Informace z Opavska - 30. září 2022

Zprávy z ÚO Opava (3)- přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Žádost o svědecké informace ke kolizní situaci v dopravě na autobusovém nádraží v Hlučíně

Okolo desáté hodiny dopolední 1. srpna 2022 řídil 58letý muž z Hlučína autobus tovární značky SOR CNG linky MHD čísla 75 jedoucí ve směru z Ostravy do Hlučína, přičemž v prostoru hlučínského autobusového nádraží, při zajíždění k nástupnímu ostrůvku třetího stanoviště, měl z dosud přesně nezjištěných a neustanovených příčin prudce zabrzdit uvedený dopravní prostředek hromadné přepravy osob a uvnitř vozu došlo k náhlému pádu stojící 55leté místní ženy na podlahu a na vnitřní schodiště. Při tomto utrpěla cestující žena zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v ostravské nemocnici Fifejdy. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši pár stovek korun. Orientační dechové zkoušky u obou výše uvedených osob provedeny nebyly s ohledem na dodatečné oznámení a celou záležitostí se nadále zabývá policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Mgr. Adam Škrob. Ten na opavském policejním čísle 974 737 581 případně kdykoli na mobilním telefonním čísle dopravních policistů 735 788 950 rád přijme svědecké informace k výše popsané kolizní situaci v dopravě, k průběhu jízdy řidiče a k předmětnému nehodovému ději, a to od přímých svědků dané události (od cestujících daného linkového spoje předmětného autobusu).

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 24. září 2022 v obci Nové Sedlice

Pár minut před čtrnáctou hodinou odpolední 24. září 2022 řídil 38letý muž z Opavy osobní motorové vozidlo tovární značky Honda Accord po silnici čísla I/11 na katastru obce Nové Sedlice, a to ve směru od Opavy na Ostravu, přičemž ve svém levém jízdním pruhu předjížděl pomalu jedoucí automobily jedoucí v pravém jízdním pruhu. V průběhu tohoto předjíždění mělo z pravého jízdního pruhu náhle vybočit vlevo doposud blíže neustanovené motorového vozidlo s nezjištěným řidičem a vjelo tak bezprostředně do jízdní dráhy vozu Honda. Aby shora uvedený 38letý muž zabránil střetu automobilů, začal prudce brzdit, dostal smyk a postupně dvakrát narazil do přilehlého pravého silničního kovového svodidla. Ke zranění uvedeného řidiče, jeho 25letého spolujedoucího muže z Opavy ani žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u 38letého muže negativně, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 90 tisíc korun a ke střetu s neznámým vozidlem ani s jiným účastníkem silničního provozu nedošlo. Řidič neznámého vozu na místě této dopravní nehody nezastavil a pokračoval v jízdě ve směru na Ostravu. Podle doposud zjištěných informací by se mělo a mohlo jednat o osobní motorové vozidlo tovární značky Mazda tmavé barvy. Pro řádné zadokumentování spisového materiálu jsou velmi nutné informace o průběhu nehodového děje ze strany přímých svědků této kolizní situace v dopravě, které lze telefonicky sdělit policejnímu inspektoru Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Bc. Romanu Nikodémovi DiS. na opavské policejní číslo 974 737 576 případně kdykoli na mobilní telefonní číslo dopravních policistů 735 788 950.

Objasnění případu drogové problematiky na Opavsku - pěstírna konopí v Kravařích

V uplynulých dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 32letého muže z Opavska jako obviněného ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a s psychotropními látkami a s jedy.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž si začátkem června letošního roku v prostorách jednoho z rodinných domů na ulici Opavské v Kravařích postavil bez případného příslušného povolení tři pěstební stany, které vybavil vzduchotechnikou, ventilátory, filtry a jinými komponenty k nelegálnímu pěstování rostlin konopí. Tyto pěstební stany následně neoprávněně a neodborně napojil na rozvodnou elektrickou síť předmětného domu, zasadil do nich rostliny konopí setého s účinnou látkou THC, o které se staral, zaléval a hnojil. V průběhu září letošního roku část rostlin sklidil a usušil do podoby marihuany a zbytek vypěstovaných rostlin měl v úmyslu v následujících dnech rovněž takto zpracovat. V tomto mu však již bylo zabráněno začátkem tohoto týdne, a to za strany tak zvaného Toxi týmu složeného z opavských policistů a kriminalistů, kteří u něj provedli předem soudně stanovenou domovní prohlídku. Při ní bylo mimo jiné nalezeno a zajištěno 24 kusů vzrostlých rostlin konopí o výšce přibližně 60 centimetrů, 22 kusů rostlin konopí o výšce okolo 100 centimetrů a přes 7 gramů zelené sušené rostlinné hmoty. Vše bylo následně zasláno k chemickému rozboru a k expertíze s ohledem na přesné zjištění množství účinné látky THC.

Konopí seté a pryskyřice z konopí je vedeno jako omamná látka a účinnou složkou této následné sušiny - marihuany je delta-9-tetrahydrokanabinol jako psychotropní a návyková látka. Celá záležitost je nadále v intenzivním vyšetřování ze strany opavských kriminalistů.

