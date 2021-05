Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Frýdeckomístecka - 9. května 2021

Zpráva z ÚO Frýdek-Místek o tragické dopravní nehodě cyklisty v Ostravici

FRÝDECKOMÍSTECKO:

Tragická dopravní nehoda cyklisty s osobním automobilem na katastru Ostravice

Pár minut po čtrnácté hodině odpolední 9. května 2021 jel 53letý muž z Frýdeckomístecka na jízdním kole po chodníku souběžně se silnicí čísla I/56 vedoucí z Ostravice ve směru na Staré Hamry, přičemž v té chvíli měl náhle a znenadání sjet na silnici, a to bezprostředně do jízdní dráhy ve stejném směru jedoucímu osobnímu motorovému vozidlu tovární značky Peugeot 206. Na tuto situaci 44letý řidič slovenské národnosti nestačil adekvátně ihned zareagovat a došlo tak ke střetu automobilu s jízdním kolem a k odhození cyklisty mimo pozemní komunikaci do přilehlého pole. Při nárazu a pádu utrpěl 53letý muž těžká zranění a na místo kromě sanitního vozidla Rychlé záchranné služby s lékařským personálem přiletěla i helikoptéra Letecké záchranné služby. I přes prováděné resuscitace cyklista na místě svým zraněním podlehl a byla u něj nařízena soudní pitva ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných návykových, omamných či psychotropních látek a jedů. U řidiče osobního vozu vyzněla orientační dechová zkouška negativně, ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově na částku v několika sto korun.

V průběhu záchranářských prací příslušníky Integrovaného záchranného systému byla nejprve daná silnice úplně uzavřena, dopravní policisté zde prováděli nutný odklon dopravy, následně byl provoz řízen kyvadlově a od sedmnácté hodiny téhož dne již byla vozovka plně průjezdná v obou směrech.

Celá výše uvedená tragická záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky ve Frýdku-Místku v úzké spolupráci a v součinnosti s frýdeckomísteckými kriminalisty.

Opava 9. května 2021

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

