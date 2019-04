Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 12. dubna 2019

Opava - Objasnění případů úmyslných požárů kontejnerů i restaurace v opavské městské části Kylešovice

V uplynulých dnech policejní komisař 1. Oddělení obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání muže ve věku 27 a půl let z Opavska jako obviněného ze spáchání zločinu obecné ohrožení a jako obviněného ze spáchání přečinu poškození cizí věci.

Jak bylo dosavadním prověřováním a následným vyšetřováním ze strany opavských policistů a kriminalistů zjištěno, tak shora uvedený obviněný muž od začátku října loňského roku do února letošního roku nejméně v osmi případech úmyslně založil požár převážně plastových kontejnerů na odpad, a to na území Statutárního města Opavy, v jeho městské části Kylešovice.

Kromě požárů kontejnerů a poškození vedle zaparkovaných motorových vozidel se jeden z úmyslně založených a vzniklých požárů dřevěného přístavku zahradního posezení rozšířil i do vnitřních částí přilehlého restauračního zařízení. Celková hmotná škoda na majetku byla fyzickými a právnickými osobami vyčíslena na finanční částku ve výši přes 3 miliony korun. Za uvedené protiprávní jednání hrozí tomuto muži ročníku narození 1991 z Opavska nepodmíněný trest odnětí svobody v délce až osmi let. Po všech provedených nutných procesních úkonech policejní orgán podal na Okresní státní zastupitelství v Opavě podnět k návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, což bylo akceptováno a následně i soudce Okresního soudu v Opavě vazební důvody potvrdil pro důvodné podezření, že by muž mohl obdobnou trestnou činnost nadále opakovat. V minulosti již byl totiž doposud nepravomocně odsouzen ze založení požáru kontejneru. Důsledných šetřením bylo mimo jiné také prokázáno, že si obviněný muž některé ze svých činů nahrával na mobilní telefon, dále aktivně vyhledával informace na internetových stránkách a na sociálních sítích o zveřejněných případech různých požárů nejen v České republice a v minulosti se neúspěšně pokoušel vstoupit do řad sboru dobrovolných hasičů.

Obviněnému muži byly do současné chvíle prokázány tyto níže uvedené skutky, přičemž je předpoklad, že může být trestní stíhání rozšířeno i o další, obdobnou trestnou činnost či protiprávní jednání mající například znaky přestupku. Vše je tedy nadále ve stádiu vyšetřování ze strany opavských policistů a kriminalistů

kolem jednadvacáté hodiny 5. října 2018 na sídlišti ulice Bílovecké v Opavě, v městské části Kylešovice úmyslně založil požár dvou plastových kontejnerů se škodou ve výši 12 tisíc korun

okolo třetí hodiny ranní 6. října loňského roku založil požár dětského plastového domečku, který se nacházel v prostoru předzahrádky místní restaurace na ulici Gudrichové v Opavě-Kylešovicích, čímž vznikla škoda 1 a půl tisíce korun

hodinu po půlnoci 19. října uplynulého roku úmyslně založil požár dvou plastových kontejnerů na odpad, a to na sídlišti ulice 17. listopadu v Opavě-Kylešovicích, přičemž oheň poškodil i vedle zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Yetti a celková hmotná škoda na majetku byla poškozenými fyzickými či právnickými osobami vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 20 tisíc korun

chvíli po půlnoci 22. října loňského roku založil požár oplocení jednoho z rodinných domů na ulici Bílovecké v Opavě-Kylešovicích, čímž poškozenému majiteli způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši 2 tisíce korun

v pozdních večerních hodinách 31. října 2018 na sídlištním parkovišti ulice 17. listopadu v Opavě-Kylešovicích úmyslně založil požár tří plastových kontejnerů v hodnotě 18 tisíc korun a škoda rovněž vznikla ohořením plastových lišt a laku karosérie zde odstaveného osobního motorového vozidla tovární značky VW Polo

kolem půl třetí ráno 13. ledna 2019 úmyslně založil další požár tří plastových kontejnerů na odpad, a to u místní prodejny na ulici Bílovecké v Opavě-Kylešovicích, se škodou ve výši nejméně 18 tisíc korun

v době okolo půl druhé ráno 14. února 2019 úmyslně založil otevřený oheň pod dřevěným přístavkem zahradního posezení místní restaurace na ulici 17. listopadu v Opavě, městské části Kylešovice, přičemž se následně požár rozšířil také do vnitřních prostor restaurace a cizí majetek tak svým protiprávním jednáním vydal v nebezpečí škody velkého rozsahu. Poškozenými fyzickými i právnickými osobami byla škoda vyčíslena na finanční částku ve výši 3 miliony korun

ve dvě hodiny ráno 23. února tohoto roku úmyslně založil požár sedmi plastových kontejnerů na smíšený odpad, a to na parkovišti u prodejny potravin na ulici Ruské v Opavě-Kylešovicích, kdy škoda byla vyčíslena na finanční částku ve výši 35 tisíc korun

