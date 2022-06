Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Moravskoslezského kraje - 28. června 2022

Zpráva z KŘP Msk Ostrava ohledně víkendové dopravně bezpečnostní akce na motocyklisty

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:

Policisté Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje se v průběhu uplynulého víkendu, tedy od 24. do 26. června 2022, zapojili do speciálně vyhlášené dopravně bezpečnostní akce, která byla převážně zaměřená na řidiče motocyklů, a to ve snaze ovlivnit případnou nekázeň těchto účastníků silničního provozu a snížit nepříznivý vývoj jejich dopravní nehodovosti.

Ač výkon služby primárně sledoval motocyklisty, dodržování stanovené rychlosti jejich jízdy v obcích i mimo zastavěnou oblast, technický stav jednostopých dopravních prostředků, přítomnost dokladů předepsaných pro řízení a provoz vozidla a dodržování ostatních obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., přesto byli kontrolováni i ostatní účastníci silničního provozu (řidiči nákladních motorových vozidel, souprav, dodávek, osobních automobilů, ale i cyklisté a chodci).

Výkon služby byl plánován zejména do míst s vyšším dopravním zatížením, zejména ve vyhledávaných motorkářských lokalitách jednotlivých okresů našeho kraje, dále byl směřován do turisticky významných oblastí a do rizikových míst na základě vyhodnocení stávající dopravně bezpečnostní situace.

Celého opatření se v uvedené době zúčastnilo bezmála tři sta policistů z dopravní i z pořádkové policie, tedy z jednotlivých dopravních inspektorátů, z obvodních oddělení i ze Speciální pořádkové jednotky v rámci Moravskoslezského krajského ředitelství Policie České republiky Ostrava.

Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu bylo zastaveno a zkontrolováno více jak sedm set účastníků silničního provozu (řidiči dvoustopých či jednostopých motorových i nemotorových vozidel a chodci), přičemž byly zjištěny téměř dvě stovky dopravních přestupků.

Přestože byla dopravně bezpečnostní akce převážně zaměřená na motocyklisty, službu konající policejní hlídky a zakročující policisté kontrolovali i další účastníky silničního provozu. Při dohledu nad bezpečností a plynulostí silniční provozu bylo zjištěno a prokázáno, že 58 řidičů překročilo nejvyšší povolenou rychlost jízdy (mimo obce byla překročena stanovená rychlost jízdy v 9 případech) a motocyklisté se tohoto přestupkového jednání a chování dopustili 10 skutky.

Orientační dechové zkoušky či odborná měření dechovými zkouškami prokázaly přítomnost alkoholických nápojů v dechu u 9 osob (vše přestupková jednání), provedenými testy na možnou přítomnost jiných návykových látek v těle řidiče byl prokázán 1 případ a 2 řidiči řídili vůz bez vlastnictví příslušného řidičského oprávnění pro danou podskupinu motorových vozidel.

Mezi hlavní přestupky při porušení silničního zákona patřilo držení telefonu nebo jiného hovorového či záznamového zařízení při řízení automobilu (71x), nesprávná jízda v jízdních pruzích (29x), nevyhovující technický stav vozidla (24x), nevhodný způsob jízdy (15x), neuhrazené dálniční poplatky (12x), nepoužití bezpečnostních pásů či zádržných systémů řidičů či spolujezdců (9x) a nedání přednosti v jízdě (1x).

Obdobné dopravně bezpečnostní akce preventivního i represivního charakteru budou následovat i v dalších dnech, týdnech a měsících letošního roku, a to v rámci celorepublikových a celokrajských vyhlášených opatření. Bezpečnost a plynulost silničního provozu budou policisté sledovat i dalšími připravovanými akcemi na teritoriích jednotlivých územních odborů v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě a Ostravě.

Opava 28. června 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

