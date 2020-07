Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska a Bruntálska - 28. července 2020

Zprávy z ÚO Opava (2) a z ÚO Bruntál (2) - výzvy k dopravním nehodám na Opavsku a Bruntálsku

OPAVSKO:

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě v obci Otice

Policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Ondřej Novotný žádá širokou veřejnost o svědecké informace ke kolizní situaci v dopravě, ke které došlo v blíže neupřesněné době mezi dvacátou hodinou večerní 24. července a devátou hodinou ranní 25. července tohoto roku na katastru obce Otice.

V té době doposud neznámý řidič přesně neustanoveného motorového vozidla jel s největší pravděpodobností ve směru jízdy od Opavy k centru obce Otice, přičemž přejížděl zdejší železniční přejezd ve chvíli, kdy docházelo ke sklápění závor zabezpečovacího zařízení. Následně tak došlo k poškození - ke zlomení levé části dřevěné závory (z pohledu jízdy do obce) s hmotnou škodou na majetku ve výši 20 tisíc korun. Po nárazu neznámý řidič s neznámým motorovým vozidlem odejel neznámo kam. Poškození závory nemělo vliv na funkčnost zabezpečovacího zařízení ani k nucené výluce provozu na železniční trati. Pro řádné zadokumentování celého spisového materiálu je velmi nutné ustanovit doposud neznámého řidiče blíže neupřesněného motorového vozidla s tím, že je zapotřebí jeho výpověď, jak se celá situace stala, co střetu se závorou předcházelo a zda v době nárazu do závory byla v činnosti blikající přerušovaná červená světla výstražného a zvukového zařízení železničního přejezdu. Jakýkoli svědek či přímo řidič daného automobilu, nechť se prosím se svým svědectvím obrátí na opavské policejní číslo 974 737 575 nebo 974 737 581, za což policisté děkují.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě v Opavě

Přibližně patnáct minut po deváté hodině ranní 2. července 2020 došlo na parkovišti u hypermarketu Globus na ulici Těšínské v Opavě k dopravní nehodě, kterou i v této chvíli nadále došetřuje policejní inspektor prap. Mgr. Tomáš Ryba ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě. Ten na policejní telefonní čísla 974 737 582 nebo 974 737 574 kdykoli příjme jakékoli informace a svědecké výpovědi k průběhu jízdy všech účastníků této kolizní situace v dopravě a k upřesnění nehodového děje.

Jak bylo prvotními informacemi z vyplněného euroformuláře o dopravní nehodě zjištěno, tak 77letá žena z Opavy v první uličce parkoviště u vchodu do restaurace hypermarketu nasedla na své jízdní kolo a rozjela se ve směru k přilehlé prodejně s jízdními koly. Při tomto však zavrávorala (v zadním košíku jízdního kola měla umístěný nákup), přejela do levého jízdního pruhu a bočně se střetla s protijedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Ford Fusion, jenž řídila 44letá žena z Opavska. Po nárazu utrpěla cyklistka zranění lehčího charakteru a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 11 tisíc korun. Následně si však měla cyklistka průběh děje rozmyslet a nyní tvrdí, že spíš řidička osobního automobilu vjela do protisměru a tedy do její jízdní dráhy a proto došlo ke střetu auta s jízdním kolem. Z tohoto důvodu jsou zapotřebí svědecké informace, které potvrdí či vyvrátí jednu nebo druhou variantu nehodového děje, za což policisté děkují.

BRUNTÁLSKO:

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě u obce Stará Ves

Policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále v úzké spolupráci s bruntálskými kriminalisty v uplynulých dnech zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti, kterého se měla dopustit doposud neznámá osoba pár minut po desáté hodině dopolední prvního červencového dne letošního roku na silnici číslo I/11 mezi hranicí okresu Šumperk a obcí Žďárský Potok, a to v katastru obce Stará Ves.

Deset minut po desáté hodině dopolední 1. července 2020 řídil 17letý mladý muž z Opavska motocykl tovární značky Yamaha ve směru od obce Žďárský Potok k okresu Šumperk, přičemž při průjezdu zatáčkou jej měl ohrozit v protisměru jedoucí řidič osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Fabia II. řady bílé barvy, který mu měl vjet do jeho jízdní dráhy. Aby motocyklista zabránil střetu, tak strhl řízení vpravo a vjel do silničního příkopu. Po následném pádu utrpěl mladík zranění lehčího charakteru s nutností dodatečného lékařského vyšetření a ošetření v krnovské nemocnici. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 65 tisíc korun a po výše popsané kolizní situaci v dopravě dosud přesně neustanovený řidič osobního automobilu nejprve zastavil a poté však odejel neznámo kam. Mělo by se jednat o muže ve věku 20-25 let, tmavých vlasů a krátkých vousů. Pro řádné zadokumentování celého spisového materiálu je zapotřebí výslech neznámého řidiče osobního automobilu nebo jakékoli kladné informace případných svědků k průběhu dopravní nehody a ke způsobu jízdy automobilu i motocyklu před dopravní nehodou. Tyto okolnosti lze kdykoli telefonicky sdělit prap. Pavlu Drdovi na bruntálské policejní číslo 974 731 250 nebo 974 731 251 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158, za což policisté děkují.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě v Rýmařově

Mezi osmnáctou hodinou podvečerní 26. července a sedmou hodinou ranní 27. července 2020 došlo na parkovišti ulice Pivovarské v Rýmařově k dopravní nehodě mezi zaparkovaným osobním motorovým vozidlem tovární značky Opel Meriva, jenž zde odstavil 54letý místní muž a doposud blíže neustanoveným motorovým vozidlem s neznámým řidičem.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a prověřováním zjištěno, tak ke kolizní situaci v dopravě s největší pravděpodobností došlo při couvání nebo otáčení se dosud nezjištěného vozidla tmavší modré metalické barvy s nezjištěnou registrační značkou a s neznámým řidičem, který blíže neurčenou částí svého vozu narazil do zadního levého rohu automobilu Opel a následně odejel neznámo kam. Poškození majitelé automobilu tovární značky Opel vyčíslili hmotnou škodu na majetku na částku ve výši 50 tisíc korun. Jakékoli informace, které by vedly k ustanovení doposud neznámého automobilu či neznámého řidiče tohoto vozu, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské dopravní policejní číslo 974 731 251 nebo na telefonické číslo rýmařovských policistů 974 731 751, za což policisté děkují.

Opava 28. července 2020

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

