Informace z Opavska a z Novojičínska - 2. února 2024

Zprávy z ÚO Opava (3x) a z ÚO Nový Jičín (1x) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Žádosti o svědecké informace ke dvěma dopravním nehodám na Opavsku

Dvacet minut po šestnácté hodině odpolední 10. prosince 2023 řídil 41letý muž z Opavy osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Roomster po silnici číslo I/11 ve směru z Opavy na Ostravu, a to v katastru obce Hrabyně, přičemž po předjetí blíže neustanovených vozidel se zařadil zpět do pravého jízdního pruhu. V té chvíli byl i on předjížděn osobním motorovým vozidlem tovární značky Audi A4 Avant, které řídil 47letý muž z Ostravy. Po předjetí škodovky se řidič audi rovněž zařadil do pravého průběžného jízdního pruhu, v té chvíli však došlo k nárazu přední části vozu Škoda Roomster do zadní části automobilu Audi A4 Avant. Při této kolizní situaci v dopravě nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou výše uvedených mužů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 60 tisíc korun.

Pro řádné zadokumentování spisového materiálu a pro zjištění přesného průběhu nehodového děje jsou velmi potřebné i svědecké informace dalších osob, které v tu dobu jely daným úsekem z Opavy na Ostravu. Zároveň jsou vhodné i případné videozáznamy pořízené z palubních kamer projíždějících motorových vozidel. Tyto skutečnosti a poznatky lze kdykoli telefonicky sdělit na opavské policejní číslo 974 737 259 či na mobilní telefon dopravních policistů 735 788 950 nebo je osobně předat vrchnímu inspektoru Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Danielu Včelkovi.

Vrchní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Daniel Včelka v současné chvíli prošetřuje i další dopravní nehodu, která se stala pět minut po šesté hodině ranní 26. ledna 2024 v katastru obce Opava, v části Vávrovice.

V té době 60letá žena z Opavska řídila osobní motorové vozidlo tovární značky Seat Arosa po ulici K Celnici ve Vávrovicích, kdy měla v úmyslu v křižovatce s hlavní silnicí číslo I/57 spojující Opavu s Krnovem odbočit vlevo na Opavu. Při tomto však nedala přednost v jízdě 33letému muži z Opavy, jenž zde projížděl na svém jízdním kole. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu levé přední části automobilu s jízdním kolem a k pádu cyklisty na zem. Výše jmenovaný muž utrpěl zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v opavské Slezské nemocnici, ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou uvedených negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 50 tisíc korun. Pro řádné zjištění průběhu nehodového děje jsou velmi nutné i další svědecké poznatky případných přítomných osob nebo pořízené videozáznamy z palubních kamer projíždějících automobilů. Existence těchto pozitivních informací či videomateriálů lze kdykoli telefonicky sdělit na opavské policejní číslo 974 737 259 případně na mobilní telefonní číslo dopravních policistů 735 788 950.

Podnapilý muž z Opavska úmyslně poškodil sloup podloubí v centru Opavy

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci 41letému muži z Opavska, neboť tento měl na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností chvíli po patnácté hodině odpolední 30. ledna letošního roku na ulici U Jaktařské brány v centru statutárního města Opavy namalovat na zděný sloup zdejšího podloubí neurčitý obrazec zlatou a fialovou akrylovou barvou. Úmyslným poškozením fasády tak poškozeným právnickým osobám a organizacím způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 3 tisíce korun. Vzhledem k tomu, že při prošetřování a prověřování celé záležitosti službu konající policisté z Obvodního oddělení v Opavě zjistili, že výše uvedený 41letý muž je v podnapilém stavu (orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu přes 1,2 promile alkoholu v dechu), zakročující policisté rozhodli o jeho zajištění a dodání na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění. Celé výše popsané protiprávní jednání a chování majetkového charakteru je nadále v gesci opavských policistů a kriminalistů.

Vloupání do provozovny kavárny v centru statutárního města Opavy

V blíže nezjištěné době mezi dvacátou hodinou večerní 31. ledna a čtvrtou hodinou ranní 1. února letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na Horním náměstí v Opavě přečin krádeže tím, že za použití nalezené dlaždice rozbil skleněnou výplň vstupních dveří do jedné ze zdejších kaváren, vešel dovnitř, zde vzal z ledničky láhev alkoholického nápoje značky Becherovka, obsah alkoholu si nalíval do skleničky a půl láhve takto vypil. Následně byl vyrušen přicházejícími osobami a z místa činu utekl neznámo kam. Poškozeným právnickým osobám a organizacím tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 9 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

NOVOJIČÍNSKO:

Žádost o svědecké informace k lednové dopravní nehodě ve Frenštátě pod Radhoštěm

Vrchní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně nprap. Stanislav Pustějovský se nadále intenzivně zabývá případem dopravní nehody, který se stal deset minut po deváté hodině dopolední 12. ledna 2024 na ulici Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm.

V té chvíli doposud přesně neustanovený řidič blíže nezjištěného motorového vozidla jel po ulici Záhuní ve směru od ulice Dolní, a to za osobním motorovým vozidlem tovární značky BMW 330, které řídil 22letý muž z Novojičínska. Ten byl nucen přibrzdit s ohledem na aktuální silniční provoz, poněvadž před ním zastavila 47letá žena z Novojičínska se svým osobním motorovým vozidlem tovární značky Škoda Rapid. První, dosud nezjištěný řidič, nestačil na vzniklou situaci adekvátně zareagovat a přední části neustanoveného vozu narazil do zadní části BMW a tento automobil byl vlivem kinetické energie posunut vpřed s předním nárazem do zadní části škodovky. Neznámý muž po této kolizní situaci v dopravě na malou chvilku zastavil, následně však najel na chodník, vyhnul se havarovaným vozidlům a odejel neznámo kam. Podle všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u 22letého muže a 47leté ženy negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 30 tisíc korun.

Pro řádné zadokumentování spisového materiálu je velmi nutné ustanovení doposud neznámého řidiče blíže neupřesněného automobilu (pravděpodobně by se mohlo jednat o VW Touran tmavší barvy) a jakékoli informace, které by vedly k jeho zjištění či k upřesnění průběhu nehodového děje lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 259 nebo na frenštátské policejní číslo 974 735 711. Zároveň policisté děkují i za poskytnutí případných video záznamů z palubních kamer projíždějících vozů.

Opava 2. února 2024

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

