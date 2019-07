Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 12. července 2019

Opava - Zadržení muže při krádeži zboží v opavském supermarketu a zjištění jeho dalšího přečinu a další... (7 případů)

Vloupání do dílen v opavském železničářském areálu

Doposud neznámý pachatel spáchal od odpoledních hodin 8. července letošního roku do ranních hodin následujícího dne na ulici Anenské v Opavě přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že v areálu železniční stanice ČD Opava-východ se vloupal do budovy zdejší kovárny a rovněž do vedlejší zámečnické dílny. Odtud poté odcizil kovářský svěrák červené barvy, tlakové hodiny na svařování plynem a dva svařovací elektro kabely černé barvy o délce pěti metrů. Poškozené právnické organizaci z Ostravy tak byla způsobena celková hmotná škoda odcizením i poškozením zařízení ve výši nejméně 20 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Opavští policisté a kriminalisté pátrají po pachatelích vloupání do restaurace i prodejny

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Opavě v úzké spolupráci se svými opavskými kriminalisty prověřují dva případy vloupání, které se staly na jejich teritoriu, přičemž v daných záležitostech zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže i přečinu poškození cizí věci.

V noční době z 8. na 9. července 2019 doposud neznámá osoba na ulici Opavské v obci Pustá Polom vnikla do místní restaurace, kde se dále vloupala do prodejního automatu na cigarety a odcizila různé druhy a množství cigaret a jiných tabákových výrobků v přesně nezjištěné hodnotě, která bude poškozenou pražskou společností vyčíslena dodatečně. Na zařízení pohostinství však místní soukromé firmě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 3 tisíce korun.

O den později, tedy z 9. na 10. července tohoto roku se rovněž doposud neznámý pachatel vloupal do prodejny smíšeného zboží v obci Těškovice. Ze stojanu na cigarety následně odcizil různé množství a druhy cigaret a tabáku v dosud neupřesněné hodnotě, na zařízení provozovny tak poškozenému opavskému obchodnímu družstvu byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši zcela zřejmě vyšší než 5 tisíc korun.

Jakékoli informace, které by vedly k objasnění výše uvedených případů lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Dopravní nehoda dvou automobilů v Dolním Benešově, část Zábřeh

Přibližně deset minut před osmou hodinou ranní 10. července 2019 řídil 39letý muž z Hlučínska své osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda po ulici Opavské v obci Dolní Benešov, část Zábřeh, a to ve směru z Dolního Benešova na Kravaře, přičemž i přes vodorovné dopravní značení „podélná čára souvislá“ předjížděl před ním jedoucí dodávkového motorové vozidlo tovární značky VW Transportér. Jeho 36letý řidič z Ostravy však v daném okamžiku odbočoval vlevo na přilehlé parkoviště zdejší potravinářské společnosti. Došlo tak ke střetu mezi pravou přední částí osobního automobilu a levou přední částí dodávky. Po střetu vůz Škoda najel na svodidla a převrátil se přes střechu do levého silničního příkopu a dále narazil do betonového sloupu elektrického vedení. Tento muž i jeho 64letý spolujezdec z Hlučínska utrpěli zranění lehčích charakterů a museli být sanitními vozidly převezeni k lékařskému vyšetření a ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 230 tisíc korun. Orientační dechová zkouška u řidiče dodávky vyzněla negativně, pozitivní však bylo obdobné odborné měření dechovými zkouškami u 39letého řidiče škodovky s naměřenými hodnotami okolo 1,8 promile alkoholu v jeho dechu. Tento muž s naměřenými hodnotami nesouhlasil a při lékařském vyšetření u něj byl proveden odběr biologického materiálu (krve). Dále mu policisté zakázali řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní je důvodně podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Případ poškození zpětného zrcátka na osobním automobilu v Opavě je objasněn

V nedávné době byla široká veřejnost prostřednictvím médií informována o případu, který se stal v dopoledních hodinách 24. června 2019 v prostoru křižovatky ulic Purkyňova a Šafaříkova v Opavě. Policistům z opavského Obvodního oddělení totiž osobně oznámil 45letý muž z Opavska, že měl před chvíli osobní spor s jemu neznámou osobou. Jak bylo dále službu konajícími policisty zjištěno, tak tento muž měl okolo půl deváté ráno slovní rozepři s jiným mužem, který následně plivl na čelní sklo jeho osobního motorového vozidla tovární značky VW Passat a poté mu ukopl pravé přední zpětné zrcátko. Shora uvedenému muži tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 13 tisíc korun. K fyzickému napadení a tudíž k případnému zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo. V těchto dnech opavští policisté ustanovili osobu pachatele, a tou je 46letý muž z Opavy. Ve zkráceném přípravném řízení mu tak bylo sděleno podezření z přečinu poškození cizí věci, přičemž celá záležitost je nadále v prověřování a zjišťují se i přesné důvody jeho protiprávního jednání a chování.

Vloupání do osobního automobilu v obci Jezdkovice

V přesně nezjištěné době od sedmnácté hodiny 10. července do sedmé hodiny ranní 11. července letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Jezdkovice přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku tím, že se před jedním z rodinných domů vloupal do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Land Rover. Z tohoto automobilu následně odcizil dámskou peněženku tmavě hnědé barvy z kůže s finanční hotovostí, s různými osobními doklady a s platebními kartami, dále odcizil dámskou kabelku žluté barvy, prsten z bílého kovu, kruhové náušnice z chirurgické oceli, různé vizitky, osobní písemnosti, drogistické potřeby, drobnou kosmetiku, sluchátka k mobilnímu telefonu a z čelního skla vozu odcizil autokameru. Poškozené místní 25leté ženě tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 16 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují místně příslušní policisté z Obvodního oddělení ve Velkých Heralticích a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí a dokladů, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na velkoheraltické policejní číslo 974 737 751.

Zadržení muže při krádeži zboží v opavském supermarketu a zjištění jeho dalšího přečinu

Policejní komisař Služby kriminální police a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil dne 11. července 2019 trestní stíhání 23letého muže z Opavska jako obviněného ze spáchání přečinu krádeže a ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Shora jmenovaný muž totiž chvíli po deváté hodině ranní téhož dne byl v supermarketu Nákupního centra na ulici U Fortny v Opavě přistižen při krádeži volně vystaveného zboží, přičemž se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozhodnutím Okresního soudu v Opavě pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému výkonu trestu odnětí svobody, který vykoval v lednu letošního roku. V této prodejně postupně odcizil několik druhů zboží jako například různé druhy pánské ochrany a čokolád v celkové hodnotě přes jeden tisíc korun, kdy část zboží uhradil, část však vložil do své igelitové tašky a bez zaplacení prošel pokladní zónou. Při odchodu z provozovny byl zadržen všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny, a ač chtěl nezaplacené zboží vrátit zpět, přesto byl předán přivolané službukonající opavské policejní hlídce.

Dalším prověřováním jeho případné trestné činnosti bylo prokázáno, že například mařil výkon úředního rozhodnutí, což bylo již v minulosti prověřováno opavskými policisty. V polovině měsíce května letošního roku totiž řídil po ulici Kylešovské v Opavě osobní motorové vozidlo tovární značky Fiat Stilo, ač má rozhodnutím Magistrátu města Opavy vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do prosince letošního roku. Navíc tehdy zakročující policisté při prováděné silniční kontrole zjistili, že 23letý nyní již obviněný muž byl v době řízení osobního automobilu pod vlivem návykových látek, kdy tento test vyzněl pozitivně na psychotropní látky Amfetamin a Metamfetamin.

Celá věc je nadále v prověřování a ve vyšetřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Další krádeže zboží v opavském supermarketu má na svědomí recidivistka

Policejní inspektor z opavského Obvodního oddělení dne 11. července 2019 ve zkráceném přípravném řízení sdělil podezření z přečinu krádeže 23leté ženě z Opavy, neboť tato v době kolem šestnácté hodiny téhož dne v supermarketu Obchodního centra na ulici U Fortny v Opavě odcizila volně vystavené zboží v celkové hodnotě bezmála 4 tisíce korun, kdy se jednalo o různé druhy a množství kešu oříšků, pistácií, mandlí a dětské kojenecké výživy. Toto vše si uložila do dětského kočárku, přičemž pokladní zónou prošla bez zaplacení, za kterou byla zadržena všímavým členem bezpečnostní ochranné služby prodejny. Následně byla předána přivolané opavské policejní hlídce a byla převezena na zdejší policejní služebnu k nutným procesním úkonům. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u ní jedná o recidivu, poněvadž byla v posledních třech letech pravomocně odsouzena a potrestána rozsudkem soudu k trestu výkonu obecně prospěšných prací o výměře 210 hodin, které do současné doby nevykovala.

Dále bylo zjištěno, že se u ní nejedená o první takové protiprávní jednání majetkového charakteru, poněvadž například v odpoledních hodinách 18. června letošního roku odcizila v prodejně drogérie na ulici Ostrožné v Opavě různé druhy aviváže v celkové hodnotě téměř 700 korun. I v tomto případě odcizené zboží vložila do svého dětského kočárku, zakryla vše dekou a z prodejny bez zaplacení odešla.

Její případná další trestná činnost obdobného charakteru je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

