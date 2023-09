Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska a Bruntálska - 8. září 2023

Zprávy z ÚO Opava (3) a ÚO Bruntál (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Oznámil vloupání do svého automobilu v Opavě a sám byl v hledáčku policistů

Chvíli po osmnácté hodině podvečerní 7. září 2023 na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 oznámil 32letý muž z Opavska, že se mu neznámá osoba vloupala do jeho osobního motorového vozidla tovární značky Seat Alhambra, které bylo v době mezi patnáctou a osmnáctou hodinou odpolední téhož dne zaparkováno na odstavné ploše poblíž silnice číslo I/11 na Opavsku. Na místo byla ihned vyslána službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Opavě, která zjistila, že po rozbití skleněné výplně pátých zadních dveří kamenem byla z automobilu odcizena pracovní ruční řezačka na sklo značky Asta Special, mobilní telefon značky Motorola a doklady k vozu, čímž poškozenému oznamovateli vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 10 a půl tisíce korun. Tato trestná činnost majetkového charakteru je nadále v prověřování ze strany policistů z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

V rámci prvotních procesních úkonů k výše uvedenému případu protiprávního jednání a chování majetkového charakteru opavští policisté důslednými lustracemi v dostupných evidencích zjistili, že na shora jmenovaného 32letého oznamovatele z Opavska vydal na konci měsíce srpna letošního roku Okresní soud v Opavě příkaz k zatčení, a proto byl tento muž ze strany strážců zákona omezen na osobní svobodě a následně eskortován k soudkyni opavského soudu. Ta jej po provedených úkonech propustila na svobodu a pátrání po tomto 32letému muži bylo ze strany policistů odvoláno.

Případ krádeže zboží v opavské sportovní prodejně objasněn

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 24letému místnímu muži, neboť tento podle všech doposud zjištěných skutečností měl třicet minut po šestnácté hodině odpolední 7. září letošního roku v prodejně se sportovním zbožím v Nákupním centru na ulici Těšínské v Opavě odcizit zboží v celkové hodnotě téměř 3 tisíce korun.

Z prodejní plochy si do zkušební kabinky prodejny vzal volně vystavená tři pánská trička a pánské sportovní tepláky, zde z oděvů strhl bezpečnostní prvky chránící zboží před odcizením, vše si uschoval do přineseného batohu a bez úhrady prošel přes pokladní zónu. Za ní byl zadržen všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby provozovny, a to až do příjezdu přivolané službu konající opavské policejní autohlídky. Lustracemi v dostupných evidencích bylo následně zjištěno a prokázáno, že se u 24letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky okresních soudů v Opavě a v Pardubicích pro přečiny krádeže k souhrnnému podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou až do poloviny října roku 2025. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů, kdy se zjišťuje případná další obdobná trestná činnost majetkového charakteru shora uvedeného muže.

Žádosti o svědecké informace ke dvěma dopravním nehodám na Opavsku

Vrchní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Bc. Peter Bučko v těchto dnech nadále intenzivně prošetřuje dvě kolizní situace v dopravě, které se staly v uplynulých několika dnech na Opavsku. V této souvislosti žádá širokou veřejnost o případné poskytnutí jakýchkoliv kladných poznatků k jednotlivým nehodovým dějům, které jsou velmi nutné pro řádné zadokumentování spisových materiálů. Tato pozitivní svědectví lze telefonicky sdělit na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefon opavských dopravních policistů 735 788 950. Za tyto podnětné informace policisté děkují, tak jako i za případné videozáznamy, které byly v souvislosti s níže uvedenými nehoda zaznamenány do palubních kamer projíždějících motorových vozidel.

V blíže neustanovené době mezi šestnáctou hodinou odpolední 21. srpna do třinácté hodiny odpolední 22. srpna 2023 doposud blíže neznámý řidič přesně neustanoveného motorového vozidla z nezjištěných důvodů a příčin narazil na parkovišti u prodejny s květinami na ulici Masařské v centru statutárního města Opavy do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Audi A6 a poté odejel neznámo kam. Poškozením zadní levé části automobilu (zadní dveře, zadní blatník, zadní nárazník) vznikla místnímu 24letému muži celková hmotná škoda na majetku ve výši 50 tisíc korun.

V přesně neuvedené době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 4. září a devátou hodinou dopolední 5. září 2023 doposud nezjištěný řidič blíže neustanoveného motorového vozidla najel na betonový obrubník středového ostrůvku v blízkosti křižovatky ulic Opavská a Školní v obci Branka u Opavy, který tak poškodil a celková hmotná škoda na majetku byla právnickou organizací vyčíslena na finanční částku ve výši 10 tisíc korun. Neznámý řidič neznámého vozu následně odejel neznámo kam, aniž by tuto kolizní situaci v dopravě a zapříčiněnou škodu na cizím majetku oznámil.

BRUNTÁLSKO:

Ujíždějící řidič osobního automobilu v obci Lichnov nevlastní řidičské oprávnění

Třicet minut po osmnácté hodině podvečerní 7. září 2023 službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Krnově prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v obci Lichnov, přičemž zaznamenala průjezd osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia bez instalovaných přidělených registračních značek. Z tohoto důvodu se policisté rozhodli tento automobil zastavit a provést u řidiče silniční kontrolu i kontrolu tohoto vozu. Na dávaná znamení ze služebního automobilu v barvách Policie České republiky (zvukové a světelné výstražné znamení majáků a nápisy Stop) však řidič nereagoval, nezastavil a zrychlenou jízdou pokračoval od objektu místního Kulturního domu do tak zvané vilové čtvrti, kde na konci obce Lichnov vjel do přilehlého pole a snažil se ujet. Vzhledem k tomu, že v té době neznámý řidič nedokázal z tohoto pole nikde jinde vyjet, několikráte obkroužil pole a snažil se opět vjet na příjezdovou cestu do tak zvané vilové čtvrti. Při tomto došlo ke střetu zadní části výše uvedeného osobního automobilu tovární značky Škoda Octavia s předním kovovým rámem policejního automobilu rovněž tovární značky Škoda Octavia a k zastavení ujíždějícího vozu. Zakročující policisté ihned zjistili, že tento automobil řídil a řídí 19letý muž z Opavska a že jeho spolujezdci jsou dva chlapci ve věku 14 let z Opavska. Při pronásledování i při střetu obou vozidel nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 35 tisíc korun. Výše uvedený 19letý řidič byl následně převezen do budovy policistů z Obvodního oddělení v Krnově k dalším procesním úkonům a oba nezletilé chlapce si převzali jejich přivolaní rodiče. Orientační dechová zkouška i test na možnou přítomnost omamných, návykových, psychotropních látek či jedů v těle řidiče vyzněly negativně, důslednými lustracemi v dostupných evidencích však bylo zjištěno a prokázáno, že shora jmenovaný 19 mladý muž není držitelem řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním.

Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

