hodinách 3. května 2023 prostřednictvím sociálních sítí kontaktoval 53letého muže z Opavy a následně mu podvodnými transakcemi odcizil finanční prostředky v celkové výši tří milionů a sto čtyřicet pět tisíc korun.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak neznámá osoba pod jménem Emília navázala kontakt s poškozeným mužem přes aplikaci WhatsApp začátkem května tohoto roku a přiměla jej k investování do kryptoměn. Následně rovněž prostřednictvím této sociální komunikace jej další osoba se jménem Linda přesvědčila k založení investičního účtu na jisté investiční platformě, ke kterému si do svého počítače nainstaloval příslušnou nabízenou aplikaci a na takto nově zřízený účet převedl v průběhu měsíců května, června a července letošního roku několika transakcemi, a to prostřednictvím své krypto peněženky a internetového bankovnictví, ze svého bankovního účtu finanční prostředky v různých částkách v celkové hodnotě téměř 142 tisíc amerických dolarů, což je více jak 3 miliony korun českých. Po celou dobu poškozený 53letý muž na svém účtu prováděl obchodování, při kterém se na stránkách objevovaly údaje o zhodnocení jeho investic, přičemž osoby vystupující pod jmény Emília a Linda jej neustále přesvědčovaly o výhodnosti zmíněného investování s tím, že mu zasílaly informace o jeho údajných výdělcích a tímto byl poškozený muž neustále uváděn v omyl. Když začátkem srpna tohoto roku chtěl provést odprodej svých investic a zúročenou částku převézt zpět na svou krypto peněženku tak zjistil, že internetové stránky investiční platformy z jeho počítače zmizely, do předmětné aplikace se nejde přihlásit a on tak nemá přístup ke svému zřízenému investičnímu účtu.

Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Odcizení tašky z neuzamčeného osobního automobilu na ulici Ruské v Opavě-Kylešovicích

Okolo desáté hodiny dopolední 9. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Ruské v Opavě-Kylešovicích přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku tím, že využil chvilkové nepozornosti poškozeného 63letého místního muže a z řádně nezajištěného motorového vozidla tovární značky Renault Captur mu odcizil jeho volně odloženou látkovou tašku černé barvy, ve které se nacházela pánská kožená peněženka černé barvy s finančními prostředky na hotovosti ve výši 5 tisíc korun, s různými osobními doklady a s platební kartou a také se svazkem klíčů a se startovací kartou k automobilu, čímž vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 9 a půl tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizené tašky, peněženky, dokladů, financí, platební karty a dalších věcí lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

BRUNTÁLSKO:

Podnapilý mladý muž po dopravní nehodě v Rýmařově od havarovaného automobilu utekl

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Rýmařově v úzké spolupráci s kriminalisty Územního odboru Policie České republiky v Bruntále zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, ze kterého je důvodně podezřelý 18letý muž z Ostravy.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak shora uvedený mladý muž patnáct minut před jednou hodinou ranní 8. srpna letošního roku řídil po ulici Jesenické v katastru města Rýmařov osobní motorové vozidlo tovární značky Mazda 6, a to po silnici ve směru od obce Janovice k Rýmařovu. Vlivem své silné podnapilosti však zcela nezvládl řízení a poblíže zdejší benzínové čerpací stanice dostal na mokré vozovce smyk, vyjel za pravý okraj vozovky, sjel do pravé silniční příkopy a zde postupně narazil do směrového sloupku a následně pravým bokem automobilu do vzrostlého stromu. Po této kolizní situaci v dopravě řidič i jeho spolujezdci z místa dopravní nehody utekli do Rýmařova, kde byli po chvíli na ulicích Příkopy a Revoluční kontrolováni a zadrženi ze strany službu konající policejní autohlídky z místního Obvodního oddělení. Následně byla přivolána i osádka sanitního vozidla s lékařem, poněvadž jeden ze spolujezdců (17letý mladík z Bruntálska) utrpěl zranění lehčího charakteru s nutností transportu k lékařskému vyšetření a k ošetření do krnovského nemocničního zařízení. K dalšímu zranění přítomných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 51 tisíc korun. Všichni účastníci dopravní nehody byli převezeni na rýmařovské obvodní oddělení k prvotním procesním úkonům a ke ztotožnění, výše uvedený 18letý řidič byl následně omezen na svobodě a byl umístěn do bruntálské policejní cely. Tento muž se k řízení automobilu plně doznal, přiznal i požití alkoholických nápojů před jízdou a odborným měřením dechovými zkouškami mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami téměř 2,1 promile alkoholu v dechu. Provedenými lustracemi v dostupných evidencích bylo rovněž zjištěno a prokázáno, že není držitelem řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním k řízení osobních automobilů. Po provedených procesních úkonech byl i on v odpoledních hodinách téhož dne propuštěn na svobodu a celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany rýmařovských policistů a bruntálských kriminalistů.

Případy vloupání do zahrádkářských objektů na Bruntálsku

Na konci minulého týdne policisté z Územního odboru Policie České republiky v Bruntále přijali řadu oznámení o případech vloupání do rekreačních osad a zahradních kolonií, a to na teritoriu Bruntálska.

Tak například od odpoledních hodin 4. srpna do dopoledních hodin 5. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel nebo pachatelé neoprávněně vstoupil či vstoupili do objektu zahrádkářské kolonie poblíž ulice Hašlerové ve Městě Albrechticích. Následně došlo k neoprávněnému vniknutí na nejméně šest soukromých zahradních pozemků a po odstranění visacích zámků ze dveří a vrat k vloupání do pěti zdejších zahradních kůlen. Z nich bylo odcizeno zahradnické pracovní nářadí (čtyři benzínové sekačky, dvě strunové sekačky, dvě přímočaré pily, aku vrtačka, bruska, elektro hoblík, tři křovinořezy, dva kultivátory, čtyři rýče, lopata, vidle, drobné nářadí, kladívka, bity, klíče, šroubováky, vrtáky, pilky a hrábě), dále propanbutanová láhev s plynovým vařičem a hliníkový žebřík a z některých pozemků, verand, teras a pergol také došlo k odcizení dvou rozkládacích lehátek, slunečníku, čtyř hliníkových polohovacích židlí, kovového zahradního stolu, jízdního kola, dvou zednických stavebních koleček a pěti květináčů se vzrostlými paprikami. Několika poškozeným fyzickým i právnickým osobám tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 61 tisíc korun.

V polední době dne 4. srpna a následně v průběhu dne 6. srpna tohoto roku doposud neznámý pachatel v zahrádkářské osadě poblíž ulice Sadové v Bruntále ve svou případech neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek 69leté místní ženy a odcizil křovinořez a tři vodováhy, vše v celkové hodnotě 1 a půl tisíce korun.

Už začátkem měsíce srpna tohoto roku, tedy v přesně nezjištěné době mezi dvacátou hodinou večerní 1. srpna a osmou hodinou ranní 2. srpna 2023 doposud neznámý pachatel spáchal přečin porušování domovní svobody, přečin krádeže a přečin poškození cizí věci v areálu zahrádkářské kolonie poblíž ulice Petrovické a břehu řeky Opavy v Krnově.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak neznámá osoba v té době neoprávněně vstoupila minimálně na třináct oplocených zahradních pozemků, přičemž se následně vloupala do zdejších zahradních chatek, přilehlých kůlen, skladů a prohledala i zahradní pergoly, verandy a terasy. Předmětem zájmu pachatele byly různé věci jako třeba ruční pracovní nářadí (sekačky na trávu, křovinořezy, čerpadla, elektrocentrály, vrtačky, hliníkové žebříky, motorové pily, pákové nůžky, štěpkovače, sekery, zednická stavební kolečka), zahradní nábytek a vybavení rekreačních obydlí (kovové grily, slunečníky, rozkládací lehátka, plastové židle, kovové židle a zahradní stoly) nebo i televizor, alko a nealko nápoje, dětská plastová skluzavka a dekorativní trpaslíci. Poškozeným fyzickým i právnickým osobám tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 112 tisíc korun.

Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele nebo osob pachatelů jakož i k nálezu odcizených věcí, zahradního vybavení a pracovního nářadí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158. Samozřejmě policisté kdykoli rádi přijmou i jakékoli kladné poznatky k podezřele se chovajícím osobám či k výskytu podezřelých motorových vozidel v okolí zahrádkářských osad a kolonií, rekreačních chat a víkendových obydlí.

Dopravní nehoda řidiče osobního automobilu na Bruntálsku

Pětadvacet minut po dvanácté hodině polední 9. srpna 2023 řídil 54letý muž z Olomoucka osobní motorové vozidlo tovární značky Volvo 850 TDI po silnici ve směru od obce Milotice nad Opavou na Bruntál, přičemž v levotočivé zatáčce předjížděl ve stejném směru jedoucí nákladní motorové vozidlo, na mokrém povrchu vozovky dostal smyk, vjel za levý okraj komunikace, sjel do levé silniční příkopy a zde automobil převrátil na střechu. Při této kolizní situaci v dopravě utrpěl řidič i jeho 19letá spolujezdkyně z Hradce Králové zranění lehčích charakterů s nutností jejich lékařského vyšetření a ošetření s bruntálské Podhorské nemocnici. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče osobního vozu negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 70 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Silniční kontrola prokázala podnapilou řidičku osobního automobilu v Novém Jičíně

Třicet minut po dvaadvacáté hodině večerní 9. srpna 2023 službu konající policejní autohlídka z novojičínského Obvodního oddělení prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Valašské v Novém Jičíně, přičemž stavěla zde projíždějící řidičku osobního motorového vozidla tovární značky Ford S-Max, a to 38letou místní ženu. Při této silniční kontrole bylo zjištěno, že uvedená řidička řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, což prokázalo i odborné měření dechovými zkouškami, kdy jí byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,8 promile alkoholu v dechu. Výše jmenovaná žena předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznala, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádala, na místě jí byl zadržen řidičský průkaz a bylo jí zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále ve stádiu prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Opava 10. srpna 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout e-mailem