Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 13. října 2022

Zpráva z ÚO Opava ohledně dopravní nehody tří automobilů v centru statutárního města

OPAVSKO:

Dopravní nehoda tří osobních automobilů v centru statutárního města Opavy

Patnáct minut před jedenáctou hodinou dopolední 13. října 2022 řídila 48letá žena z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Renault Megané po vedlejší ulici Pekařské v Opavě, a to ve směru od městské části Kateřinky do centra statutárního města. Při své jízdě však z doposud přesně nezjištěných příčin nerespektovala dopravní značení a ve snaze projet křižovatku s ulicí Nákladní rovně nedala přednost v jízdě zleva jedoucímu osobnímu motorovému vozidlu tovární značky VW Golf, které řídil 63letý muž z Opavska. V prostoru křižovatky zároveň došlo i ke střetu se zprava jedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Mitsubishi Space Star, jenž řídil další 63letý muž z Opavska. Při této dopravní nehodě utrpěla zranění lehčího charakteru výše uvedená řidička a také druhý ze shora jmenovaných mužů a tyto osoby byly převezeny sanitními vozidly k lékařskému vyšetření a k ošetření do Slezské nemocnice v Opavě. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u všech účastníků kolizní situace v dopravě negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši téměř 500 tisíc korun. Od doby dopravní nehody do třinácté hodiny odpolední téhož dne byl a je provoz v dané křižovatce a v bezprostředním okolí kyvadlově řízen opavskými dopravními policisty. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě.

Opava 13. října 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

