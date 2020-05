Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Moravskoslezského kraje - 23. května 2020

Zprávy z Opavska (1), z Bruntálska (1), z Novojičínska (2) a další z MSK (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Odcizení sněhových zábran na Vítkovsku

Doposud neznámý pachatel spáchal v blíže neustanovené době mezi jedenáctou hodinou dopolední 20. května a jedenáctou hodinou dopolední 22. května letošního roku na katastru obce Svatoňovice přečin krádeže tím, že z prostoru podél zdejší železniční trati spojující obce Svatoňovice a Čermná ve Slezsku odcizil zde volně instalované dřevěné sněhové zábrany o počtu čtyřiceti kusů, čímž poškozené právnické organizaci vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 33 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených zábran, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vítkovské policejní číslo 974 737 711.

BRUNTÁLSKO:

Tragická dopravní nehoda motocyklisty na Bruntálsku

Přibližně třicet minut po šestnácté hodině odpolední 22. května 2020 řídil 25letý muž z Bruntálska svůj motocykl tovární značky Honda 1000 ve směru od Bruntálu k obci Václavov, přičemž po jízdě v delším přímém směru začal v klesání najíždět do táhlé pravotočivé zatáčky, z dosud přesně neustanovených příčin však upadl na zem, sunul se po vozovce z pravého jízdního pruhu do levého, kde právě jelo v protisměru osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Superb. Jeho 68letý řidič z Bruntálska již nestačil na vzniklou kolizní situaci v dopravě zareagovat a narazil jak do těla muže, tak i do motocyklu. Motocyklista utrpěl při střetu zranění neslučitelná s životem a na místě zemřel. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 300 tisíc korun. Orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče osobního automobilu negativně, u zemřelého muže byla nařízena soudní pitva a odběr biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek či jedů (návykových látek). V místě dopravní nehody byl po dobu řádného zadokumentování proveden odklon dopravy a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále a ze strany bruntálských kriminalistů. V této souvislosti policejní komisař na bruntálském telefonním čísle 974 731 337 rád přijme jakákoli svědectví k této tragické nehodě, a to převážně informace přímých svědků. Žádaná jsou tedy různá svědectví k bezprostřední situaci před dopravní nehodou a k jízdě daného motocyklisty v úseku mezi Bruntálem a obcí Václavov. Za tyto sdělené skutečnosti policisté děkují a toto lze rovněž telefonicky uvést na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

NOVOJIČÍNSKO:

Tragický případ na železnici u Studénky

Pětadvacet minut po jedenácté hodině dopolední 22. května 2020 došlo na železniční trati přibližně 300 metrů od vlakového nádraží ve Studénce k tragické události, kdy 44letý muž z Novojičínska z dosud přesně nezjištěných příčin, důvodů a pohnutek vstoupil náhle a bezprostředně do kolejiště před právě projíždějící lokomotivu. Ta jela po první staniční koleji, která je pro pohyb veřejnosti nepřístupná a používá se jako manipulační. Shora uvedený 44letý muž po střetu utrpěl devastující zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Vloupání do areálu společnosti v Suchdolu nad Odrou

V přesně nezjištěné době mezi čtrnáctou hodinou odpolední dne 21. května a šestou hodinou ranní dne 22. května letošního roku doposud neznámá osoba spáchala na ulici Za Nádražím v obci Suchdol nad Odrou přečin krádeže tím, že po úmyslném rozpletení a poškození oplocení neoprávněně vstoupila na pozemek soukromé společnosti, následně se po vytlačení okna vloupala do zdejší dílny a odcizila čtyři kompletní hliníková kola o rozměru 17" na osobní automobil tovární značky BMW X3 včetně zimních pneumatik značky Forrad, čímž poškozenému 44letému muži z Nového Jičína způsobila škodu ve výši 30 tisíc korun. Dále došlo k odcizení motorového křovinořezu značky Stihl oranžové barvy, kdy poškozené právnické osobě z Kroměříže vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 10 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ:

Krádež elektro kola u ostravského Obchodního centra

Okolo sedmnácté hodiny odpolední 22. května letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal před elektroprodejnou v prostoru Obchodního centra Avion Shopping park na ulici Rudné v Ostravě, v městské části Zábřeh přečin krádeže tím, že odcizil volně odstavené elektronické jízdní kolo značky Focus Bold 2 v hodnotě 62 tisíc korun, ke škodě 69letému muži z Ostravy. Jak bylo prvotními procesními úkony na místě činu zjištěno, tak neznámá osoba odjela na odcizeném elektro kole ve směru po ulici Nákupní neznámo kam. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného jednostopého dopravního prostředku, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Úmyslné poškození osobního automobilu ve Staré Bělé

Přibližně třicet minut po sedmnácté hodině odpolední 22. května tohoto roku doposud neznámá osoba spáchala na ulici Plzeňské v Ostravě, v části Stará Bělá přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně údery pěstí poškodil a rozbil plastové části pravého zpětného zrcátka na osobním motorovém vozidle tovární značky Mercedes Benz, čímž poškozenému 31letému muži z Opavy vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 35 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru je nadále v prověřování ze strany ostravských policistů, přičemž jakékoli kladné poznatky a informace k předmětné záležitosti, jakož i důvody a příčiny chování a jednání dosud neznámé osoby, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Dopravní nehoda podnapilého řidiče osobního automobilu v Rychvaldu

Pár minut před půlnocí 22. května 2020 řídil 42letý muž z Bohumína své osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia po ulici Orlovské v obci Rychvald, a to ve směru od Bohumína na Orlovou, přičemž v mírné levotočivé zatáčce s největší pravděpodobností na chvíli usnul (podle svých slov dostal mikrospánek), přejel vlevo do protisměrné části komunikace, vyjel mimo vozovku a zde narazil do dřevěného sloupu rozvodu elektrické energie. Poté ještě v jízdě pokračoval několik metrů v silničním příkopu, kde následně zůstal stát. Při této dopravní nehodě nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 23 tisíc korun. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že shora uvedený řidič automobil řídil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,6 promile alkoholu v dechu. Shora uvedený muž s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou doznal a při dodání na protialkoholní záchytnou stanici v Karviné k vystřízlivění se i podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve) k přesnému laboratornímu určení a stanovení množství alkoholu v jeho těle. Na místě mu policisté zakázali řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany bohumínských policistů a karvinských dopravních policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Opava 23. května 2020

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

