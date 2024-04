Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 19. dubna 2024

Zprávy z ÚO Opava (6x) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

Policejní informace ze dne 19. dubna 2024

OPAVSKO:

57letý muž z Opavy nepochopitelně mířil plynovou pistolí na osádku projíždějícího auta

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu výtržnictví, ze kterého je důvodně podezřelý 57letý místní muž. Jako bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak shora uvedený muž jel pár minut po šestnácté hodině odpolední 18. dubna letošního roku na svém jízdním kole po ulici Krnovské v Opavě ve směru do centra statutárního města, přičemž v době, kdy byl předjížděn ve stejném směru jedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Dodge Avenger, tak bezdůvodně vytáhl ze svého ošacení plynovou pistoli a tuto namířil na osádku vozu. Za odjíždějícím automobilem následně i jednou vystřelil, kdy 69letému řidiči z Opavy i jeho 24letému spolujezdci z Opavy zranění ani hmotná škoda způsobena nebyla. Rovněž nedošlo ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob ani ke škodě na majetku a celá záležitost je nadále v gesci opavských policistů a kriminalistů.

Případ poškození Alzaboxu na ulici Markvartovické v obci Ludgeřovice zná pachatele

Policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže ve stádiu pokusu a dále ze spáchání přečinu poškození cizí věci, a to 34letému muži z Ostravy. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž se chvíli po druhé hodině ranní 11. února tohoto roku pokoušel vloupat do Alzaboxu na ulici Markvartovické v obci Ludgeřovice, přičemž páčidlem poškodil dvířka čtyř schránek pro doručované zboží a poškozené pražské společnosti tak způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši přes 11 tisíc korun. Ke krádeži uložených věcí nedošlo. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u 34letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Krajského soudu v Ostravě a rozsudkem Okresního soudu v Karviné pro majetkovou trestnou činnost k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 36 měsíců, který vykonal v polovině května roku 2021. Nejen toto protiprávní jednání a chování je nadále v gesci hlučínských policistů, a to v úzké spolupráci s jejich opavskými i ostravskými kriminalisty, přičemž se zjišťuje i případná další obdobná trestná činnost výše jmenovaného recidivisty.

Za jeden den spáchal frýdeckomístecký recidivista v Opavě dvě krádeže

Pár minut před osmnáctou hodinou odpolední 11. dubna letošního roku vstoupil 27letý muž z Frýdku-Místku do provozovny kadeřnictví na ulici Masarykova třída v Opavě, přičemž využil chvilkové nepozornosti zaměstnanců i přítomných zákazníků a z pokladny v neuzamčeném šuplíku za přijímacím pultem odcizil finanční prostředky na hotovosti ve výši 9 a půl tisíce korun, ke škodě ostravské soukromé společnosti.

Dále okolo dvaadvacáté hodiny večerní téhož dne ve volně přístupné příchozí hale Základní umělecké školy na ulici Dvořákovy sady v Opavě odcizil z volně odloženého batohu mobilní telefon a různé osobní doklady, čímž poškozené 50leté ženě z Opavy vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 6 tisíc korun.

Oběma případy majetkové trestné činnosti se zabývali policisté z Obvodního oddělení v Opavě, kteří na podkladě místní i osobní znalosti prostředí a dané problematiky ustanovili osobu pachatele, který v současné době pobývá na různých místech v Opavě a tento se na základě procesních úkonů ke svému protiprávnímu jednání a chování plně doznal. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u tohoto 27letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky okresních soudů ve Frýdku-Místku a v Bruntále pro přečiny krádeže k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 32 měsíců, který vykonal začátkem listopadu roku 2021. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Dopravní nehoda policejního automobilu na katastru obce Háj ve Slezsku

Pár minut před čtrnáctou hodinou odpolední 18. dubna 2024 řídil policista z Obvodního oddělení v Hlučíně služební automobil v barvách (polepech) Policie České republiky tovární značky Škoda Kodiaq po silnici vedoucí od Dolního Benešova do obce Háj ve Slezsku, část Smolkov, přičemž měl zapnuté světelné i zvukové výstražné zařízení (maják) a společně se svým policejním kolegou jeli k oznámenému případu.

V době předjíždění před ním jedoucího osobního motorového vozidla tovární značky Ford Focus však 55letý místní řidič tohoto vozu dal znamení o změně směru jízdy vlevo a odbočoval vlevo ve směru do ulice U Garáží. Došlo tak ke střetu mezi pravou přední částí policejního automobilu a levou přední části automobilu Ford Focus. Při střetu došlo k vychýlení Škody Kodiaq vlevo, k jeho následnému sjetí vlevo mimo pozemní komunikaci do silniční příkopy a k nárazu do dopravní značky. Celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 220 tisíc korun a orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů negativně. Řidič policejního vozu i jeho spolupracovník utrpěli zranění lehčích charakterů s nutností lékařského vyšetření a ošetření v nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo. Touto kolizní situací v dopravě se nyní intenzivně zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě, přičemž jakékoli informace či případně pořízené videozáznamy z palubních kamer projíždějících automobilů ohledně přesně ustanoveného nehodového děje jsou velmi vítány.

Vloupání do kabiny dodávkového automobilu v katastru obce Kajlovec

Mezi devatenáctou a dvacátou hodinou podvečerní 16. dubna 2024 doposud neznámý pachatel spáchal na parkovišti před restaurací na ulici Opavské v katastru Hradce nad Moravicí, v části Kajlovec přečin krádeže tím, že se po předchozím rozbití skleněné výplně okna dveří vloupal do kabiny zde odstaveného dodávkového motorového vozidla tovární značky Ford Tranzit Custom a následně odcizil finanční prostředky na hotovosti ve výši několika stovek tisíc korun, ke škodě pražské soukromé společnosti. Celou záležitostí se zabývají nejen místně příslušní policisté z Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí, ale také opavští kriminalisté a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele nebo k nálezu odcizených financí, lze telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hradecké policejní číslo 974 737 731 případně kdykoli na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158. Podnětné informace i případné videozáznamy z palubních kamer přijíždějících či projíždějících motorových vozidel jsou rovněž velmi vítány s ohledem na zjištění možného pohybu podezřelých osob či podezřele se vyskytujících automobilů.

Opavští policisté se nyní intenzivně zabývají třemi případy vloupání

V blíže neustanovené době mezi dvacátou hodinou večerní 14. dubna a sedmnáctou hodinou odpolední 15. dubna letošního roku se doposud neznámý pachatel násilným způsobem (vypáčení prodejního okna) vloupal do pojízdné kavárny, která byla odstavena na ulici Jaselské v opavských Městských sadech, ze které následně odcizil příruční pokladnu s finančními prostředky na hotovosti ve výši 1 a půl tisíce korun a další škodu ve výši 2 tisíce korun způsobil na zařízení provozovny.

Mezi patnáctou hodinou odpolední 15. dubna a šestou hodinou ranní 16. dubna tohoto roku neznámá osoba neoprávněně vstoupila na oplocené staveniště u budovy Knihovny Petra Bezruče na ulici Nádražní okruh v Opavě, následně odstranila zámek vrat zde umístěného stavebního kontejneru, ze kterého odcizila dvě úhlové brusky značek Makita a Bosch, bourací kladivo značky Bosch a dva prodlužovací kabely o délkách 25 metrů, čímž poškozené soukromé společnosti z Opavska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 20 tisíc korun.

V noční době od třiadvacáté hodiny večerní 15. dubna do sedmi hodin ráno 16. dubna 2024 se doposud neznámý pachatel vloupal do několika kanceláří a dalších prostor obchodní provozovny pod tak zvanou „Myší dírou“ na ulici Nákladní v Opavě, které prohledal a odcizil projektor značky Epson, dva notebooky značek HP a Dell, stolní počítač s příslušenstvím, osm láhví různých druhů alkoholických nápojů a finanční prostředky na hotovosti v drobných mincích ve výši 2 tisíce korun. Poškozené společnosti i několika poškozeným fyzickým osobám vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 57 tisíc korun.

Všechny tři výše uvedené případy majetkové trestné činnosti, a to přečiny krádeže jsou nadále intenzivně prověřovány ze strany policistů z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného stavebního nářadí, elektroniky i financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Opava 19. dubna 2024

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

