Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska a Novojičínska - 22. prosince 2022

Zprávy z ÚO Opava (1) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality v souvislosti s dopravou

OPAVSKO:

Při silniční kontrole podnapilý řidič automobilu nerespektoval znamení opavských policistů

Patnáct minut po jednadvacáté hodině večerní 19. prosince 2022 policejní autohlídka z Oddělení hlídkové služby Územního odboru Policie České republiky v Opavě v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu stavěla v úseku silnice číslo I/11 na katastru statutárního města Opavy řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Felicia Combi. Na dávané znamení ze služebního automobilu v té chvíli neznámý řidič nereagoval, nezastavil a ve své jízdě pokračoval až poblíž Stříbrného jezera na ulici U Dráhy v Opavě-Kateřinkách. Zde náhle ukončil svou jízdu a dal se na útěk. Rovněž i z místa spolujezdce na předním sedadle vystoupila neznámá osoba a také se snažila utéci. Policisté, kteří ujíždějící vůz pronásledovali, však bezprostředně poté oba muže doběhli a zadrželi je. V neznámém řidiči byl následně zjištěn 23letý muž cizí státní příslušnosti, u kterého bylo odborným měřením dechovými zkouškami prokázáno, že automobil řídil v podnapilém stavu, kdy mu byly naměřeny hodnoty přes 1,7 promile alkoholu v dechu. Pozitivní test na alkohol v dechu vyzněl i u jeho 26letého spolujezdce cizí státní příslušnosti, a to s naměřenou hodnotou téměř 1,6 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu, že oba shora jmenovaní muži byli v podnapilém stavu a nemohly být s nimi prováděny nutné procesní úkony, bylo rozhodnuto o jejich umístění na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění. Celá záležitost, jakož i jednání a chování výše uvedených mužů je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

NOVOJIČÍNSKO:

Silniční kontrola v obci Mošnov se změnila v pronásledování ujíždějícího řidiče

Dvacet minut po půlnoci 20. prosince letošního roku policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Příboře prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na silnici číslo I/58 v katastru obce Petřvald, přičemž zaregistrovala osobní motorové vozidlo tovární značky Mercedes Benz jedoucí na obec Mošnov. Policisté se rozhodli provést silniční kontrolu, kdy řidič uvedeného automobilu na dávané znamení ze služebního automobilu v barvách Policie České republiky zastavil na ulici Průmyslové v obci Mošnov při pravém okraji vozovky a vyčkal na příchod jednoho z policistů až k jeho vozu. Vzápětí se však urychleně rozjel a zvyšující se rychlostí pokračoval po mošnovské ulici Generála Fajtla ke kruhovému objezdu v obci Sedlnice a dále až do Studénky, části Nová Horka, kdy za zdejší autobusovou zastávkou odbočil k areálu místního zámku a poté z kopce dolů ve směru k obci Bartošovice. Po celou dobu přibližně sedmi kilometrů byl pronásledován policejní hlídkou, která na svém automobilu používala světelná a zvuková výstražná znamení (majáky) a nápisy STOP. Když v té době neznámý řidič přejel most vedoucí nad železniční tratí Veřovice - Studénka dostal se svým vozem na zasněžené a zledovatělé vozovce smyk a sjel do levého silničního příkopu, kde automobil zapadl do sněhu. Poté ihned vystoupil a snažil se utéci, což se mu nepodařilo a po pár metrech byl zadržen zakročujícími policisty. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika stovkách korun. Prvotními procesními úkony byl v neznámém muži zjištěn 38letý muž z Opavska, který se na výzvu bezdůvodně odmítl podrobit orientační dechové zkoušce, dále i testu na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle a rovněž se na výzvu policistů bezdůvodně odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Lustracemi v dostupných evidencích však bylo prokázáno, že výše uvedený 38letý muž má v současné chvíli vysloven status neřidiče, poněvadž má rozhodnutím Magistrátu města Ostravy vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany příborských policistů a novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Již v minulém týdnu došlo na Novojičínsku k pronásledování ujíždějícího automobilu

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně obvinil 25letého muže z Novojičínska z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, přičemž následně na tohoto muže vydal i podnět k vzetí do vazby, což bylo ze strany novojičínského Státního zastupitelství a Okresního soudu v Novém Jičíně akceptováno a 25letý muž se tak v současné době již nachází ve vazbě ostravské vazební věznice.

Jak bylo prováděným prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž třicet minut po patnácté hodině odpolední 15. prosince tohoto roku řídil po ulici Martinská čtvrť ve Frenštátu pod Radhoštěm osobní motorové vozidlo tovární značky Mercedes Benz C180, a to ve směru od ulice Rožnovské. V té chvíli byl stavěn službu konající policejní autohlídkou z místně příslušného frenštátského Obvodního oddělení, přičemž na zákonem stanovená a dávaná znamení z policejního automobilu nereagoval, svůj automobil otočil do protisměru a rychlou jízdou pokračoval zpět k ulici Rožnovské a dále pak po ulicích Sídliště Beskydské, U Tírny a Dráhy, kde při průjezdu pravotočivou zatáčkou přední části automobilu narazil do zde instalované svislé dopravní značky „přechod pro chodce“. Ve své jízdě však pokračoval zpět, a to po ulicích Dráhy a U Tírny až na ulici Kopanská, přičemž opět vyjel vlevo mimo vozovku a kde již zůstal stát. Zde byl zadržen zakročujícími policisty a následně byl převezen k prvotním procesním úkonům do policejní budovy. Důslednými lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že má rozsudky Okresního soudu v Novém Jičíně a Krajského soudu v Ostravě vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do prosince roku 2026. Na výzvu ze strany policistů se 25letý muž bezdůvodně odmítl podrobit orientační dechové zkoušce, odbornému měření dechovými zkouškami, testu na možnou přítomnost omamných, psychotropních a návykových látek a jedů a rovněž i lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši okolo 10 tisíc korun. Celá záležitost je nadále ve vyšetřování ze strany novojičínských kriminalistů.

