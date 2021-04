Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska a Novojičínska - 1. dubna 2021

Zprávy z ÚO Opava (1) a z ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Úmyslné poškození velikonoční výzdoby v obci Otice podnapilými osobami

Pár minut po dvacáté hodině večerní 31. března 2021 byla službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí vyslána na ulici Hlavní do obce Otice, kde má docházet k úmyslnému poškozování velikonoční výzdoby. Jak bylo následně zjištěno, tak skupinka mladých lidí na travnaté ploše ve středu obce, a to u objektu místní pekárny, ničila instalovanou sváteční výzdobu, kdy vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně jednoho tisíce korun. Prošetřováním a prověřováním bylo prokázáno, že ve skupince osob se nachází 18letý muž z Opavy a 20letý muž z Opavska, u nichž orientační dechové zkoušky prokázaly pozitivní výsledky s hodnotami přes 1 promile alkoholu v dechu. Pod vlivem alkoholických nápojů však na místě byl i 17letý mladík z Opavy a dvě dívky ve věku 16 let z Opavy. Jejich hladina alkoholu v dechu se při kontrole pohybovala mezi 0,3 až 1 promile alkoholu. Všechny shora uvedené osoby byly převezeny do budovy hradeckých policistů k dalším procesním úkonům směřujících k odhalení pachatelů jak přestupku proti majetku tak přestupku ve smyslu neoprávněného podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. Těmto úkonům byli přítomni i přizváni zákonní zástupci - rodiče výše uvedených mladistvých osob a tito si své potomky převzali. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany hradeckých policistů a opavských kriminalistů.

BRUNTÁLSKO:

NOVOJIČÍNSKO:

Dopravní nehoda řidiče osobního automobilu ve Studénce

Třicet minut po šesté hodině ranní 31. března 2021 řídil 62letý muž z Karvinska osobní motorové vozidlo tovární značky Citroën Xsara po ulici Butovické ve Studénce, a to ve směru jízdy na obec Pustějov, přičemž při průjezdu pravotočivou zatáčkou vyjel z blíže dosud nezjištěných příčin (pravděpodobně špatný zdravotní stav) vpravo mimo vozovku a přední části vozu narazil do zdi přilehlého domu. Po střetu začala přední část automobilu hořet. Náhodný kolemjedoucí řidič a jeho spolujedoucí ihned zastavili, shora uvedeného muže vytáhli z vozu již v bezvědomí a poskytovali mu první pomoc až do příjezdu přivolané Rychlé záchranné služby a posléze i Letecké záchranné služby. I přes poskytnutou lékařskou pomoc však 62letý řidič na místě kolizní situace v dopravě zemřel. V souvislosti s touto tragickou událostí byla nařízena zdravotní pitva a celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany novojičínských dopravních policistů a kriminalistů. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 50 tisíc korun.

Odcizení kabelky z nákupního košíku v kopřivnickém supermarketu

Okolo půl dvanácté dopoledne posledního březnového dne letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v prodejních prostorách supermarketu na ulici Štefánikové v Kopřivnici přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak ve shora uvedenou dobu neznámá osoba využila chvilkové nepozornosti poškozené 74leté ženy z Novojičínska a při jejím nakupování jí z nákupního košíku odcizila volně odloženou kabelku. V ní se nacházely finanční prostředky na hotovosti ve výši bezmála 5 tisíc korun, mobilní telefon značky Samsung, peněženka s různými osobními doklady, s cestovním pasem, s platebními kartami, s doklady k automobilu a svazek klíčů, vše v hodnotě téměř 18 tisíc korun. Touto trestnou činností majetkového charakteru se nadále zabývají policisté z Obvodního oddělení v Kopřivnici a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, financí a dokladů, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kopřivnické policejní číslo 974 735 731.

Úmyslné poškození dvou automobilů na frenštátském sídlištním parkovišti

V blíže neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 31. března a sedmou hodinou ranní 1. dubna tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na parkovišti u panelového domu na ulici Fr. Horečky ve Frenštátě pod Radhoštěm přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně poškodil dvě zde zaparkovaná osobní motorová vozidla. Na automobilu tovární značky Škoda Yeti nezjištěným předmětem způsobil vodorovné rýhy do laku karosérie obou předních i zadních bočních dveřích a na automobilu značky Land Rover Range poškrábal lak levých přední dveří. Poškozené fyzické i právnické osoby tak vyčíslily celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 10 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní intenzivně prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího počínání, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na frenštátské policejní číslo 974 735 711 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Opava 1. dubna 2021

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

