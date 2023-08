Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska a Bruntálska - 4. srpna 2023

Zprávy z ÚO Opava (4) a ÚO Bruntál (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Objasnění krádeže peněženky v centru statutárního města Opavy

V uplynulých dnech policisté z Obvodního oddělení v Opavě objasnili případ majetkové trestné činnosti, který se stal patnáct minut po patnácté hodině odpolední 3. července tohoto roku na ulici Ostrožné v centru statutárního města Opavy. V té době seděla poškozená 35letá žena z Opavy na lavičce před zdejší prodejnou s masem a s uzeninami, přičemž si k ní přisedl jí neznámý muž. Po chvíli však odešel neznámo kam a ona následně zjistila, že jí v jejím volně odloženém batohu schází peněženka s finančními prostředky na hotovosti ve výši 3 tisíce korun, s různými osobními doklady a s platebními kartami, se 46 dolary a s řetízkem ze žlutého kovu, čímž jí vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 5 tisíc korun. Po oznámení se tímto přečinem krádeže a přečinem neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku začali zabývat opavští policisté, kteří na základě místní a osobní znalosti prostředí, obyvatel a dané problematiky jako pachatele ustanovili místního 62letého muže. Ten se ke svému protiprávnímu jednání a chování plně doznal a ve zkráceném přípravném řízení mu tak bylo sděleno podezření ze shora uvedené trestné činnosti. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Po krádeži zboží v opavském supermarketu pachatel na místě okamžitě vypil láhev alkoholu

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 34letému muži z Ostravy, neboť tento na podkladě všech doposud zjištěných skutečností měl pár minut před patnáctou hodinou odpolední 2. srpna letošního roku odcizit v supermarketu na ulici Dukelské v Opavě kečup a láhev alkoholu v celkové hodnotě 190 korun. Toto zboží si dal pod své svrchní oblečení (pod bundu) a bez úhrady zboží prošel přes pokladní zónu. Za ní byl zadržen všímavými pracovníky provozovny, a to až do příjezdu přivolané službu konající policejní autohlídky. Před příjezdem policistů se však shora uvedený muž přivedl do silně podnapilého stavu, kdy nečekaně najednou vypil celý obsah 0,5 litrové láhve rumu a na místo musel být přivolán i lékař se zdravotní osádkou sanitního vozidla. Vzhledem k tomu, že orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu okolo 6 promile alkoholu v dechu a výše uvedený muž byl v bezprostředním ohrožení života a zdraví, byl transportován a hospitalizován na JIP interního oddělení Slezské nemocnice v Opavě. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u 34letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem okresních soudů v Kolíně a v Ostravě k podmíněnému trestu odnětí svobody na deset měsíců, se zkušební dobou až do září roku 2024. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Případ fyzického napadení v budišovské prodejně má dva pachatele

Komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě v těchto dnech zahájil trestní stíhání dvou osob (33letého muže a 32leté ženy, oba z Vítkovska) jako obviněné ze spáchání zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu a ze spáchání přečinu výtržnictví, vše ve formě spolupachatelství.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak obě obviněné osoby dvacet minut před dvacátou hodinou večerní 2. srpna 2023 společně slovně napadli obsluhu prodejny na ulici Náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou, a to zde přítomnou 19letou místní ženu a 50letého místního majitele provozovny. Tohoto muže poté společně napadli i fyzicky, povalili jej na zem a různými údery a kopy do celého těla a do hlavy mu způsobili zranění s nutností lékařského vyšetření a ošetření a s následnou hospitalizací v opavském nemocničním zařízení s dobou léčení tří až čtyř týdnů. Incident vznikl na základě toho, že 33letý muž a 32letá žena po majiteli prodejny požadovali láhev alkoholického nápoje, přičemž neměli peníze a alkohol chtěli tak zvaně na dluh, s čímž 50letý muž nesouhlasil. Při svém protiprávním jednání a chování zároveň úmyslně oba obvinění shazovali z prodejního pultu a z regálů různé druhy potravin, rozbíjeli láhve alkoholických nápojů a údery rukou rozbili i skleněnou výplň okna prodejny.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo také prokázáno, že se u 33letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Bruntále pro přečin výtržnictví, a to k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce dvaceti čtyř měsíců, který vykonal a bylo mu nařízeno i ústavní protialkoholní léčení. Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Dopravní nehoda řidičky osobního automobilu u obce Štemplovec na Opavsku

Patnáct minut před třináctou hodinou odpolední 3. srpna 2023 řídila 79letá žena z Hlučína osobní motorové vozidlo tovární značky Dacia Duster po silnici čísla I/11 v katastru obce Štemplovec, a to ve směru od obce Velké Heraltice na Opavu, přičemž předjížděla před ní jedoucí pracovní stroj, který řídil 27letý muž z Karvinska. V době předjíždění výše uvedená žena s největší pravděpodobností bezprostředně ohrozila a omezila protijedoucího 35letého muže z Bruntálska jako řidiče nákladního motorového vozidla tovární značky Daf s návěsem, který na vzniklou kolizní situaci v dopravě zareagoval najetím nákladní soupravy co nejvíce ke své pravé krajnici. Při dokončování předjíždění 79letá žena pravým bokem svého automobilu narazila do levé přední části pracovního stroje tovární značky Demag, dostala smyk a nekontrolovatelně sjela do přilehlého pravého silničního příkopu. Zde se vůz několikráte převrátil přes střechu a žena utrpěla zranění těžšího charakteru s nutností leteckého transportu helikoptérou k lékařskému vyšetření a ošetření do Fakultní nemocnici s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke střetu osobního auta či pracovního stroje s nákladní soupravou nedošlo, rovněž nedošlo ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 185 tisíc korun. Orientační dechové zkoušky vyzněly u obou mužů negativně, u řidičky provedena nebyla s ohledem na její zranění a při lékařském vyšetření byl u ní nařízen odběr biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyla pod vlivem alkoholických nápojů či jiným návykových látek. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda osobního automobilu na Bruntálsku

Pár minut po deváté hodině dopolední 3. srpna 2023 řídil 67letý muž z Ostravy osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia po silnici na katastru obce Dolní Moravice, a to ve směru k Rýmařovu, přičemž po projetí pravotočivé zatáčky dostal na mokré vozovce smyk, sjel za pravý okraj komunikace do hlubokého silničního příkopu, kde převrátil automobil přes střechu a zůstal stát na přilehlé louce. Ke zranění řidiče nedošlo, zranění středně těžkého charakteru utrpěla jeho 61letá spolucestující z Opavska, která byla převezena sanitním vozidlem k lékařskému vyšetření a k ošetření do krnovského nemocničního zařízení. Orientační dechová zkouška vyzněla u 67letého muže negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši přes 30 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Případy majetkové trestné činnosti na Rýmařovsku má na svědomí 25letý muž

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Rýmařově v úzké spolupráci s bruntálskými kriminalisty objasnili několik případů protiprávního jednání a chování majetkového charakteru, ke kterým došlo od konce měsíce května do poloviny července letošního roku na teritoriu Rýmařovska.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a prověřováním zjištěno a prokázáno, tak se 25letý muž z Bruntálska na konci měsíce května 2023 po vytlačení okna toalet vloupal do budovy Základní školy na ulici Komenského v Břidličné, kdy prohledal danou budovu a z několika tříd odcizil čtyři notebooky včetně nabíječek a počítačových myší v hodnotě přes 14 tisíc korun, kdy tuto odcizenou elektroniku odnesl ze školského zařízení a uschoval si vše v nedalekém okolí.

Dále na přelomu června a července tohoto roku neoprávněně vstoupil do oploceného areálu soukromé společnosti na ulici Rýmařovské v obci Rýžoviště, kdy následně vnikl do zdejší dílny, po vykopnutí dveří se vloupal do přilehlé kanceláře a odcizil nalezenou plynovou pistoli a aku vrtačku s příslušenstvím, čímž způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši téměř 8 tisíc korun.

Do objektu výše uvedené soukromé společnosti, do její dílny i do kanceláří se 25letý muž vloupal i v podvečerních hodinách 9. července letošního roku, kdy odcizil různé potraviny (strouhaný křen, instantní polévky, rybičky v konzervě a bonboniéru), přičemž však byl vyrušen náhodným svědkem, připravené potraviny k odcizení zanechal na místě a utekl neznámo kam.

V nočních hodinách z 13. na 14. července 2023 se po rozbití skleněné výplně okna vloupal opět do budovy Základní školy na ulici Komenského v Břidličné, následně vnikl do prostor zdejší jídelny a kuchyně a odcizil instantní kávu, balení léků Ibalgin a Algifen, čímž způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši přes 5 tisíc korun. Celá záležitost je nadále ve stádiu prověřování ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Bruntále pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci.

Muž a žena se vloupali do prodejny krnovské benzínové čerpací stanice

Pár minut po třetí hodině ranní 2. srpna 2023 se 30letý muž z Bruntálska společně s 33letou ženou z Bruntálska vloupali do prodejních prostor benzínové čerpací stanice na ulici Opavské v Krnově.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak obě výše uvedené osoby se společně nejprve pokusily železným páčidlem vypáčit dveře v zadním traktu budovy čerpací stanice, následně po vypáčení a rozbití skleněné výplně okna vnikly do provozovny a odcizily různé druhy a množství nápojů, cukrovinek a dalšího zboží s celkovou hmotnou škodou na majetku ve výši okolo 16 tisíc korun.

Obě výše uvedené osoby byly bezprostředně po svém protiprávním jednání a chování majetkového charakteru zadrženy na místě činu službu konající krnovskou policejní autohlídkou a přivolaným policejním psovodem se služebním psem, načež byly následně umístěny do policejní cely a byly s nimi prováděny nutné procesní úkony. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Bruntále pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu krádeže spáchaného ve formě spolupachatelství.

Opava 4. srpna 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

