Informace z Opavska - 3. května 2019

Opava - Objasnění majetkové trestné činnosti 22letého muže z Opavy a další... (2 případy)

Objasnění majetkové trestné činnosti 22letého muže z Opavy

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 22letého muže z Opavy pro rozsáhlejší majetkovou trestnou činnost, kterou páchal minimálně od poloviny dubna 2019, a to na různých místech Statutárního města Opavy.

Jeho dosavadní protiprávní jednání bylo ukončeno v brzkých ranních hodinách předposledního dubnového dne letošního roku, kdy byl všímavým mužem viděn a přistižen na ulici Zámecký okruh v Opavě při pokusu vloupání do mincovníku parkovacího automatu a následně při vloupání do areálu přilehlé soukromé firmy. Po přelezení oplocení totiž neoprávněně vstoupil do tohoto objektu a k odcizení si do prázdných kbelíků od malířských barev a stavebních směsí připravil téměř dvě stovky prázdných láhví od piv, které již neodnesl, poněvadž byl zadržen přivolanou službu konající opavskou policejní hlídkou. Poté byl umístěn do policejní cely Územního odboru Policie České republiky v Opavě k provedení nutných procesních úkonů.

Jak bylo následným prověřováním doposud zjištěno, tak se obviněný muž dopustil majetkové trestné činnosti již ve večerních hodinách 20. dubna tohoto roku, kdy ze stojanu na jízdní kola, umístěného před jedním z panelových domů na ulici Pekařské v Opavě-Kateřinkách, odcizil neuzamčené pánské jízdní kolo v hodnotě 500 korun.

Kolem čtrnácté hodiny 26. dubna 2019 odcizil v prodejně potravin na Horním náměstí v Opavě volně vystavené zboží, a to pět balení kávy v celkové hodnotě 430 korun.

Ještě téhož dne, tedy 26. dubna okolo dvaadvacáté hodiny se dopustil další trestné činnosti na ulici Nákladní v Opavě, kdy za použití betonové dlaždice rozbil skleněnou výplň okna dveří zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky VW Golf, které následně prohledal, nic z něj neodcizil a dále po vytržení plastového krytu přístrojové desky se pokusil automobil nastartovat, což se mu nepodařilo, vůz neodcizil, avšak poškozenému 42letému majiteli způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši 6 tisíc korun. Tento případ nese znaky skutkové podstaty přečinu poškození cizí věci a přečinu neoprávněného užívání cizí věci ve stádiu pokusu.

Chvíli poté od budovy Azylového domu na ulici Nákladní v Opavě odcizil pánské trekinkové jízdní kolo a následně od panelového domu na ulici Zámecký okruh v Opavě odcizil volně odstavené dámské trekinkové jízdní kolo, vše v hodnotě okolo 5 tisíc korun.

Přečinu krádeže a přečinu neoprávněného užívání cizí věci se dopustil i v nočních hodinách z 27. na 28. dubna letošního roku, kdy po přelezení oplocení neoprávněně vstoupil do uzavřeného areálu soukromé společnosti na ulici Kolofíkovo nábřeží v Opavě-Kateřinkách.

Následně prořezal plachty na zde odstavených deseti návěsech k nákladním motorovým vozidlům, které prohledal, nic z nich však neodcizil. Proříznutím plachet vstoupil i do nákladových prostorů dalších tří zde zaparkovaných valníků a odcizil uložený topenářský materiál (měděné trubky a spojky), elektro materiál (žárovky a svazky kabelů) a plastové přepravky s láhvemi piv. V areálu firmy pak nalezl zaparkované neuzamčené osobní motorové vozidlo tovární značky Daewoo Matiz, kdy ve spínací skřínce se nacházely klíče, automobil nastartoval, přemístil do něj část odcizeného materiálu a po proražení dílce pletivového plotu z objektu společnosti odejel. V prostoru křižovatky ulic Vodní a Ratibořská v Opavě však osobní automobil i s odcizenými věcmi zanechal otevřený a utekl neznámo kam.

Poškozením plachet a plotu vznikla hmotná škoda na majetku ve výši 40 tisíc korun, odcizením různého materiálu a přepravek s láhvemi piva je škoda ve výši zcela jistě převyšující finanční částku 5 tisíc korun a odcizením automobilu byla způsobena hmotná škoda ve výši 20 tisíc korun.

Výše uvedená protiprávní jednání způsobil jako recidivista, poněvadž se těchto skutků dopustil i přesto, že byl za obdobný přečin krádeže v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě, za což mu byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody o výměře osmi měsíců, který vykonal v březnu letošního roku. Jeho případná další trestná činnost je nadále ve vyšetřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Vloupání do stodoly v Dolním Benešově a odcizení elektrokola

Doposud neznámý pachatel v noční době z 1. na 2. května letošního roku neoprávněně vstoupil do nezajištěné zemědělské budovy u jednoho z rodinných domů na ulici Opavské v Dolním Benešově, odkud odcizil elektrické kolo značky 4EVER ENNYX černo-modré barvy v hodnotě 66 tisíc korun a elektrickou svářečku značky Carimig 160 žluté barvy s redukčním ventilem v hodnotě 14 tisíc korun. Poškozenému místnímu 42letému muži tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši 80 tisíc korun a tento přečin krádeže nyní prověřují policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Hlučíně. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

Opava 3. května 2019

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

