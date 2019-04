Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska - 11. dubna 2019

Opava - Objasnění vloupání do prodejny v Budišově nad Budišovkou a další... (6 případů)

Vloupání do garáže na ulici Bochenkové v Opavě

V noční době z 5. na 6. dubna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v garážovišti na ulici Bochenkové v Opavě přečin krádeže a přečin neoprávněného užívání cizí věci tím, že se vloupal do jedné z řadových garáží. Z ní následně odcizil pánské horské jízdní kolo značky Merida černo-bílo-zelené barvy, malý motocykl značky Babbeta 210 tyrkysově perleťové barvy, motokrosovou přilbu černé barvy, pulsní akumulátorovou auto nabíječku, úhlovou brusku značky Narex modré barvy a aku vrtačku značky Ferm. Krádeží a poškozením zařízení vznikla 50letému místnímu muži celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 31 tisíc korun. Tento případ majetkové trestné činnosti nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Poškození osobních automobilů v centru Statutárního města Opavy

V blíže neustanovené době od sedmnácti hodin 6. dubna tohoto roku do desáté hodiny dopolední následujícího dne doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Na Valech v Opavě přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně poškodil šest zde zaparkovaných osobních motorových vozidel. Úmyslným poškozeným laku na karosériích automobilů továrních značek Škoda Kodiaq, Honda Jazz, Honda Accord, VW Passat, Citroën C3 a Seat Cordoba vznikla různým fyzickým či právnickým osobám celková hmotná škoda na majetku ve výši zcela zjevně převyšující finanční částku ve výši 5 tisíc korun. Toto protiprávní jednání nyní prověřují policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodu jeho protiprávního počínání, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Odcizení příslušenství z motocyklu na ulici Opavské v Hlučíně

Policisté z hlučínského Obvodního oddělení v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže, kterých se dopustil doposud neznámý pachatel tím, že z přístřešku u jednoho z bytových domů na ulici Opavské v Hlučíně odcizil motocyklové doplňky v celkové hodnotě ve výši bezmála 11 tisíc korun. Skutek se stal od odpoledních hodin 7. dubna letošního roku do dopoledních hodin následujícího dne a 30leté místní ženě byl z jejího motocyklu tovární značky BMW F650 odcizen černý plastový kufr značky Givi, černobílé kožené motorkářské rukavice, motocyklová přilba černé barvy, motorkářská kukla, kabel a halogenový reflektor. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele, k nálezu odcizených věcí a k řádnému objasnění případu, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

Vloupání do příručního skladu u prodejny na ulici Jana Nerudy v Hlučíně

V přesně nezjištěné době od druhé hodiny ranní do šesté hodiny ranní 8. dubna 2019 se doposud neznámá osoba vloupala do příručního skladu, jenž slouží jako sklad pečiva, a to u prodejny na ulici Jana Nerudy v Hlučíně. Odcizením různých druhů pečiva a poškozením zařízení vznikla dvěma právnickým osobám z Opavska celková hmotná škoda na majetku ve výši okolo 3 tisíce korun. Tento přečin krádeže nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Objasnění vloupání do prodejny v Budišově nad Budišovkou

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádeže a z přečinu poškození cizí věci 44leté ženě z Vítkovska, neboť tato se chvíli po půlnoci 8. dubna 2019 vloupala do prodejny na ulici Náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou.

Přibližně v jednu hodinu ráno uvedeného dne výše uvedená žena rozbila cihlou dvojitou skleněnou výplň výlohy, následně vstoupila do prodejny a zde si do přinesené nákupní tašky naskládala různé lihoviny, cukrovinky a kosmetiku v hodnotě přibližně 5 tisíc korun. Rozbitím výlohy způsobila poškozenému subjektu z Opavy celkovou hmotnou škodu ve výši nejméně 10 tisíc korun. Při shora uvedeném protiprávním jednání majetkového charakteru byla přistižena a zadržena službu konající policejní hlídkou z vítkovského obvodního oddělení a vzhledem k tomu, že byla v silně podnapilém stavu (orientační dechová zkouška u ní prokázala hodnotu více jak ů81,8 promile alkoholu v dechu), zakročující policisté rozhodli o jejím umístění na protialkoholní záchytné stanici v Opavě k vystřízlivění. Její případná další obdobná trestná činnost je nadále v prověřování ze strany vítkovských policistů a opavských kriminalistů.

Vloupání do osobního automobilu v Opavě-Kateřinkách

Doposud neznámý pachatel spáchal mezi desátou a jedenáctou hodinou dopolední 10. dubna tohoto roku na sídlištním parkovišti ulice Černé v Opavě, městské části Kateřinky přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku tím, že se vloupal do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Fabia. Po rozbití trojúhelníkové skleněné výplně zadních dveří automobilu vnikla tedy dosud neznámá osoba dovnitř vozu a odcizila dámskou kabelku modré barvy, ve které se nacházely různé svazky klíčů, dámská kosmetika, nabíječka k mobilnímu telefonu, dámská peněženka hnědé barvy, finanční hotovost 50 korun, různé osobní doklady a platební karty, čímž byla 49leté ženě z Opavy a soukromé organizaci z Opavska způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 4 tisíce korun. Tento případ nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Opava 11. dubna 2019

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

