Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 10. listopadu 2022

Zprávy z ÚO Opava (2), ÚO Bruntál (3) a ÚO Nový Jičín (4) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Nevhodné chování mladého muže formou výtržnictví prověřují hlučínští policisté

V těchto dnech policisté z hlučínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví 21letému místnímu muži.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak tento muž okolo šesté hodiny ranní 30. října letošního roku na parkovišti před budovou polikliniky na ulici Československé Armády v Hlučíně zpovzdálí pokřikoval na zde jdoucí 42letou ženu, přičemž měl stáhnuté kalhoty, v ruce držel svůj ztopořený penis a masturboval. Kromě slovního napadání a urážení ze strany podezřelého muže k fyzickému kontaktu s poškozenou ženou nedošlo a celá záležitost je nadále v gesci hlučínských policistů a opavských kriminalistů.

Odcizení mobilního telefonu a dokladů z kabelky na dolnobenešovské diskotéce

Na základě oznámení 16leté dívky z Opavska policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně provádějí úkony k zjištění doposud neznámé osoby, která jí z kabelky odcizila mobilní telefon značky Apple iPhone 12 mini zelené barvy a dále její různé osobní doklady a platební kartu, vše v hodnotě nejméně 12 tisíc korun. Tento výše uvedený skutek se stal mezi dvaadvacátou a třiadvacátou hodinou večerní 5. listopadu tohoto roku, a to v prostoru disko klubu Kravín na ulici Hlučínské v Dolním Benešově. Přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku nadále prověřují hlučínští policisté a na jejich telefonním čísle 974 737 701 kdykoli rádi přijmou jakékoli kladné informace, které by vedly k ustanovení osoby pachatele či k nálezu odcizeného mobilního telefonu. Tyto skutečnosti lze rovněž sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

BRUNTÁLSKO:

Odcizení osobního automobilu na ulici Sovové v Krnově

V přesně neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou podvečerní 8. listopadu a půl jednou ranní 9. listopadu 2022 doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Sovova v Krnově trestnou činnost ve formě krádeže tím, že z parkovacího místa před jedním z bytových domů odcizil zde odstavené a řádně zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky BMW M550i xFrive černé barvy, roku výroby 2017, stav tachometru okolo 210 tisíc ujetých kilometrů, litá kola 20“ s letními pneumatikami a registrační značky 1TH 4911, čímž místnímu poškozenému 40letému muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši několika stovek tisíc korun. K dané záležitosti bylo zjištěno, že automobil měl v době odcizení v nádrži palivo s pouhým dojezdem přibližně 40 kilometrů. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany krnovských policistů a bruntálských kriminalistů a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného vozu, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Neoprávněné vniknutí do krnovského bytu prověřují místní policisté

Mezi osmou hodinou ranní a čtrnáctou hodinou odpolední 8. listopadu tohoto roku doposud neznámá osoba neoprávněně vnikla do přízemního bytu v jednom z bytových domů na ulici Albrechtické v Krnově a následně z dětského pokoje odcizila herní zařízení značky Playstation 4 v provedení SLIM černé barvy s herním ovládačem, s HDMI kabelem a s napájecím kabelem, dále 10 kusů her na CD nosičích, čímž poškozené 37leté místní ženě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 9 tisíc korun. Tento přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Krnově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizené elektroniky a dalších věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731.

Odcizení bundy, peněženky, dokladů a financí z osobního automobilu v Krnově

V přesně neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou podvečerní 4. listopadu a desátou hodinou dopolední 5. listopadu 2022 doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Budovatelů v Krnově přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku tím, že ze zavazadlového prostoru osobního motorového vozidla tovární značky Ford C-Max, které bylo zaparkováno na zdejším parkovišti před jedním z bytových domů, odcizil pánskou bundu černé barvy. V ní se nacházela pánská kožená peněženka hnědé barvy s různými osobními doklady, s platební kartou a s finančními prostředky na hotovosti ve výši 11 tisíc korun. Tímto protiprávním jednáním majetkového charakteru tak byla poškozenému 83letému muži z Bruntálska způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 13 tisíc korun. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených dokladů, platební karty, ošacení a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na číslo Obvodního oddělení Policie České republiky v Krnově, a to 974 731 731.

NOVOJIČÍNSKO:

Vloupání do pohostinství v obci Trojanovice

V blíže neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 6. listopadu a osmou hodinou ranní 8. listopadu letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Trojanovice přečin krádeže tím, že po násilném vytlačení okna se vloupal do zdejšího restauračního zařízení a odtud odcizil různé druhy a množství alkoholických nápojů, potravin, číšnickou peněženku, mobilní přístroj, MP3 přehrávač a firemní razítka, čímž poškozené právnické osobě z Novojičínska vznikla celková hmotná škoda na majetku zcela zjevně převyšující finanční částku ve výši 10 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí a zboží, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na frenštátské policejní číslo 974 735 711.

Vloupání do stolařské dílny v obci Bílov

V přesně nezjištěné době mezi šestnáctou hodinou odpolední 4. listopadu a půl šestou hodinou ranní 7. listopadu tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Bílov přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil do areálu zdejší stolárny a po vloupání do dílny a kanceláře odcizil různé druhy ručního pracovního nářadí. Odcizením například dvou elektrických frézek, tří aku vrtaček, elektrické brusky, úhlové brusky, vzduchové hadice, kuchyňské váhy a elektrické ruční okružní pily značek CAT, Makita, Festool, Metabo a DeWalt vznikla poškozené místní soukromé společnosti celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 40 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Bílovci a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného nářadí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bílovecké policejní číslo 974 735 701.

Objasnění vloupání do sklepního boxu v jednom z kopřivnických bytových domů

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Kopřivnici ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody dvěma mužům ve věku 30 a 31 let z Novojičínska, kteří se v brzkých ranních hodinách 3. listopadu 2022 vloupali do sklepního boxu poškozeného 61letého muže v jednom z bytových domů na ulici Osvoboditelů v Kopřivnici a odcizením deseti kusů skleněných láhví zavařených okurek a deseti kusů skleněných láhví zavařených hříbků způsobili celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 500 korun. Tato trestná činnost majetkového charakteru byla objasněna místními policisty a vše je nadále v prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů.

Případy krádeží finančních prostředků v novojičínské herně znají pachatele

V uplynulých dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže spáchaného ve formě spolupachatelství, ze kterého je důvodně podezřelý 31letý místní muž a také 29letá žena z Novojičínska.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak obě výše uvedené osoby, a to po předchozí vzájemné domluvě, odcizily ve třech případech v jedné z heren na ulici Sokolovské v Novém Jičíně finanční prostředky v celkové výši 20 tisíc korun. V nočních hodinách ve dnech 27. září, 28. září a 8. října letošního roku výše uvedená 29letá žena vždy odlákala pozornost právě přítomné obsluhy herny a shora jmenovaný 31letý muž z neuzamčené zásuvky barového pultu odcizil finanční prostředky na hotovosti ve výši 7 tisíc, 10 tisíc a 3 tisíce korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo rovněž prokázáno, že se u 31letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání šestnácti měsíců. Celá záležitost je nadále v gesci novojičínských policistů a kriminalistů.

Opava 10. listopadu 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout e-mailem