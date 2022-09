Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Novojičínska - 6. září 2022

Zpráva z ÚO Nový Jičín s doplněnými informacemi k dopravní nehodě na dálnici D1 u obce Bravantice

NOVOJIČÍNSKO:

V minulém týdnu byla široká veřejnost prostřednictvím médií informována o kolizní situaci v dopravě, která se stala na dálnici D1 na katastru Novojičínska, a to poblíž sjezdu na obec Bravantice ve směru jízdy z Olomouce na Ostravu. Níže je uvedená celá původní tisková zpráva a nyní přináším aktuální informace k celé záležitosti:

V uplynulých dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně po všech doposud provedených procesních úkonech zahájil trestní stíhání 29letého muže lotyšské národnosti jako obviněného ze spáchání přečinu obecného ohrožení. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak tento muž pár minut po šestnácté hodině odpolední 28. srpna 2022 na benzínové čerpací stanice v katastru obce Žerůvky na Olomoucku natankoval do osobního motorového vozidla tovární značky Cadillac SRX přes 54 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 2.332 korun a poté bez úhrady odejel po dálnici ve směru na Ostravu. Při ujíždění byl pronásledován policejní autohlídkou z Dálničního oddělení Kocourovec, přičemž bezprostředně ohrožoval a omezoval ostatní účastníky silničního provozu a na katastru obce Bravantice způsobil dopravní nehodu. Ohroženo na životě a na zdraví bylo minimálně osm osob, a to jeho 32letý spolujezdec, tři osoby v havarovaném osobním motorovém vozidle tovární značky Renault Scénic, dvě osoby v havarovaném osobním automobilu tovární značky Honda CR-V a dále dvoučlenná osádka blíže neustanoveného osobního automobilu s polskou mezinárodní poznávací značkou, kdy řidič tohoto vozu musel prudce brzdit a strhnout řízení do přilehlého odbočovacího pruhu, aby zabránil střetu.

Při lékařském vyšetření a ošetření byl 29letému řidiči proveden odběr biologického materiálu (krev a moč) ke zjištění, zda v době jízdy byl ovlivněn alkoholickými nápoji nebo jinými omamnými a psychotropními látkami a jedy. I když orientační test na přítomnost návykových látek v jeho těle vyzněl pozitivně, speciální toxikologické vyšetření tuto skutečnost nepotvrdilo a muž tak při jízdě neměl být pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. K osobnímu motorovému vozidlu tovární značky Cadillac bylo zjištěno, že tento vůz procházel databází národního pátrání Lotyšska v souvislosti s protiprávním jednáním na jejich území, kdy tato skutečnost je předmětem jejich šetření. Vzhledem k tomu, že u 32letého spolujezdce nebyla bezprostředně prokázána trestná činnost, tato osoba byla propuštěna na svobodu.

Novojičínský policejní komisař následně podal návrh na vzetí 29letého muže do vazby, což bylo akceptováno ze strany Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně a rovněž i ze strany novojičínského Okresního soudu a obviněný muž se v současné době již nachází ve vazbě Vazební věznice v Ostravě.

Celá záležitost je nadále v intenzivním vyšetřování ze strany policistů a kriminalistů z Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně.

http://www.uschovna.cz/zasilka/CCF32PL7LWRLCT92-JBV

Informace k dopravní nehodě ze dne 28. srpna 2022 u Bravantic

V podvečerních hodinách včerejšího dne (28.8.2022) byla široká veřejnost prostřednictvím médií informována o kolizní situaci v dopravě, která se stala na dálnici D1 ve směru jízdy z Olomouce na Ostravu. V této chvíli přináším bližší okolnosti této dopravní nehody:

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak pár minut po šestnácté hodině odpolední 28. srpna 2022 jelo po dálnici D46 ve směru jízdy z Prostějova na Olomouc osobní motorové vozidlo tovární značky Cadillac SRX s lotyšskou mezinárodní registrační (poznávací) značkou a vjelo do prostoru benzínové čerpací stanice v katastru obce Žerůvky na Olomoucku. Po natankování dvoučlenná osádka automobilu pohonné hmoty nezaplatila a odejela po výše zmíněné dálnici ve směru na Ostravu. O celé této události byla ihned vyrozuměna nedaleko se nacházející službu konající policejní autohlídka z Dálničního oddělení Kocourovec, která se vydala za vozem Cadillac. V té době neznámý řidič tohoto osobního automobilu nereagoval a nerespektoval pokynů policistů k zastavení, které byly dávány zvláštním výstražným zvukovým a světelným znamením (majákem) doplněným červeným nápisem STOP ze služebního policejního automobilu a snažil se ujet velkou rychlostí, která v některých úsecích dosahovala až 230 km/h, čímž se snažil policejní hlídce ujet. Při tomto svou rychlou a bezohlednou jízdou bezprostředně ohrožoval a omezoval ostatní účastníky silničního provozu.

Na pokračující dálnici D1 v katastru obce Bravantice na Novojičínsku tehdy neznámý řidič vozu Cadillac okolo sedmnácté hodiny uvedeného dne nezvládl řízení a zezadu narazil do před ním jedoucího osobního motorového vozidla tovární značky Renault Scénic, ve kterém cestovaly tři osoby polské národnosti. Ty vlivem nárazu utrpěly zranění lehčích charakterů s nutností následného lékařského vyšetření a ošetření. Cadillac následně narazil i do zadní části před ním jedoucího osobního automobilu tovární značky Honda CR-V s dvoučlennou posádkou, která rovněž utrpěla zranění lehčích charakterů s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve zdravotnickém zařízení.

Jak bylo následně prokázáno, tak osobní motorové vozidlo tovární značky Cadillac SRX řídil 29letý muž lotyšské národnosti a na sedadle spolujezdce byl 32letý muž rovněž cizí státní příslušnosti. Prvně jmenovaný muž utrpěl zranění těžšího charakteru s nutností lékařského vyšetření, ošetření a současné hospitalizace ve Fakultní nemocnici s Poliklinikou v Ostravě-Porubě, druhému muži vznikla lehká zranění s jednorázovým lékařským ošetřením a v této chvíli se nadále nachází v novojičínské policejní cele. Orientační test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v těle řidiče vyzněl pozitivně, a to na návykové látky amfetamin/metamfetamin a byl u něj proveden odběr biologického matriálu (krve) ke speciálnímu toxikologickému rozboru. Lustracemi v dostupných evidencích bylo také zjištěno, že automobil Cadillac prochází pátráním jako odcizený vůz. Všechny další okolnosti celého případu jsou nadále intenzivně prověřovány ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně v úzké spolupráci s jejich olomouckými kolegy.

V dané záležitosti byly již včerejšího večera zahájeny úkony trestního řízení směřující k řádnému objasnění a k prověření všech skutečností nasvědčujících spáchání zločinu obecného ohrožení a je předpoklad, že celková kvalifikace tohoto protiprávního jednání a chování bude upřesněna. Na závěr lze nyní sdělit, že žádná ze zúčastněných osob nebyla doposud obviněna, jsou prováděny nutné procesní úkony, je vyžádána přeshraniční spolupráce s Lotyšskem a například výslech se zraněným řidičem bude s největší pravděpodobností možno provést až v polovině tohoto týdne. Do té doby bližší informace nebudou známy, a tudíž nebudou ani poskytovány. Děkuji za pochopení.

Opava 6. září 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout e-mailem