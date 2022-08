Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Zpráva z ÚO Nový Jičín ohledně tragické dopravní nehody u Frenštátu pod Radhoštěm

Tragická dopravní nehoda u Frenštátu pod Radhoštěm

Patnáct minut po osmnácté hodině podvečerní 29. srpna 2022 řídil 19letý muž z Novojičínska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia po silnici číslo I/58 ve směru z Kopřivnice do Frenštátu pod Radhoštěm, přičemž při průjezdu pravotočivou zatáčkou směřující na ulici Pod Šenkem dostal smyk, přejel do levého jízdního pruhu a zde se střetl s protijedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Škoda Karoq, které řídila 52letá žena z Ostravy. V tomto automobilu dále cestovala i 73letá žena a 6letá dívka, obě z Ostravy. Po nárazu bylo druhé z uvedených vozidel odhozeno do levého silničního příkopu a vůz mladého muže zůstal stát na silnici v levém jízdním pruhu. Tento muž utrpěl těžká zranění neslučitelná se životem a na místě dopravní nehody zemřel. Všechny tři osoby ženského pohlaví utrpěly zranění s nutností převozu a transportu k lékařskému vyšetření a ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Celková hmotná škoda na majetku nebyla doposud vyčíslena, při lékařském ošetření byl odebrán vzorek biologického materiálu (krve) u výše uvedené řidičky k vyloučení, že by během jízdy byla pod vlivem alkoholických nápojů či jiných omamných a psychotropních látek či jedů, u zemřelého 19letého mladého muže byla nařízena soudní pitva.

Celá tato tragická záležitost je v současné chvíli intenzivně prověřována ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

