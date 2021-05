Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Bruntálska - 19. května 2021

Zpráva z ÚO Bruntál ohledně objasnění trestné činnosti s drogovou problematikou v Krnově

BRUNTÁLSKO:

Objasnění drogové problematiky v Krnově na Bruntálsku

V uplynulých dnech policisté a kriminalisté Územního odboru Policie České republiky v Bruntále objasnili zvlášť závažnou trestnou činnost, mající znaky drogové problematiky. Komisařka Služby kriminální policie a vyšetřování 2. Oddělení obecné kriminality v Krnově zahájila trestní stíhání tří mužů ve věku 34 a 44 let z Krnova a 29 let z Opavy jako obviněné ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Toto protiprávní jednání bylo spácháno formou spolupachatelství, a to v organizované skupině trestně odpovědných osob, přičemž byla dopředu určena dělba úkolů mezi jednotlivými členy a vše bylo společně plánováno a koordinováno.

Celá výše uvedená záležitost je v této chvíli nadále v intenzivním vyšetřování ze strany krnovských a bruntálských policistů a kriminalistů.

Operativním šetřením v rámci prvotního prošetřování a prověřování nejprve policisté z krnovského Obvodního oddělení a následně i jejich kriminalističtí kolegové zjistili začátkem května letošního roku, že z jistého bytu v jednom z panelových domů na ulici SPC (Sídliště pod Cvilínem) v Krnově je cítit silný zápach po chemikáliích, kdy tato skutečnost byla zakročující policejní hlídce potvrzena po otevření dveří bytu ze strany nájemce, a to 44letého místního muže. V té době se v bytě nacházela nejen jeho 79letá matka a 20letá žena z Krnova, ale v bytě byl zjištěn i výskyt různých chemikálií a laboratorního skla, potřebného k výrobě návykových látek. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl 44letý muž a jeho 20letá kamarádka ihned zadrženi a umístěni v bruntálských policejních celách k provádění nutného objasňování dané záležitosti.

Následnými procesními úkony bylo zjištěno, že 44letý muž prvního a druhého května 2021 nabídl svůj pokoj v panelovém bytě k nedovolené výrobě pervitinu, přičemž o pomoc k získání metamfetaminu požádal 34letého muže z Krnova a společně si k této trestné činnosti obstarali skleněné varné baňky, laboratorní sklo, digitální váhy, teploměry, trychtýře, elektrický mlýnek, plynový vařič, různé chemikálie, toluenové ředidlo, tablety obsahující účinnou látku pseudoefedrin a další potřebné věci, zařízení a materiály ke zhotovení kompletní varny. V tomto jim pomáhal i 29letý muž z Opavy. Následně si všichni tři muži několik gramů vyrobeného pervitinu rozdělili pro svou vlastní potřebu.

Již v minulosti si všichni tři obvinění muži různými způsoby opatřovali návykové látky, převážně tedy pervitin, který následně užívali pro svou vlastní potřebu nebo jej zdarma či za jakoukoli úplatu podali či prodali jiným osobám, například dvěma dalším mužům ve věku 22 a 29 let z Bruntálska či ženám ve věku 20 a 42 let z Krnova. Takto činili nejméně od listopadu loňského roku do května roku 2021.

Na základě vydaného příkazu soudce Okresního soudu v Bruntále následně krnovští policisté a kriminalisté provedli domovní prohlídku předmětného bytu na sídlišti SPC v Krnově, a to za účasti kriminalistického technika v oboru chemie a policejního psovoda se služebním psem na vyhledávání návykových látek, přičemž byly nalezeny a zajištěny různé prekurzory, chemické látky (např. kyselina chlorovodíková, jód, fosfor, hydroxid sodný), toluen, prázdné plastové i kovové a skleněné nádoby, plynový vařič a další zařízení kompletní varny pervitinu.

V rámci postupného prováděného prošetřování a prověřování bylo zadrženo několik osob, které byly umístěny v policejních celách bruntálského okresu k nutným procesním úkonům, po kterých byly propuštěny na svobodu. Návrh na vzetí do vazby však policejní komisařka vydala u výše uvedených tří obviněných mužů, kdy tyto podněty byly Okresním státním zastupitelstvím a následně i Okresním soudem v Bruntále plně akceptovány pouze u 44letého a 34letého muže. Oba tito krnovští občané se tak již v současné chvíli nacházejí v ostravské vazební věznici, 29letý muž z Opavy je trestně stíhán na své svobodě.

Jak bylo dále zjištěno a prokázáno, tak se u výše jmenovaného 34letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Bruntále pro zločin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce tří let, se zkušební dobou do července roku 2025 a ve svém rejstříku trestů má již tři různé záznamy. Bohatou trestní minulost má i 44letý muž, který byl jedenáctkrát soudně trestán pro různorodou trestnou činnost a v roce 2015 byl odsouzen i pro trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Nejmladší 29letý muž má v opisu rejstříku trestů deset záznamů, zejména pro majetkovou trestnou činnost.

