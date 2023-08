Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska a Novojičínska - 30. srpna 2023

Zprávy z ÚO Opava (1) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Žádosti o svědecké informace ke třem dopravním nehodám na Opavsku

V těchto dnech se policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nadále intenzivně zabývají třemi kolizními situacemi v dopravě, které se staly v několika posledních dnech na Opavsku. V této souvislosti žádají širokou veřejnost o svědecké informace a podnětné poznatky k jednotlivým nehodovým dějům, které jsou velmi nutné pro řádné zadokumentování spisových materiálů. Tyto skutečnosti lze telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefon opavských dopravních policistů 735 788 950. Za tyto informace policisté děkují.

Pětadvacet minut po dvacáté hodině večerní 20. srpna 2023 došlo na kruhovém objezdu ulic Nákladní – Oblouková – Rybářská – Kasárenská v Opavě k dopravní nehodě mezi osobním automobilem a motocyklem. V té době 67letá žena z Opavska řídila osobní motorové vozidlo tovární značky Honda Civic po vedlejší ulici Obloukové k předmětnému kruhovému objezdu, přičemž při vjíždění do prostoru této křižovatky s největší pravděpodobností nedala přednost v jízdě zprava od ulice Nákladní k ulici Rybářské jedoucímu motocyklu tovární značky Aprilia RX 125, který řídil 17letý místní mladík. Došlo tak ke střetu mezi přední části automobilu s pravou stranou motocyklu a k pádu motorkáře na zem, při kterém tento mladý muž utrpěl zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v opavské Slezské nemocnici. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou účastníků kolizní situace v dopravě negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 135 tisíc korun. Celou záležitostí se zabývá nprap. Bc. Peter Bučko.

Minutu po osmnácté hodině podvečerní 25. srpna 2023 vyjížděl doposud blíže nezjištěný cyklista (muž) na jízdním kole z podzemního parkoviště Nákupního centra Breda na ulici Pivovarskou v Opavě, přičemž se mu při průjezdu kolem otevřené závory výjezdu tato začala zavírat a došlo tak ke střetu mezi jízdním kolem a závorou, na které byla způsobena hmotná škoda ve výši 5 tisíc korun. Cyklista poté odejel neznámo kam a není známo, zda utrpěl nějaké zranění či hmotnou škodu na jízdním kole. Tento případ prošetřuje dopravní policejní inspektor prap. Tomáš Honka.

Pět minut před čtvrtou hodinou ranní 28. srpna 2023 jel 22letý muž z Opavska osobním motorovým vozidlem tovární značky Škoda Octavia ve směru jízdy od Hradce nad Moravicí, z části Kajlovec k obci Lesní Albrechtice, přičemž se s největší pravděpodobností plně nevěnoval řízení (podle jeho slov měl mikro spánek), při průjezdu mírně pravotočivou zatáčkou vyjel vlevo mimo komunikaci do levého silničního příkopu a zde přední části automobilu narazil do vzrostlého stromu, který přelomil. Při této dopravní nehodě utrpěl výše uvedený řidič zranění s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava, ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 205 tisíc korun. Orientační dechová zkouška nebyla u 22letého muže z důvodu jeho zranění provedena a při lékařském vyšetření a ošetření u něj byl nařízen odběr biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů či jiných omamných, návykových a psychotropních látek či jedů. Tuto kolizní situaci v dopravě nadále prošetřuje vrchní inspektor nprap. Daniel Včelka, který by kromě svědeckých výpovědí a pozitivních informací přivítal i případné videozáznamy z palubních kamer zde projíždějících vozidel.

NOVOJIČÍNSKO:

Objasnění vloupání do prodejny potravin v obci Suchdol nad Odrou

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže, kterého se měl v brzkých ranních hodinách 28. srpna letošního roku na ulici Komenského v obci Suchdol nad Odrou dopustit 39letý muž z Karviné.

Jak bylo dosavadními procesními úkony zjištěno a prokázáno, tak shora uvedený muž se chvíli před třetí hodinou ranní 28. srpna 2023 po předchozím vypáčení mříží a po následném rozbití skleněné výplně okna vloupal do zdejší prodejny potravin, kterou prohledal a odcizil různé druhy a množství krabiček cigaret a tabákových výrobků v celkové hodnotě přes 10 tisíc korun. Svým protiprávním jednáním a chováním majetkového charakteru způsobil právnické osobě i další hmotnou škodu na zařízení provozovny v předběžné výši 5 tisíc korun. Celá tato záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě v Kunině ze dne 19. srpna 2023

Vrchní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně nprap. Bc. Marek Toman v těchto dnech nadále prošetřuje a prověřuje případ kolizní situace v dopravě, ke kterému došlo několik minut před jednadvacátou hodinou večerní 19. srpna 2023 v katastru obce Kunín. Jakékoli kladné a pozitivní informace a poznatky k tomuto níže uvedenému případu lze telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 586 nebo kdykoli na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Jak bylo dosavadním šetřením zjištěno a prokázáno, tak patnáct minut před jednadvacátou hodinou večerní 19. srpna letošního roku doposud přesně neustanovený řidič blíže neustanoveného osobního motorového vozidla jel ve směru od Kunína na obec Hukovice, kdy při předjíždění jiného automobilu přejel do levé poloviny vozovky a levým bokem vozu narazil do levé dolní končetiny v protisměru jedoucího cyklisty, a to 39letého místního muže. Po střetu tento muž upadl na zem, neznámý řidič neupřesněného osobního auta zastavil, poskytl cyklistovi první pomoc a odvezl jej i do místa bydliště. Na druhý den však cyklista sám vyhledal lékařské vyšetření a ošetření v novojičínském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob s největší pravděpodobností nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla doposud vyčíslena na finanční částku ve výši 10 tisíc korun. Pro řádné zadokumentování spisového materiálu je tak velmi nutný výslech dosud neznámého řidiče a jsou zapotřebí i podnětné informace případných přímých svědků.

Opava 30. srpna 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

