Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Novojičínska - 11. ledna 2024

Zpráva z ÚO Nový Jičín ohledně objasnění případu loupežného přepadení v novojičínské prodejně

NOVOJIČÍNSKO:

Objasnění loupežného přepadení novojičínské prodejny v první den roku 2024

V uplynulých dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně zahájil trestní stíhání 35letého muže z Jindřichohradecka, toho času pobývajícího na Novojičínsku pro spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak shora uvedený obviněný muž pár minut po třinácté hodině odpolední 1. ledna 2024 vstoupil se zjevně zahaleným obličejem a s nožem v ruce do prodejny potravin na ulici Beskydské v Novém Jičíně, v části Žilina a okamžitě vyzval obsluhu provozovny, a to 57letého místního muže k vydání všech finančních prostředků z prodejní pokladny. Při tomto rozřízl nožem fólii, která oddělovala prodejní a pokladní prostor, svou ústní výzvu umocňoval bodnutím nože do prodejního pultu a tuto zbraň namířil i na tělo prodavače. Poškozený muž v bezprostřední obavě o svůj život a zdraví z pokladny vytáhl finanční prostředky ve výši okolo 18 tisíc korun, dal je v té chvíli neznámému agresivnímu muži, tento bankovky vložil do přineseného igelitového sáčku a z objektu urychleně odešel neznámo kam. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a po oznámení případu se na místo činu ihned dostavily nejblíže službu konající policejní autohlídky.

Na Nový rok se tak novojičínští policisté a kriminalisté okamžitě začali zabývat prověřováním zvlášť závažného zločinu loupeže v prodejně s potravinami, kde pár minut po třinácté hodině odpolední prvního dne roku 2024 maskovaný muž s kapucí a s nákrčníkem, ozbrojený nožem o délce čepele 20 centimetrů pod hrozbou násilí požadoval po prodavači vydání financí z pokladny. I když se napadený muž z počátku zdráhal peníze vydat, po bezprostřední pohrůžce nožem proti jeho tělu a zapíchnutí nože do prodejního pultu pachatelem, poškozený prodavač finanční prostředky na hotovosti vydal. Před odchodem neznámý muž vyzval obsluhu prodejny, aby šla do skladu, uzamkla se a nevolala policii. Po jeho odchodu 57letý muž duchapřítomně okamžitě volal na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky a začalo tak rozsáhlé pátrání po osobě pachatele na základě sděleného popisu a dalších indicií. Do 48 hodin od spáchání výše uvedeného zločinu loupeže byl pachatel zadržen, přičemž u něj byly nalezeny i finanční prostředky na hotovosti ve výši 6 tisíc korun, které pocházely z jeho trestné činnosti. Tyto finance mu byly zajištěny a následně předány zpět majiteli napadené provozovny.

Za velmi účinné pomoci policistů a pracovníků kriminalistické techniky a na základě zajištěných vzorků DNA se 35letý obviněný muž pod tíhou důkazů ke svému protiprávnímu jednání a chování plně doznal a uvedl, že ostatní odcizené peníze použil pro svou vlastní potřebu, a to převážně na nákup jídla a alkoholických nápojů.

Policejní komisař vydal na 35letého muže návrh na vzetí do vazby, který byl Okresním státním zastupitelstvím v Novém Jičíně i soudcem novojičínského Okresního soudu akceptován a obviněný muž tak byl eskortován do vazby Vazební věznice v Ostravě. Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Pro řádné objasnění případu museli novojičínští policisté a kriminalisté vynaložit velké úsilí koncepčním rozborem celé situace před i po spáchaném činu, osoba obviněného muže nebyla novojičínským strážcům zákona z minulosti vůbec známa, naposledy se například dopustil protiprávního jednání a chování v okrese Jindřichův Hradec, a to v roce 2007 a v roce 2011 (ohrožení pod vlivem návykové látky a vydírání).

Novojičínští policisté touto cestou děkují široké veřejnosti za pomoc při okamžitém pátrání po pachateli zvlášť závažné trestné činnosti, kdy mimo jiné i takto získané svědecké informace vedly policisty a kriminality k úspěšnému zadržení nebezpečného ozbrojeného pachatele.

Opava 11. ledna 2024

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout e-mailem