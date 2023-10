Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska a Novojičínska - 13. října 2023

Zprávy z ÚO Opava (5) a z ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Zničení tak zvaného hmyzího hotelu na poli u opavské městské části Kylešovice

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení prověřují případ přečinu poškození cizí věci, ke kterému mělo dojít okolo šestnácté hodiny odpolední 9. října letošního roku v prostoru pole mezi Opavou, městkou části Kylešovice a obcí Chvalíkovice. Jak bylo doposud zjištěno, tak neznámý pachatel s největší pravděpodobností úmyslně použil výbušný prostředek k tomu, aby explozí zcela zničil zde instalovaný tak zvaný hmyzí hotel, který byl tvořen dřevěnou a slaměnou konstrukcí s dřevěným zastřešením. Poškozené právnické organizaci tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši 60 tisíc korun. Touto trestnou činností majetkového charakteru se nyní nadále zabývají policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Objasnění krádeže stavebního materiálu na ulici Liptovské v Opavě-Kylešovicích

Policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 37letému muži z Frýdeckomístecka, neboť tento na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností měl v uplynulých dnech odcizit ze stavebního prostoru na ulici Liptovské v Opavě-Kylešovicích volně odložený stavební materiál. Krádeží volně odložených 54 kusů fasádního lepidla způsobil poškozené místní soukromé společnosti celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši přes 35 tisíc korun. Výše uvedený muž se ke svému protiprávnímu jednání a chování plně doznal a celou záležitostí se nadále intenzivně zabývají opavští policisté a kriminalisté.

Silniční kontrola prokázala řidiče automobilu bez řidičského oprávnění a pod vlivem OPL

Pár minut před půlnocí z 12. na 13. října letošního roku službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Kravařích prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Opavské v obci Velké Hoštice, přičemž stavěla zde projíždějící osobní motorové vozidlo tovární značky Ford Fiesta. Při této silniční kontrole bylo zjištěno, že 38letý muž z Opavy jako řidič shora uvedeného automobilu v současné chvíli nevlastní řidičský průkaz s příslušným řidičským oprávněním, poněvadž má rozhodnutím Magistrátu města Opavy vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do poloviny listopadu roku 2024. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, následný test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle však byl pozitivní, a to na návykové látky cannabis, amfetamin a metamfetamin. Na výzvu ze strany zakročujících policistů se 38letý muž bezdůvodně odmítl porobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) a na místě mu bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany kravařských policistů a opavských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Požár rekonstruovaného rodinného domu v obci Lhotka u Litultovic

Patnáct minut před třináctou hodinou odpolední 12. října 2023 došlo v obci Lhotka u Litultovic k zahoření rekonstruovaného rodinného domu, přilehlé garáže a vedle umístěné hospodářské budovy, čímž poškozeným majitelům vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši několika miliónů korun. Po oznámení této skutečnosti se na místo kromě dalších složek Integrovaného záchranného systému (hasiči, zdravotníci) okamžitě dostavily i nejbližší službu konající policejní autohlídky z Obvodního oddělení ve Velkých Heralticích a z Oddělení hlídkové služby Územního odboru Policie České republiky v Opavě a následně i opavský kriminalistický technik a další kriminalisté společně s krizovým interventem. Z daného objektu se okamžitě samostatně evakuovaly čtyři dospělé osoby a tři děti, přičemž nikdo z nich neutrpěl žádná zranění. Na interní oddělení Slezské nemocnice v Opavě byl převezen jeden obyvatel z vedlejšího rodinného domu, který se nadýchal zplodin hoření.

Příčina požáru je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany vyšetřovatelů požárů z Hasičského záchranného sboru Územního odboru Opava, dále ze strany opavských policistů a kriminalistů a rovněž specialistů na elektro, na chemické stopy a přítomnost je požadována i na policejního psovoda se služebním psem na vyhledání akcelerantů hoření.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 7. října 2023 v Opavě

Mezi čtrnáctou hodinou odpolední a devatenáctou hodinou podvečerní 7. října 2023 došlo na ulici Bochenkové v Opavě k dopravní nehodě, kterou nyní nadále prověřuje vrchní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Aleš Solnický. Ten velmi rád přijme jakékoli svědecké informace k průběhu nehodového děje, a to i případně ve formě videozáznamů z palubních kamer projíždějících motorových vozidel. Tyto kladné poznatky lze rovněž telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefon opavských dopravních policistů 735 788 950. Jak bylo doposud zjištěno, tak ve výše uvedené, blíže neupřesněné době, nezjištěný řidič dosud neustanoveného motorového vozidla narazil do levé přední části zde zaparkovaného osobního automobilu tovární značky Kia Sportage, které stálo u pravého okraje vozovky ve směru jízdy k ulici Krnovské a poté odejel neznámo kam. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob s největší pravděpodobností nedošlo a poškozenému majiteli vozu tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 10 tisíc korun.

NOVOJIČÍNSKO:

Řidička osobního automobilu pod vlivem alkoholu ve Studénce

Dvacet minut před druhou hodinou ranní 13. října letošního roku službu konající policejní autohlídka ze studéneckého Obvodního oddělení prováděla dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu na ulici Sjednocení ve Studénce, přičemž stavěla řidičku zde projíždějícího osobního motorového vozidla tovární značky Volkswagen Passat, a to 45letou ženu z Novojičínska. Při této silniční kontrole bylo odborným měřením dechovými zkouškami zjištěno a prokázáno, že tato žena řídila automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy jí byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,6 promile alkoholu v dechu. Výše uvedená 45letá řidička předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznala, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádala, na místě jí byl zadržen řidičský průkaz a bylo jí zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále ve stádiu prověřování ze strany policistů z Obvodního oddělení ve Studénce a ze strany novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Opava 13. října 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout e-mailem